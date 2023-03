Budimpešta Mikse Rótha: V iskanju čudovitih steklenih mozaikov in oken v prestolnici

Ime steklarskega umetnika Mikse Rótha je skorajda sinonim za obdobje secesije na Madžarskem: še danes se v glavnem mestu vsak dan sprehajamo mimo njegovih osupljivih steklenih mozaikov in vitražev, ne da bi občudovali njegova svetovno znana dela.

Kupola pariškega dvora

Kdo je bil Miksa Róth?

Miksa Róth se je rodil 26. decembra 1865 v Pešti v judovski družini kot šesti otrok Zsigmonda Rotha in Marije Duller. Njegov oče je bil priznan steklarski mojster, ki je med drugim zasteklil železniško postajo Nyugati, Narodno gledališče in nekdanjo glavno dvorano (zdaj glavna stavba Univerze Corvinus v Budimpešti), in Miksa je bil že od malih nog navdušen nad velikimi, barvitimi okni.

Ledererjeva hiša (Bajza utca 42.)

Medtem ko se je učil obrti v očetovi delavnici, je študiral risanje na Industrijski šoli za risanje v Pešti, nato pa dve leti potoval po Evropi in se učil slikanja na steklo. Med študijem doma in v tujini se je učil od smetane stroke, pri čemer je bil ena najvplivnejših osebnosti v njegovi karieri oblikovalec parlamenta Imre Steindl, ki je svojega učenca vključeval tudi v svoje projekte. Od njega je Miksa dobil svoje prvo naročilo: restavriranje oken poznogotske cerkve v vasi v okrožju Vas.

Eno od oken prve najemniške hiše Zsigmonda Rótha (Múzeum körút 19.)

Róthovo prvo delo, ki mu je prineslo veliko priljubljenost v stroki, je bilo leta 1896, ko je pomagal zastekliti stavbe tisočletne državne razstave. Prelomni uspeh je dosegel z zasnovo in izvedbo vitražnih oken parlamenta, s čimer se je hitro uveljavil kot eden najvplivnejših umetnikov tistega obdobja.

Del Schmidlovega spomenika na judovskem pokopališču na ulicu Kozmi

Eden najpomembnejših dosežkov njegove kariere je bil, da je prvi v Evropi prepoznal potencial Tiffanyjevega stekla, ki je bilo že priljubljeno v Ameriki, in ga kot pionir uporabil za svoje secesijsko steklo. Kmalu zatem se je v Benetkah zaljubil v steklene mozaike in od takrat je ta tehnika igrala veliko vlogo pri njegovem delu.

Od Pešte do svetovne slave

Bil je prvi, ki je prejel državno zlato medaljo za dekorativno umetnost, ustanovljeno leta 1897, prvi, ki je prejel srebrno medaljo na svetovni razstavi v Parizu leta 1900, in prvi, ki je na razstavah v Torinu leta 1902 in Saint Louisu leta 1904 za svoja secesijska dela prejel zlato medaljo. Za svoje revolucionarno delo na področju kinematografije je prejel red Franca Jožefa in italijanski kraljevi kronski red, leta 1901 pa je bil izvoljen za člana madžarskega nacionalnega sveta za likovno umetnost.

Fasada hiše Turške banke (Szervita tér 3.)

Pomemben trenutek v njegovem življenju je bil, ko se je leta 1911 z ženo Jožefo Walla in tremi otroki preselil na ulico Nefelejcs, kjer je za družinsko hišo odprl lastno delavnico, Inštitut za slikanje na steklo in mozaik Róth Miksa Császári és Királyi Udvari Üvegfestő és Mozaik Műintézet. Delavnica je delovala do leta 1939, ko jo je moral judovski zakon zapreti, nato pa je bila omejena na manjša naročila. Miksa Róth je kmalu zatem, 14. junija 1944, umrl na svojem domu na ulici Nefelejcs v Budimpešti.

Okno župnijske cerkve svete Elizabete v hiši Árpád na trgu Rózsák

Njegova nekdanja družinska hiša še vedno ohranja spomin nanj, v njej pa sta spominska hiša in zbirka Miksa Rótha, kjer si obiskovalci lahko ogledajo njegova nagrajena in svetovno znana umetniška dela, ter njegov stanovanjski muzej.

Spomenik Mikse Rótha v Budimpešti

Ne zgodi se pogosto, da bi dela tako pomembnega umetnika lahko videli zgolj s sprehodom po ulici ali obiskom javnih stavb, vendar je na srečo obiskovalcev Róthova delavnica po naročilu okrasila številne poslovne in upravne stavbe, cerkve, sinagoge, kavarne, zasebne hiše in stanovanjske hiše.

Hiša Szevera (Károly körút 14.)

Te steklene skulpture, ki združujejo značilne elemente secesije in art decoja, so nenavaden pogled in so vredne spomladanskega sprehoda. Poleg lokacij, prikazanih na slikah, lahko umetnikova dela najdete tudi na teh priljubljenih lokacijah:

Akademija za glasbo

Palača Gresham

Madžarska narodna banka

Državno pokopališče Fiumei út

Kopališče Széchenyi

Luteranska srednja šola Fasori

Bazilika svetega Štefana