Na griču Gellért nastaja poseben vrt vrtnic

Ob 150. obletnici Budimpešte v prestolnici nastajajo številne novosti in hrib Gellért ne bo izjema.

Konec poletja bodo v Jubilejnem parku na griču Gellért zasadili skoraj 3200 vrtnic. Ideja je prišla iz študije Budimpeštanskega zgodovinskega muzeja, ki je preslikal, katere etnične skupine iz domačih mest in katere tuje sestavljajo prebivalstvo naše prestolnice.

Raziskava je pokazala, da ima pomemben del prebivalstva podeželske ali tuje sorodnike in prednike. To raznolikost simbolizirajo rožne korenine, posajene v 3153 madžarskih naseljih in obmejnih regijah.

Predhodna dela se bodo začela spomladi, med katerimi bodo prenovljene tudi cestne površine in pločniki na griču Gellért, nato pa se bodo začela vrtnarska dela. S tem bodo predvidoma pripravljeni na jesen, tako da bomo v rožnem vrtu verjetno lahko uživali šele v naslednjem pomladno-poletnem obdobju, bo pa ogled zagotovo presegel pričakovanja.