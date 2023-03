Ekipa skupaj! – 5 zabavnih programov za skupine prijateljev

Ni boljše sprostitve kot preživljanje prostega časa s tistimi, ki jih imamo najraje, pa naj bo to naš partner, družina ali prijatelji. Pri tem mislimo predvsem na tiste, ki se želite aktivnih programov udeležiti v večji skupini – izberite poljubno!

Neverland

Prireditev VII. Edinstveno ustvarjen zabaviščni kompleks okrožja Neverland vas pričakuje z ekskluzivnim barom, vrhunsko bistro hrano in nenazadnje sedmimi sobami pobega z različnimi temami. Ne glede na temo, ki zanima vaš krog prijateljev, boste zagotovo našli sobo pobega s primerno težavnostjo in temo, ki bo zagotovo zagotovila trajno izkušnjo za vse vas. Vredno je spremljati njihovo spletno stran, saj kmalu prihaja njihova najnovejša in najsodobnejša soba pobega, ki jo je navdihnila izjemno uspešna serija The Big Money Heist in bi jo bilo škoda zamuditi!

1074 Budimpešta, Dohány utca 22-24.

Időcsapda-Soba pobega

Ekipa Időcsapda ponuja najbolj edinstvene možne igre pobega s sedmimi edinstvenimi skladbami. Tri skladbe bodo očarale oboževalce Harryja Potterja, ki bodo končno lahko stopili na čarobne lokacije čarovniškega sveta v resničnem življenju. Nato lahko sledite bolj ekstremnim nivojem, morilski pasti psihopata, zaporniški pasti, Černobilu ali CSI Budimpešta – tematska soba Mesarja, ki ni nič manj impresivna. In če tudi to ni dovolj, se lahko resnično predani udeležite maratonskega pobega na več progah ali v eni od spletnih sob pobega.

1073 Budimpešta, Erzsébet körút 17.

Locked Room

V Locked Room na Székely Mihály utca lahko preizkusite trilerske pustolovske igre, ki bodo zagotovo vznemirljive. Izberite Bunker Heist, Zodiac Killer, Serial Killer, Motel, Heisenberg Project ali Seven Hill, če ste pripravljeni na malo vznemirjenja poleg uživanja v sobah pobega. Impresivna dekoracija, moderne luči in zvočni efekti, ki ustrezajo atmosferi, so značilni za vse igre, katerih stopnja zahtevnosti je različna, na to je vredno biti pozoren pred rezervacijo. Zberite ekipo in se preizkusite v nagrajenih sobah pobega v Budimpešti!

1061 Budimpešta, Székely Mihály utca 4.

Enter Bar

Enter Bar, ki je specializiran za igričarje, čaka na ljubitelje spletnih in nespletnih iger v atrakcijskem območju Bartók Béla út. Na tej posebni lokaciji lahko preživite čas s 100 vrstami družabnih iger in igralnih konzol, ne glede na to, ali pridite sami ali v večji skupini. Poleg zabave lahko v enem od štirih različnih prostorov poskusite koktajle na temo geekov in hrano gastropubov. Prostori se enostavno ločijo, zato je Enter Bar idealen za večje rojstne dneve, poslovne dogodke in team buildinge ter za mesečne večere družabnih iger!

1111 Budimpešta, Lágymányosi utca 9.

Laser Arena

Ali vas dejstvo, da so udarci včasih lahko boleči, ovira pri poskusu paintballa, pa bi vseeno radi poskusili to odlično timsko igro? Nato se odpravite na vznemirljive znanstvenofantastične steze Laser Arene, posejane s posebnimi UV oblikami, kjer vas čakajo na dveh nivojih s skupno 500 kvadratnimi metri. Prednost laserskega boja je, da so lahko na igrišču vsaj 3, vendar do 25 ljudi hkrati in lahko izbirate med več vrstami igre. Še več, steza ima prireditveno dvorano, ki lahko sprejme do 50 ljudi, zaradi česar je odlična lokacija za korporativni team building, pa tudi za fantovščine in dekliščine!

1033 Budimpešta, Szentendrei út 95.