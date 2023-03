Spomladanski izlet v prestolnico Bakonije: 5 nepogrešljivih znamenitosti v Zircu in okolici

Zirc, ki leži v osrčju gorovja Bakony, le uro in pol od Budimpešte, ni zanimiva destinacija le zaradi osupljivo lepe pokrajine: najvišje ležeče mesto na Madžarskem ponuja tudi številne kulturne znamenitosti.

Cistercijanska opatija Zirc

Najbolj markantne stavbe v Zircu seveda ne smete zamuditi: impozantno cerkev v 400 metrov visokem mestu so leta 1732 zgradili cistercijanski menihi. Zaradi svoje monumentalne velikosti je videti že od daleč, njen čudoviti baročni oltar občudujemo od daleč, edinstvene pa so tudi dvoje cerkvenih orgel. Posebej zanimivi sta dve deli Franza Antona Maulbertscha, enega najpomembnejših umetnikov tistega časa, ki so jima med obnovo leta 2005 povrnili prvotni sijaj.

Danes so v centru za obiskovalce na ogled razstava o cerkveni in verski zgodovini, srednjeveški vrt ruševin in zgodovinska knjižnica. V vrtu ruševin so ostanki prve cerkve in samostana, zgrajenih na prelomu 12. in 13. stoletja, medtem ko je glavna soba knjižnice s češkim obokanim stropom s kasetiranimi oboki prava arhitekturna zanimivost. Knjižnica s 65 000 zvezki hrani tudi 70 starodavnih tiskanih knjig, od katerih je najstarejša iz leta 1470.

8420 Zirc, Rákóczi tér 1.

Cistercijanski arboretum Zirc

18 hektarjev velik arboretum, zasnovan v slogu, ki spominja na angleške vrtove, se nahaja v bližini opatije in je največja zbirka dreves na prostem na Madžarskem. Od leta 1951 je zavarovano območje nacionalnega pomena, v njem pa raste 600 vrst dreves in grmovnic, od katerih je najstarejša stara 400 let. Vrt navdušuje obiskovalce v vseh letnih časih: Spomladi lahko občudujete okrasne rastline in trajnice na bregovih ribnika, poleti lahko uživate v tisočih odtenkih zelene barve in vonju lip, jeseni se pokrajina obarva zlato rjavo, srečate lahko veverice in jelene, pozimi pa zaradi snega in gruče arboretum postane pravljično okolje. Poleg avtohtonih dreves in grmovnic Bakonyja so očarljiv pogled na lilije, potok Cuha in baročni kamniti mostovi, ki prečkajo park, ter 400 let star hrast na pecljih.

8420 Zirc, Damjanich utca 19.

Grad Cseszneki

Nedaleč od Zirca se nad pokrajino dviga slikoviti grad Csesznek, ki je ena najbolj obiskanih znamenitosti v regiji. Produkt gradbene blaznosti po tatarskem vpadu je bil prvotno namenjen zaščiti solne ceste, ki je vodila iz Velike nižine v Győr in barona Jakaba iz družine Bana, IV. Bélov mojster mečevalca jo je postavil po tedanji modi v gotskem slogu. Med turškimi vojnami je imel vlogo zadnjega gradu, kasneje je služil kot udobje vojvodom Esterházyjem kot grad, prezidan po baročnem okusu. Njegovo dolgo in veličastno kariero sta v začetku 19. stoletja končala potres in poznejši požar, domačini pa so ruševine izrabili za kamnolom. Od takrat je bilo na skoraj 800 let starem obzidju seveda opravljenih veliko konservatorskih in restavratorskih del, tako da že od daleč ponuja osupljiv pogled.

Kapelica Szentkút

Nedaleč od Zirca, na obrobju kraja Bakonybél, kjer se nahajata Panonska zvezda in baročni kompleks samostana svetega Mavricija, se na obali lepega ribnika nahaja kapela Szentkút, zgrajena leta 1825 in pozneje preurejena v angleško romantično kapelo. Jezero pred kapelo napajajo trije izviri, poimenovani po Svetem Günterju, ustanovitelju samostana, Svetem Mórju iz Pécsa in svetem Gellértu, ki je sedem let preživel v bližnjem puščavniku. V rekreacijskem parku, ki je nastal v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, lahko spoznate lokalno legendo o svetem Gellértu, se fotografirate s kipom svetega Gellérta Istvána Opre Szabója in jelenovim teletom, za kapelo pa je postavljen steznik s 14 fotografijami in skalnata soteska s kipom Lurške Marije na vhodu.

Prirodoslovni muzej MTM Bakony

V Zircu se nahaja Prirodoslovni muzej MTM Bakony, prvi in še vedno edini naravoslovni muzej na podeželju. njegova stalna razstava predstavlja naravne vrednote pokrajine Bakony, njene najpogostejše gozdne tipe in raznoliko živalstvo. Tu si lahko ogledate tudi zbirko mineralov iz Karpatske kotline in dve osupljivi mamutovi okostji – imenovani Tonna in Mázsa. Zbirka agrarnih spominkov pa predstavlja široko paleto električnih in delovnih strojev od 19. stoletja dalje, vključno z evropskimi in madžarskimi redkostmi.

8420 Zirc, Rákóczi tér 1.