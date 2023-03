6 neskončno prijetnih podeželskih penzionov za pomladna potovanja

Po dolgih mrzlih mesecih je z bližanjem pomladi čas, da se spet posvetimo naravi in se malo sprostimo na prostem, za te pobege pa je nujno izbrati najbolj popolno namestitev.

Okno v goro

Udobna nastanitev v osrčju čudovite kotline Káli, v Mindszentkálla, pričakuje tiste, ki želijo pobegniti od mestnega hrupa v slikovitem okolju. Stara hiša ima veliko vznemirljivih gospodarskih poslopij in ogromen vrt, poln orehov, kar zagotavlja maksimalno sprostitev. Stilsko opremljeno gostišče ima 2-posteljni apartma in 4-posteljni apartma, nekdanji skedenj je preurejen v družinsko stanovanje, na mestu stare delavnice pa stoji dvoposteljna koča. Namestitev, ki ohranja atmosfero preteklosti, je bila prilagojena današnjim potrebam in odlično združuje spomine na stare čase in udobje sodobnega vsakdana.

8282 Mindszentkálla, Kossuth utca 34.

Odkrijte okolico čudovite kotline Káli:

Pravljični svet porečja Káli skriva nešteto očarljivih zakladov.

Kulinarične užitke, naravne zaklade in slikovite panorame najdete v bazenu Káli, ki se kot prava skrinjica z dragulji sveti na severni obali jezera.

Csipke Porta

Gostišče, zgrajeno v zgodnjih 1900-ih v Cserépfaluju, na vratih Bükk, je lahko odlično izhodišče za iskanje priljubljenih pohodniških točk v bližini, pa naj bo to Eger, Noszvaj ali Bogács. V hiši so trije dobro opremljeni apartmaji: eden z lastno teraso za 2 osebi in dva prostorna apartmaja za 6 oseb. Čar bivališča je v tem, da medtem ko oprema ter perutninski vrt in zelenjavni vrt na vrtu izžarevajo nostalgično vzdušje, njegova oprema in udobje popolnoma zadovoljuje današnje potrebe.

3413 Cserépfalu, Kossuth út 27.

Fecskefészek

Imenovana tudi kot prestolnica Őrség, v skritem kotičku očarljivega Őriszentpéter, tri urejene gostišča, Préskunyhó, Pajta in Boronaház, ponujajo priložnost za sprostitev na dvorišču, ki predstavlja lokalno zaščiteno vrednoto. Sprostite se lahko v družbi ljubkih hišnih ljubljenčkov, v mehkem naročju narave, v namestitvi, ki odlično odraža vzdušje kraljestva mamil. V Fecskefészeku, ki poudarja lepoto preprostega življenja v bližini narave, so zagotovljeni čist zrak, tišina, tišina in mir.

9941 Őriszentpéter, Galambosszer 4.

Potok Huta

Vágáshuta, vrečasta vasica v objemu gorovja Zemplén, je idealna destinacija za vse, ki bi radi za nekaj dni pobegnili iz mesta in se napolnili z energijo v mehkem naročju narave, stran od mestnega hrupa. Gostišče ima vse, kar potrebujete za udobno in prijetno sprostitev, svež zrak pa spremlja slikovit razgled. Gostišče ob potoku se nahaja neposredno na bregu potoka, ob divjem gozdu, med gorami, zato brez oblačka in nemoten počitek lahko zmoti le ptičje žvrgolenje.

3992 Vágáshuta, Fő utca 14.

Malom Udvar

Očarljivo znotraj in zunaj prostorno gostišče se nahaja v Óbánya, v čudovitem območju vzhodnega Mecseka, tik ob potoku. Vsaka najmanjša podrobnost okusno urejene, sodobno opremljene nastanitve vzbuja pristno rustikalno podeželsko vzdušje: od vzorcev postelj v spalnicah do toplega električnega kamina v dnevni sobi. Malom Udvar je odlična izbira za sproščujoč oddih s prijatelji ali celo družinske počitnice, za doplačilo pa vam domačih ljubljenčkov ni treba pustiti doma.

3045 Bér, Táncsics út 9.

Vánkos Mindszent

Očarljivo prenočišče na bregovih Tise, v bližini narave, v mirnem okolju, zagotavlja podeželsko idilo za tiste, ki se radi odpočijejo od vsakodnevnega vrveža. Prijetno gostišče je nastalo iz tradicionalne kmečke hiše, ki je odlično ohranila svoj prvotni čar, domače okolje pa je idealna izbira za vse, ki bi se radi sprostili v maksimalnem udobju. Medtem ko gostišče ponuja mir, območje ponuja tudi različne možnosti za rekreacijo in aktivno rekreacijo, zato je lahko odlično izhodišče za raziskovanje Velikih ravnic.

6630 Mindszent, József Attila utca 8.