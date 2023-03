Škatla z dragulji v sredozemskem slogu se skriva na dosegu roke od Blatnega jezera

Območje jezera Malom v Tapolci je znano kot eden najbolj atmosferičnih delov Madžarske s hišami v sredozemskem slogu, glavnim trgom in urejeno okolico, ki obiskovalce popelje v nove pokrajine.

Če spomladi načrtujete potovanje k Blatnemu jezeru in ste pripravljeni zapustiti obalo, vas bo 15-minutna vožnja iz Szigligeta ali Badacsonytomaja pripeljala do očarljivega jezera Malom v Tapolci, ki se mora znajti na vašem seznamu.

Le nekaj minut hoje od glavnega trga v Tapolci se nahaja jezero in njegova naravna okolica, po kateri se lahko prijetno sprehodite.

Jezero Malom napaja jezero Tapolca, ki je nastalo z zajezitvijo jezera pred mnogimi leti, v rimskih časih.

Območje okoli jezera Malom je bilo že v srednjem veku središče mesta, v 13-14. stoletju pa je bil zgrajen tudi mlin na obali. Predhodnik sedanjega mlina je deloval že v obdobju Árpád.

Pod mestom leži četrti najdaljši sistem jam na Madžarskem, iz katerih izvira 18-stopinjska izvirska voda, zaradi temperature vode v jezeru Malom pa ta ne zamrzne niti pozimi.

Nekoč so se hišne parcele raztezale vse do obale jezera, danes pa je ob jezeru očarljiva promenada in terasaste kavarne.