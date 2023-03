Na poti v pravljično deželo: 5 očarljivih pravljičnih destinacij v naši državi

Madžarska verovanja obravnavajo Transilvanijo kot domovino vil, medtem ko je po balatonskem ljudskem izročilu Tihany prestolnica vil tega območja, pravijo pa, da sta tudi Szigetköz in Pilis polna pravljičnih krajev. Ne glede na to, kakšna je resnica, se naša država ponaša z neštetimi zanimivimi kraji, kjer zagotovo živijo čarobna bitja.

Sipovics-tengerszem, Szilvásvárad

Nemogoče je zapustiti nepozabno dolino Szalajka v Silvásváradu, ne da bi občudovali kristalno čisto vodo jezera Felső, znanega tudi kot Sipovics-tengerszem. To lesketajoče se jezero, ki ima vsak letni čas posebno barvo, je posledica nabrekanja potoka Szalajka na več mestih. Dolino, ki je tudi vhod v narodni park Bükk, in kristalno čisto vodo jezera ter naravne zaklade, ki ga obdajajo, je vredno raziskati po čim več pohodniških poteh.

Tündérkapu, Esztergom

Na najzahodnejšem delu severnih Pilisov, na Velikem hribu Strázsa, se nahaja od daleč vidna skalnata jama Strázsa s čarobno vhodno dvorano, znano kot Tündérkapu. Tündérkapu ali Angyalszáj se imenuje zaradi oken v nebo in nazobčanih kamnitih mostov na vhodu v jamo, ki je 290 metrov nad morjem, in zlahka verjamemo, da se tu skrivajo pravljična bitja. Te edinstvene naravne tvorbe so nastale zaradi delovanja bližnjih termalnih vrelcev pred približno 1-2 milijonoma let.

Dolina Apátkúti, Višegrajsko hribovje

Dolina Apátkúti je posebno lepa značilnost Višegrajskega hribovja, saj so ob njenih poteh slapovi, jezera in gozdna igrišča. Med zanimivostmi so botanični vrt Miklósa Bertényija, slap Ördögmalom, izvir Kaán, jezera Pisztrángos in soteska Telgárthy, ki so očarljive znamenitosti. V dolini se lahko sprehodite tik ob potoku, ko se nad vami dvigajo skalne stene, nato pa vstopite v divjo sotesko, prepredeno s kamnitimi morji, brzicami in gnijočimi hlodi.

Ribiško jezero Sződligeti

Iz Budimpešte se boste po 30 kilometrov dolgi vožnji po pravljični gozdni poti popeljali v prizor iz filmov The Lord of the Rings. Ribiško jezero Sződligeti je skrito v kotu Donavskega ovinka med krajema Vác in Göd ter je naravni rezervat zaradi svoje čudovite flore in ribjih staležev. Slikovito pokrajino dopolnjujejo pravljične hišice, zgrajene na obali, in čolni, privezani na jezeru. Upoštevajte, da je jezero trenutno odprto le ob koncih tedna (1. in 2. aprila ter od 15. aprila dalje), na jezeru pa ni dovoljeno zadrževati psov in koles, ki se morajo gibati po označenih poteh.

Natančen delovni čas najdete na spletni strani szodligetihorgaszto.hu!

Slap Lillafüredi, Bükk

Lillafüredi je najvišji umetni slap na Madžarskem, ki pada z višine 20 metrov. Slap, ki ga napaja potok Szinva, se je nekoč iztekal v jezero Hámori, a ko so zgradili hotel Palace, so vodo preusmerili in ustvarili slap z udobno sprehajalno teraso. Promenada omogoča tudi enostaven dostop do vhoda v Anino jamo ob vznožju slapu, kar le še poveča pravljični občutek kraja. Pred slapom čaka celo kip Attile Józsefa, ki ga je navdihnilo njegovo bivanje v Lillafüredu, kjer je napisal pesem Óda.