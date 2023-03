Sprehod po Budimpešti v času turške okupacije: 6+1 posebnih krajev, ki spominjajo na turško okupacijo

Glavno mesto, zlasti grajski okraj Buda in njegova okolica, je polno spominov na 150 let turške vladavine, ko je današnja Buda v nekaj tednih postala sedež turškega vilajeta. Poglejmo, kateri kraji v Budimpešti danes spominjajo na vsakdanje življenje v času turške okupacije!

Turški vrt v Gradu Buda

Poleti leta 2022 je svoja vrata odprl eden najbolj skritih parkov v okrožju grad Buda, Turški vrt, ki se nahaja na jugozahodnem delu dvorca Csikós. Po ponovni osvojitvi Bude leta 1686 je bila četrt uničena, na tem mestu pa je nastal okrasni vrt, ki se je ohranil vse do 19. stoletja. Današnji čudoviti turški vrt krasijo figovci, živo obarvani rožnati grmi in mavrski vodnjak, ki vračajo orientalsko vzdušje Turčije. Na koncu parka je s klopmi postavljena rekonstrukcija stolpa Karakas Paše iz 16. stoletja.

Stolp Gül Baba

Malokdo ve, da se v Budimpešti nahaja najsevernejše sveto mesto islama: türbe (grobnica, mavzolej), zgrajena med letoma 1543 in 1548, se nahaja na pobočju Rožnega griča. Gül Baba je bil muslimanski menih bojevnik, ki je prišel v mesto s turško vojsko, ki je zasedla Budo. Legenda pravi, da je njegovo krsto na kraj zadnjega počitka nesel celo sultan Sulejman I. Osmerokotna stavba s kupolo je posvečena posmrtnim ostankom turškega meniha, znanega kot oče vrtnic, ki je umrl med obleganjem Bude leta 1541. Do grobnice, ki je tudi priljubljena razgledna točka, vodi romantična, tlakovana in strmo nagnjena ulica Gül Baba, ki je v vsem svojem čaru mozaik srednjeveške umetnosti.

Turške kopeli v Budimpešti

Svetovno znane turške kopeli v Budimpešti se razprostirajo ob budimpeškem nabrežju in za vedno povezujejo ime madžarske prestolnice z razcvetom zdraviliške kulture. Kopališče Rác, ki se nahaja ob vznožju Elizabetinega mostu, je bilo kopališče že pred osmansko dobo, vendar je bila njegova čudovita osmerokotna dvorana s kupolo zgrajena med osvajanjem, v šestdesetih letih 19. stoletja pa so obstoječo stavbo obnovili in razširili po načrtih Mikloša Ybla. Zdravilišče je bilo več let zaprto zaradi pravnega spora.

Kraljevo kopališče, ki je trenutno prav tako zaprto zaradi prenove, je leta 1565 naročil budaški paša Arslan, dokončal pa ga je najslavnejši budaški paša Mustafa Sokoli leta 1565. V času njegove vladavine so zgradili še dve kopeli: najprej predhodnico današnje panoramske kopeli Rudas, nato pa družinam prijaznejšo kopel Veli Bej usmiljenca, s čimer se seznam turških kopeli, ki še vedno stojijo v Budimpešti, zaključuje.

Aranybástya

Malokdo morda ve, da se najlepša restavracija in kavarna v grajskem okrožju Buda, restavracija in kavarna Aranybástya, nahaja na mestu osmerokotnega Aranybástya, nekdanje turške trdnjave, katere ostanki so še vedno vidni v spodnjem nadstropju. Mesto utrdbe, ki je bila ob ponovni zasedbi Bude v veliki meri uničena, je bilo v pisnih virih ponovno omenjeno šele veliko pozneje, leta 1872, ko je ministrski predsednik Menyhért Lónyay s pomočjo takratnega zvezdniškega arhitekta Miklósa Ybla na tem mestu dal zgraditi neoklasicistično palačo. Kasneje, v prvi polovici 20. stoletja, se je okoli slikarja in zbiralca umetnin barona Ferenca Hatvanyja razvilo živahno kulturno življenje, decembra 2021 pa so odprli današnjo Aranybástya, ki še vedno ohranja spomin na pretekla stoletja.

1015 Budimpešta, Csónak utca 1.

Odkrijte še druge edinstvene razgledne točke v Budimpešti:

8+1 čudovitih razglednih točk v Budimpešti, ki jih je vredno raziskati 8+1 čudovitih razglednih točk v Budimpešti, ki jih je vredno raziskati

Če si želite po teh priljubljenih razglednih točkah ogledati Budimpešto z drugačne perspektive, vam jih ponujamo nekaj, ki vam bodo pomagale pri ponovnem odkrivanju prestolnice.

Madžarski nacionalni muzej

Dve stalni razstavi v Madžarskem narodnem muzeju sta posvečeni zgodovini Madžarske, pri čemer prvi del prikazuje vsakdanje življenje revnejših in bogatejših slojev Madžarov v 11. in 17. stoletju, od ustanovitve države leta 1703 do V okviru celotne razstave je zanimiva soba iz osmanskega obdobja, ki obiskovalcem predstavi predmete z območij pod osmansko oblastjo, med katerimi so številni zakladi. Med drugim si boste lahko ogledali bitke ob koncu vojne, turško orožje in turški usnjeni plašč, ki je svetovna redkost.

1088 Budimpešta, Múzeum körút 14-16.

Turška trgovina z živili Troya

Čeprav je ta naslednja postaja na našem mestnem potepanju nekoliko neobičajna, noben turški sprehod po Budimpešti ne bi bil popoln brez trgovine z živili Troya! Čeprav ne spominja na vsakdanje življenje v času turške okupacije, v Budimpešto – natančneje na Népszínház utca – prinaša pristne okuse in vonjave Turčije. Ko boste brskali po natrpanih policah trgovine Troya, boste našli široko paleto začimb, kave, čaja, sladkarij, konzerv in oliv, pa tudi oddelek s sadjem in zelenjavo, sveže meso, narezke, sire in celo majhen oddelek drogerije s turško kozmetiko.

1081 Budimpešta, Népszínház utca 40.

+1 Tatai Patara – turški zgodovinski festival

Grad Tatai in slikovita okolica Öreg-tó sta prizorišče priljubljenega vsakoletnega festivala Tatai Patara – turški zgodovinski festival, ki bo letos potekal med podaljšanim binkoštnim vikendom od 26. do 28. maja. Na festivalu se lahko potopite v vsakdanje življenje Madžarske 16. in 17. stoletja, se preizkusite v nekaterih takratnih obrti in poskusite hrano tistega časa. Na voljo bodo tudi razstava, konjske predstave, koncerti vojaških orkestrov, zgodovinske gledališke predstave, showmani in žonglerji z ognjem, ki bodo v Tati pričarali pristno vzdušje turške okupacije.