Dichterliebe – Posebno srečanje gledališča, glasbe in filma v Átrium

Fant in dekle, ki se srečata na zabavi, se najdeta za eno noč, zjutraj pa dekle izgine. Do tega trenutka bi lahko šlo za navaden seks za eno noč, vendar fant začne dekle iskati, ker čuti, da je bila ona tista prava. Ali je fant vse to sanjal ali se je zgodilo v resnici? Ali drugi vidijo to razmerje ali pa fant v svoji duši doživlja le globine ljubezni in razočaranja? O tem bo 28. in 29. marca v Átrium nastopil orkester Danubia Orchestra z Jánosom Szemenyejem in Fanni Wrochno v glavnih vlogah.

Pred dvesto leti je izšla zbirka Heinricha Heineja, iz katere je njegov sodobnik Robert Schumann uglasbil 16 pesmi in jih transkribiral za moški glas in klavir. Tako je nastal eden najbolj znanih Schumannovih ciklov pesmi Dichterliebe ali Pesnikova ljubezen.

A da ne bo pomote, ta uprizoritev ni različica bolečega ljubezenskega razočaranja iz 19. stoletja, temveč zelo sodobna, sodobna gledališka različica.

Dichterliebe – Dvanajst velikanov v Átrium

Občinstvo bo deležno resnično poglobljenega doživetja, saj se 16 pesmi in filmskih prizorov medsebojno krepi in pripoveduje zgodbo o tej neponovljivi, a znani ljubezni. Posebnost predstave je, da ni le gledališko doživetje, temveč tudi koncert in film, saj ima samo platno med predstavo dvojno vlogo. Na platno se projicirajo prizori iz filma, ki ga je režirala Lili Horvát, nato postane prozorno, cikel pesmi pa v živo izvajajo János Szemenyei in orkester Danubia, s čimer občinstvo dobi občutek dvojnosti zunanjega in notranjega sveta ter dogajanja v njiju.

Kaj je navsezadnje Dichterliebe – Dvanajst velikanov? 90-minutno glasbeno potovanje s filmskimi postanki. Kdor je bil zaljubljen, mu Dichterliebe ne bo daleč, in kdor še ni doživel tega pregretega, spominjajočega, jeznega, resigniranega duhovnega tobogana, bo dobil vpogled v to, kar ga čaka.

Preberite več: www.utazenehez.hu