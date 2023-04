10 razburljivih programov v slikovitih krajih naše dežele v aprilu

Pomladni vrvež se je že začel, festivalska sezona se nezadržno približuje, mi pa smo za vas poskušali zbrati super programe, na katerih boste lahko dostojno pozdravili sončne dni. Škoda bi jih bilo zamuditi!

Otvoritev sezone Szentendre Skanzen (1. april 2023)

Po dolgem zimskem premoru bo 1. aprila svoja vrata ponovno odprl eden najbolj znanih etnografskih muzejev na prostem pri nas Szentendre Skanzen. Vsako leto za obiskovalce pripravijo raznolike razburljive programe, to sezono vas pričakujejo z otroškimi doživljajskimi točkami, aktivnimi lokacijami, živimi zgodovinskimi igrami, Skanzen vlakom, garderobo in posebnimi razstavami v stavbah. Letos ob veliki noči vse, ki se želite na praznik pripraviti v času primernem okolju, vabimo na pomladno rajanje.

Velika noč v parku Miocén, Ipolytanóc (7.-10. april 2023)

Naravni rezervat starodavnih ostankov Ipolytarnóc se na veliko noč pripravlja s štiridnevnimi počitnicami med 7. in 10. aprilom. V štirih dneh se lahko udeležimo nešteto zanimivosti, začenši z ogledom geološke učne poti, na katero se lahko prijavite na e-naslovu ipolytarnoc@osmaradvanyok.hu. Poleg drugih razburljivih izletov v naravi se otroci lahko udeležijo lova na jajčka, ki jim bo zagotovo zagotovil trajno doživetje. O predprijavi lahko izveste na spletni strani parka Miocén.

Velikonočni Nyuladalom, Siófok (7.-10. april 2023)

Glasbeni izbor prvega večjega dogodka v Siófoku letos vključuje priljubljene izvajalce, kot so Kozma Orsi in njegova skupina, Gergő Rácz in skupina Kiscsillag. Otroke bodo zabavali Dandelion band, Jakab the Hat, koncert Kaláke in čarovniška predstava Tamása Varáza. Od velikega petka do velikonočnega ponedeljka obiskovalce čakajo razburljivi družinski in otroški programi, družinsko tekmovanje v teku Egg and Rabbit Run, koncerti, velikonočno igrišče, lov na jajčka, sejem hrane in obrti ter vinska terasa!

Velikonočna vas Pityerszer, Szalafő (8. april 2023)

8. aprila ste vabljeni na velikonočni dogodek v Szalafő z dovoljenjem nacionalnega parka Őrségi. V programskem načrtu so se trudili dati prednost tako mladim kot starejšim, zato ne bodo manjkali tudi bolšji sejem, rokodelska in kulturna predstava. Poleg tega je ob 10.30 organiziran velikonočni pohod, na katerega se lahko prijavite na e-naslov turisztika.orseg@onpi.hu. In če si želite to območje ogledati s popolnoma nove perspektive, se prijavite na enega od vodenih ogledov ob 11.30 in 14.30.

Veszprém Blues Festival (13.–16. april 2023)

Vam je všeč blues? Potem so tu še vaši sedeži na največjem blues festivalu v zgodovini Madžarske! Veszprém Blues Festival bo med 13. in 16. aprilom potekal na treh lokacijah v mestu, v dvoranah Hangvilla Community Square, Expresszó Klub in Papírkutya Culture Bistro. V štirih dneh pričakujejo skoraj 40 mednarodnih in domačih izvajalcev ter več kot 50 koncertov, tako klasičnih kot sodobnih. Poleg koncertov so na voljo tudi razstave, delavnice in razprave na temo bluesa, ne samo za ljubitelje tega žanra. Vstopnice v predprodaji so še na voljo!

MNM Villa Romana Baláca, Nemesvámos (15. april 2023)

15. aprila bodo na prireditvi »Uvertura Baláca Élménypark – Vrtinec tradicije« skoraj 2000 let staro kmetijo antičnih rimskih vil oživele naše rimskodobne skupine. Gladiatorske igre, legionarske parade in prizori dvobojev dodajajo barvo prostorom vile, vendar javnost lahko izve ne le o veličastnem vsakdanu vojaškega tabora, temveč tudi o žrtvenih obredih, povezanih s prazniki. Poleg tega lahko obiskovalci vzamejo in preizkusijo bojno orožje in vojaške uniforme. Odrasle čaka predstavitev zgodovine starodavne gastronomije, mlajše otroke pa razburljive dejavnosti.

Be Massive Horizon na gradu Tata (22. april 2023)

Kot smo že navajeni, tudi to pomlad ne bo brez dnevnih zabav Be Massive Horizon. K vzdušju bo tokrat veliko pripomogla tudi lokacija, saj lahko 22. aprila zaplešemo na zeleni terasi Zsigmonda Terasza & Pincea, ob vznožju veličastnega bastijona gradu Tata. Dogodek bo trajal od 15.00 do 21.00, najprej pa vas bo postregla Metha, nato Lenny Lenoks, nato Avika in kasneje Abertura. Dogodek je družinam in psom prijazen, vendar je število oseb omejeno, zato si vstopnice zagotovite čim prej!

Festival ljubezni, Vál (22. april 2023)

22. aprila bo ljubezen v središču pozornosti ob vznožju monumentalnega kipa ljubezni v Válu. Umetniško delo se nahaja na območju vinske kleti Haraszthy, vendar ga je pred tem ustvaril Alexander Milov za festival Burning Man leta 2015. Poročnemu paru je bil kip tako všeč, da sta ga kupila in leta 2017 pripeljala na svojo posest na Madžarskem. Slovesno odprtje kipa je obkrožila obsežna prireditev, Festival ljubezni, ki že od takrat žanje velik uspeh med zainteresiranimi. Program se prične ob 14.00 in traja do 22.00, z nakupom vstopnice pa je predstava vključena

Doživimo lahko tudi gastronomsko izkušnjo.

SopronFest (28.-30. april 2023)

Pomlad je novo poletje! – s tem sloganom se prvi SopronFest, med 28. in 30. aprilom, podaja na svojo osvajalno pot. Na festivalu bo nastopil pomemben del madžarske palete lahke glasbe, med drugim bodo v Lővéreku nastopili tudi Azahriah, Dzúdló, Halott Pénz, Majka, Beton.Hofi, Krúbi, Valmar, Tankcsapda in Quimby. Odpirajo se razstave, potekali bodo dnevi piva, organizirani so izleti po mestu in okolici, na desetine lokalnih klubov, kavarn, restavracij in vinskih barov pa obiskovalce Šoprona in domačine pričakuje s pestrimi programi. Vaši sedeži so tam na praznični otvoritvi 27. aprila na trgu Fő v Sopronu!

Festival piva Zalaegerszeg (29. april – 1. maj 2023)

Najbolj priljubljen festival piva pri nas gosti Zalaegerszeg, med 29. aprilom in 1. majem. Za otroke so pripravljeni zabaviščni park, igralnica in koncerti, za zabavo odraslih pa bodo poskrbeli najbolj priljubljeni izvajalci madžarske lahke glasbene scene, med njimi Beton.Hofi, Azahriah, Curtis in Carson Coma. Poleg koncertov boste lahko okusili kakovostna craft in uvožena piva, potekala pa bosta tudi tekmovanje v pitju piva in obrtni sejem, tako da vam zagotovo ne bo dolgčas.