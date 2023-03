7 odličnih trgovin s sobnimi rastlinami v Budimpešti, če bi radi namesto rezanega cvetja podarili živo rastlino

Če želite ob letošnjem dnevu žena nekaj malce prenoviti, namesto rezanega cvetja presenetite sebe ali svoje najdražje s svežo zeleno sobno rastlino ali cvetočo lončnico, ki bo osvežila vaš dom!

Pilea Projekt

V zadnjih letih je območje okoli tržnice Rákóczi tér zaradi neštetih odličnih pobud in novih podjetij resnično začelo cveteti. Dobesedno po zaslugi Pilea Projekt v ulici Víg, saj njihova ljubka, minimalistična trgovina z rastlinami prinaša svežino in otok miru v velikosti stopala na območje Rákóczit tér. Če želite doživeti izjemno priložnost ali pa bi radi svoj dom osrečili z novim stanovalcem, so vrata njihove trgovine odprta na stežaj. Ne pozabite pa, da v Lumnu redno organizirajo tudi sejem sobnih rastlin.

1084 Budimpešta, Víg utca 22.

Lam Sơn life

Ko se sprehodite naravnost iz Tabána na ulici Gellérthegy, boste našli majhno trgovino, polno sobnih rastlin in vietnamskih dodatkov, v katere se boste takoj zaljubili. Ker Lam Sơn life ni nič drugega kot ljubezenski projekt bratov Nguyen iz Južnega Vietnama, ki s predmeti in malenkostmi obuja otroštvo in vsakdanje življenje v Vietnamu. Vredno jih je obiskati že zaradi ljubečega vzdušja, da ne omenjamo viseče sramežljive rože, neonskega tekača, kokosovih skledic in vietnamske kave.

1016 Budimpešta, Gellérthegy utca 29.

Moai Jungle

V trgovini Moai Jungle se pestra izbira sveže zelenih filodendronov, bujnolistnih nepozebnikov in kimajočih pošasti korak za korakom dotika in pozdravlja s polic in paletnih miz. V zelenjavni trgovini, ki je zelo reprezentativna za eksotično vzdušje, je pravo potovanje že samo pogledati med različnimi lončnicami. Zato ni dvoma, da jih čim pogosteje obiščite, če želite to zeleno vzdušje pretihotapiti v svoj dom.

1082 Budimpešta, Harminckettesek tere 6/a

Urban Plants

Urban Plants je iz projekta hobija in ljubezni prerasel v individualno podjetje, nato pa v razpadajočo mini oazo sobnih rastlin in florarij. Betti, sanjač Urban Plants, se je kot kmetijska inženirka podala v svet okrasnih rastlin in leta 2019 ustvarila svoj florarium canaan v središču mesta. Če ste jih že obiskali, ne dvomimo, da bodo poleg minimonstere ali pajkove praproti tam tudi kozarec za konjak ali vino, florarij, obdan z žarnico, ali mahovnjak, poln barv.

1094 Budimpešta, ulica Tompa 10.

Kvitka –

Parányi II. Kvitka – v svoji okrožni trgovini s še večjo ljubeznijo in strastjo ponuja svoje sobne rastline in rastlinske kompozicije. V drobnem rastlinskem raju in v njihovi spletni trgovini lahko izbirate med neštetimi rastlinami po svojih željah: nasmeh na obraz lahko narišete s palmami, praprotmi in neštetimi sobnimi rastlinami. Svoje goste razvajajo tudi z novimi kompozicijami iz suhega cvetja, tako da, če bi zagotovo vzeli še kaj za dodati v lonček, jih tudi priporočamo.

1027 Budimpešta, Bem József utca 8.

Plante Budapest

Plante Budapest se nahaja v središču Budimpešte, na Madách tér, ki je zdaj neizogiben vir za navdušence nad rastlinami. Vredno se je ustaviti v številnih trgovinah s počasnimi rastlinami v središču mesta, kjer boste dobili kakšen nasvet o negi rastlin, vendar je dobro vedeti, da od njih ne morete pustiti praznih rok. Poleg neštetih vrst in sort lončnic, domačih in očarljivih rastlin, ki prinašajo veliko veselja, lahko najdete tudi vse pripadajoče dodatke, košare, makrame, hranilne raztopine in knjige.

1075 Budimpešta, Madách Imre út 8.

Tropical Home

Zgodba Tropical Home se je začela z eno samo jadrnico. V nekaj tednih so jadrnici sledile druge rastlinske spremljevalke, dokler zaradi številnih skrbi niso prerasle okvirov spletnega prostora. Tropical Home, ki se predstavlja kot spletna trgovina s sobnimi rastlinami, bo glavno mesto in območje železniške postaje Keleti kmalu obogatila še z enim nebom sobnih rastlin, kjer boste lahko brez skrbi kupili sobno rastlino, rumor, filodendron ali kar koli, kar lahko prinesete. veselje zase ali za svoje najdražje.

1076 Budimpešta, Thököly út 26.