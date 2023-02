7 očarljivih skulptur okoli Blatnega jezera, ki jih je vsekakor vredno obiskati

Balaton, ki z vsake strani, z vsake obale, v vsakem letnem času kaže drugačen obraz, je mogoče raziskati z neštetih zornih kotov. Ko smo že pri tem, tokrat priporočamo ljubke, očarljive in privlačne skulpture jezera.

Natakarji, Siófok

Skulpture kiparja Imreja Varge že 20 let čakajo na trgu Fő v Siófoku. Skupina skulptur Várakozók se je leta 2003 postavila blizu ikoničnega vodnega stolpa v Siófoku. Za tiste, ki so že obiskali Óbudo, so štiri ženske figure v naravni velikosti, ki držijo dežnike, morda znane, saj je delo v Siófoku kopija kiparske skupine v Budimpešti.

8600 Siófok, Fő tér

Balatonska skulptura srca, Zamárdi

Ni naključje, da se je kip srca Balatona nahajal na kilometer dolgi plaži Zamárdi, znani tudi kot srce Balatona. Zelo priljubljena skulptura srca, ki jo je oblikoval Gábor Szentkúti Kiss, daje rdečkasto barvo posebnemu balatonskemu bazaltu, s pokukanjem v srce pa lahko celo uživate v pogledu na opatijo Tihany in osrednjo panoramo polotoka Tihany.

8621 Zamárdi, Margó Ede stny. 14.

Balatonski veter, Fonyód

Ko se sprehajamo po promenadi Szaplonczay v Fonyódu, med številnimi drugimi deli najdemo skulpturo vetra na Balatonu, blagoslovljeno s prijetnim okoljem in razgledom, ki ni kakršen koli. Od leta 1987 Mihály Pál ml., ulit v bron, figura ženske v naboranih oblačilih neutrudno vohuni za daljavo in z njo za gorami prič.

8640 Fonyód, Szaplonczay stny.

Vila jezera, Hévíz

Grb Hévíza, okrašen z lokvanji in kerubi, je zaščiten z nenehnim delom Jenőja Molnárja, jezerske vile, ki sedi na kamnitem otoku, obdanem z bazenom in vodo. Bronasti kip je svoje pravo mesto na promenadi pred zdraviliščem Hévíz zavzel leta 2000 in od takrat s pomočjo keruba na levi strani varuje jezero pred škodljivimi duhovi.

8380 Hévíz, Park u.

Mala kraljica, Tapolca

Kreacije Lászla Martona, ki jo je navdihnila njegova deklica, ki se igra kot princesa, morda ni treba nikomur predstavljati. Bronasti kip na trgu Tapolca Fő je replika Male princese, ki od leta 1990 stoji na ograji Dunakorzója. Seveda tudi lokacija ni naključje, saj je bil v Tapolci rojen Munkácsyjev in Kossuthov nagrajeni kipar.

8300 Tapolca, Fő tér

Človeška komedija, Kővágóörs

Na meji Kővágóörsa in Köveskála, na hribu sredi divjine, najdemo skupino skulptur, imenovano Človeška komedija, ki pa je v domači javnosti znana le kot Stonehenge. Tisti, ki hodijo po naravni poti Theodora, skoraj nikoli ne zamudijo obiska apnenčastih skulptur Imreja Veszprémija, ki od leta 1986 počivajo na jeklenih stebrih.

Po obnovi naj bi se skulpture, ki vohunijo za Balatonskim visokogorjem, spomladi preselile nazaj na obale jezera Kornyi.

8254 Kővágóörs, Teodorina naravoslovna pot

Artúr Gombóc, Tihany

Ni treba posebej poudarjati, da je mnogim najljubši mini kip Artúrja Gombóca v Tihanyju, ki ima manj oboževalcev. Bronasti kip je po zaslugi Mihályja Kolodka leta 2020 ”priletel” na opečnato steno promenade Tihany in se, kot lahko vidite na sliki, rad fotografira v družbi koščka Blatnega jezera.

Po potrditvi pritrditve bo miniskulptura kmalu spet vidna na svojem običajnem mestu, odvisno od vremena.

8237 Tihany, Pisky stny. 4.