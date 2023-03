5 sijajnih lokalov z ulično hrano v Budimpešti, če postanete lačni med spomladanskim sprehodom

Zdaj, ko je tu pomlad, ne le radi preživljamo časa pod milim nebom med izleti, ampak se veliko raje sprehajamo z okusnimi prigrizki in ulično hrano v roki.

Retró Lángos

Niti človeka ne najdete, ki Lángosa, paradnega konja madžarske ulične hrane, ne bi poznal že po tržnicah in plažah. To ne velja samo za lángose, ampak tudi za Retro Lángose v središču mesta, na Bajcsy-Zsilinszky út, ki že več kot 10 let dodajajo barvo in bogastvo paleti ulične hrane v prestolnici.

Bilo je samoumevno, da bo goreči paviljon sčasoma prerasel v prvi goreči bistro v Budimpešti, nato pa svoje nebeško plamene ponujal z druge strani Bajcsy-Zsilinszky út.

V njihovem food baru se srečujejo tradicionalne in posebne okrogle testenine, tako da lahko poleg sira in kisle smetane poskusite kozji sir, rukolo, grški okus, celo flambé z nutelo, za sladico pa retro palačinke. Njihova skrivnost je poleg neusahljivih idej tudi v tem, da so njihove jedi pripravljene sveže, eno za drugo, iz kakovostnih sestavin.

1065 Budimpešta, Bajcsy-Zsilinszky út 25.

Slaščičarna torte Edes Mackó

Slaščičarna Édes Mackó kürtős-kálács s prijetnim, neokrnjenim doživetjem ulične hrane ponovno pričara zadovoljen nasmeh na obraze mladih in starih. Fantastično izkušnjo priprave torte za pipo lahko dvignete na višjo raven, če jo pomakate v fondi. Klasične in hrustljave rezine kürtőskálács posebnega okusa lahko pomakate v sladke prelive, ki jih lahko spreminjate po svojih željah, vključno z belgijsko čokolado, čokoladno mangovo omako in makovo vanilijevo omako. Marca ponujajo tudi posebno promocijo, saj lahko vse dodatne prelive naročite kot dip za samo 100 HUF.

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 14-16.

Unicorn Bistro

Nagymező utca v središču mesta se ponaša s prvo evropsko restavracijo samorogi, ki tako domače kot tuje goste očara z vsemi barvami mavrice. Skoraj vse jedi so pripravljene z naravnimi jedilnimi barvili, hamburgerji v pisanih žemljicah in peresniki z rožnatim pestom, ki se odlično podajo k interierju, brez izjeme kar kličejo po pokušini, predvsem pa po fotografiji. Če se želite naužiti barvitih užitkov, ne zamudite churrosa, postreženega s pisano belo čokolado, in ikonične palačinke samoroga! Vsekakor se splača rezervirati mizo pri njih preko njihove spletne strani.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 64.

Bubu Bubble Tea

V Budimpešti lahko na treh mestih najdete najbolj priljubljeno azijsko pijačo, ki jo je pri nas predstavila ekipa Bubu Bubble Tea. Čaje z mehurčki lahko izberete po okusu, prvič, izbirate lahko med 26 različnimi okusi, ki jih lahko naredite še bolj okusne z želejevimi lističi, tapioko in jagodami. Ne smete pa spregledati posebnih čajnih kombinacij, ki jih je izumila ekipa Bubu Bubble Tea in vsaka obljublja poseben okus. Svoje najljubše čajne kombinacije pa lahko pripravite kar doma iz sestavin, kupljenih v njihovi spletni trgovini.

3 lokacije v Budimpešti

Tölcsibe

Nepremagljive kombinacije okusov, do vrha napolnjeni slani vafeljski korneti in nebeški piščanec čakajo tiste, ki postanejo lačni med spomladanskim sprehodom v Tölcsibe, tako v Pešti kot v Budimu. Njihove jedi, pripravljene z njihovimi posebnimi omakami, špečko in skrivnimi začimbami, so preprosto neponovljive, poleg mesnih in vegetarijanskih nadevov obljubljajo tudi vrhunskega piščanca. Drzen prigrizek, rojen v Ameriki, je zasluženo osvojil srca mnogih izmed nas, saj je bil hrustljavi lijak prilagojen domačemu okusu, prav vsak grižljaj, tako med sprehodom kot po njem, pa je bil izsanjan.

1077 Budimpešta, ulica Wesselényi 23. | 1111 Budimpešta, Budafoki út 16.