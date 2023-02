5+1 zanimivih znamenitosti in programov v Hévízu za popolne zimske počitnice

Hévíz in njegova okolica sta odlična destinacija za turiste, ki državo obiščejo vse leto, saj poleg zasluženo slavnega Tófürdő lahko obiskovalci uživajo v prijetnih kleteh, arhitekturnih mojstrovinah, naravnih znamenitostih in odličnih restavracijah.

Hévíz Tófürdő

Jezero Hévíz, veliko 4,44 ha, je največja biološko aktivna, naravna zdravilna voda na svetu, ki je primerna za kopanje skozi vse leto. Topla voda privre na površje iz 38 metrov globoke kraške jame, zaradi razmeroma hitrega toka vode pa se voda v jezeru menja vsakih 72 ur. Poleg revmatskih obolenj je zdravilna voda dobra tudi za hrbtenične, sklepne, kožne in ginekološke bolezni ter pospešuje proces mišično-skeletne rehabilitacije.

8380 Hévíz, promenada Dr. Schulhoff Vilmos

Naravoslovna pot po lokvanju in sprehod po krošnjah

Topla voda, zdravilno jezero Hévíz, ki ima edinstveno naravno vrednost, privablja obiskovalce v naravo s svojimi spektakularnimi znamenitostmi, kot je 2,5 km dolga serpentinasta naravoslovna pot Tavirózsa in z njo povezane poti. Obstaja tudi sprehajalna pot v krošnjah, ki poteka med listjem dreves. na višini 15 metrov in razgledna ploščad nadstreška. Tu boste našli tudi sprehajališče, dostopno gozdno pot in lesen most, tako da zanimivosti ne bo manjkalo.

Cerkev Svetega Duha

Potem ko je bila cerkev v Tófürdőju porušena v času komunizma in je bila gradnja dovoljena le na obrobju mesta, je trajalo desetletja, da je cerkev zavzela svoje pravo mesto v srcu Hévíza, v središču letovišča. Cerkev Svetega Duha, zgrajena po moderno-gotskem okusu, je bila posvečena leta 1999 in je od takrat ena najpomembnejših lokalnih znamenitosti. Sedem stolpov cerkve, ki občasno služi kot prizorišče odličnih orgelskih koncertov, predstavlja sedem darov Svetega Duha, ki so modrost, razum, nasvet, znanost, duhovna moč, pobožnost in strah božji.

8380 Hévíz, Széchenyi utca 33.

Egregyi cerkev in kleti

Eno od nedotaknjenih cerkva iz obdobja Árpáda v naši državi najdete v okrožju Egregy v Hévízu, na griču z vinogradi Egregy, s čudovitim razgledom na okoliške hribe in doline. Prireditev XIII. Na obeh straneh ceste, ki vodi do cerkve sv. Magdalene, zgrajene v 19. stoletju, se nahajajo prijetne vinske kleti, katerih prostorne vrtne sobe poleti ponujajo čudovit razgled na gorovje Keszthely. V vabljivih restavracijah goste pogosto pričaka živa glasba, ki se lahko od pomladi do jeseni odpeljejo celo z mini vlakcem Dotto iz središča mesta do vinogradov.

Vodna tura po potoku Hévíz

Pareči potok Hévíz čaka ljubitelje vodnih programov do 15. marca! Na izlete s kanuji se lahko prijavite z več skupinami, ne glede na to, ali se želite sami ali v skupini podati na nepozabno avanturo med pravljičnimi vrtnicami. Začetniki, otroci in starejši se lahko udeležijo tudi izletov, ki se začnejo pri južni plimski zapornici jezera, se začnejo z obveznim gliserjem in končajo v povprečju deset kilometrov kasneje v Fenékpustánu, znanem po najdbah iz rimskega obdobja. obdobje. Potok ima počasen tok in je globok le en meter, zato ni strahu, če bi padli vanj, vendar imejte s seboj suho preobleko. Ne glede na to, kateremu turističnemu podjetju bomo dali glas, je posebno naravno okolje in dobro vzdušje zagotovljeno.

+1 Bonvital Wellness & Gastro Hotel

Bonvital Wellness & Gastro Hotel s štirimi zvezdicami, edini odraslim prijazen hotel v Hévízu, pričakuje svoje goste v neposredni bližini mesta Tófürdő. S svojimi storitvami, ki se osredotočajo na področja gastronomije, wellnessa in medicine, je idealna izbira za pare, ki se želijo sprostiti, pa tudi za štirinožne prijatelje. Tudi hotelsko á la carte restavracijo, imenovano Brix Bistro, je vredno poskusiti, že zato, ker je glavna specialiteta ekipe izjemne restavracije delo z živili lokalnih pridelovalcev in iz njih pripravljene nebeške jedi v impresivni okolju ali celo tematskih programov – na primer romantičnega okusimo – ga lahko tudi kot del valentinove večerje.

8380 Hévíz, Rákóczi utca 16-18.