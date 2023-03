6 odličnih spomladanskih gastronomskih sprehodov, na katerih lahko poskusite najokusnejše zgodbe Budimpešte Spomladi je le malo boljših stvari za početi, kot se odpraviti na dolg sprehod, začinjen z gurmanskimi zgodbami in degustacijami.

Priljubljeni marčevski tematski sprehodi se hitro polnijo, vendar lahko še vedno uživate v aprilskih srečanjih!

Ti koncept, ti sladka beseda: Gerbeaud!

V aprilu večkrat lahko okusite legendarne zgodbe dolgoletne slaščičarne Gerbeaud. Dolg korak. ali gremo? na njegovem sprehodu lahko udeleženci poleg zabavnih in nič manj sladkih zgodb spoznajo sladko življenje Pešte in delček Budimpešte veselih časov miru. Na gastronomski turneji, dopolnjeni z degustacijo tort, lahko pokukamo v vsakdanje življenje gospodičnih Gerbeaud in v legende kultne slaščičarne, ki je postala stalnica kraljice Elizabete v Budimpešti.

Datumi sprehodov: 1., 15., 16. aprila

Sercli – Gastro sprehod od mlinov do domačih pekarn

Ne glede na to, ali ste hobi pek, navdušen pokuševalec domačega kruha ali pustolovec, ki si želi ogledati mesto iz nove perspektive, bi bilo ta sprehod škoda zamuditi! Imagine Sercli’s gastro walk je pravo zagotovilo dobrega kruha, ki nas popelje nazaj vse do budimpeštanskih mlinov. In kaj lahko pričakujete med 3-urno hojo? Seveda za nebeške pokušine, skrivnosti nekdanjih mlinov ter zgodbe in doživetja ljubkih pekov, belih od moke.

Datumi pohoda: 1., 22. aprila

Sprehod z degustacijami in hrano v botaničnem vrtu

Urban Jungle Budapest vas 2. aprila vabi na še eno pustolovščino v travnatem vrtu, ki ne bo namenjena le raziskovanju vrta, temveč tudi spoznavanju užitnih rastlin in njihovemu okušanju. Program bo vodila Nóra Hadobás, ljubiteljica gurmanske hrane s strastjo do rastlin in redna sodelavka revije BBC GoodFood Magazine, ki bo udeležence popeljala na dvourni sprehod po svetu gastronomskih zgodb. Pričakujete lahko, da boste okušali zanimivosti, nenavadnosti, sladke in slane grižljaje!

Datum sprehoda: 2. aprila

Buda vinski sod

Budastep vas 14. aprila vabi, da pozabite na vsakdan na gastro sprehodu z boemsko degustacijo vin, prijetnim aprilskim sprehodom, večernimi lučkami Ménesi út in lokacijami presenečenja. In kje drugje bi se sredi romantičnega potovanja skozi čas splačalo okusiti avtohtono vino, če ne v nekdanjem budimskem vinogradu, na griču Gellért? Sprehodu, ki je všeč tako mladim kot starejšim, ne bo manjkalo literarnih vidikov, Molnár-C. V Pálovih slikah, zgodbah in slastnih sokovih, ki se najbolj podajo k njim.

Datum sprehoda: 14. aprila

Sprehod po zgodovini in degustacije v Veliki dvorani

aprila ob 10. uri bo stara prijateljica, sejemska dvorana na trgu Fővám, odprla svoja vrata vsem, ki želijo spoznati njeno zgodovino in preteklost. Na 2,5-urnem sprehodu, ki bo vključeval degustacije slastnih klobas, sirov in domačega štrudlja, bomo med drugim izvedeli, kakšni skriti zakladi so se ohranili iz trgovin preteklih obdobij. Na sprehodu je vredno raziskati vsak kotiček tržnice, ulice Hungarikum, podzemnih predorov in prehodov!

Datum sprehoda: 22. aprila

Svilena cesta Kőbánya

in 30. aprila, v zadnjih dneh aprila, bomo na vodenem sprehodu po najdaljšem sprehodu raziskovali neznano kitajsko četrt Budimpešte. Udeleženci bodo spoznali skrivnostni svet Centra Monori, ki se iz leta v leto širi, in se lahko podali v zakulisje tega posebnega sveta, neznane Kitajske Kőbánya in vsakdanjega življenja kitajske skupnosti v Budimpešti. Na 2,5-urnem sprehodu bomo spoznali zgodovino kitajskih trgovin, zdravnikov, templjev in restavracij v Kőbányi, medicino Daljnega vzhoda in seveda nekatere posebnosti kitajske hrane.

Sprehod bo potekal 29., 30. aprila