5 odličnih gledaliških predstav, za katere lahko zdaj kupite vstopnice z 20% popustom

Telesni stražar

Smo v dnevni sobi proslavljenega igralskega para. Mož, vsenarodno znani igralec, se pritožuje svojemu prijatelju, kritiku, da se boji svojega zakona; po pol leta zakona se ga je njegova žena Igralka morda že naveličala – pravzaprav ga je morda že vzljubila. V takih primerih mora nastopiti moški: pridobiti mora nazaj svojo ženo. Igralec se domisli nekoliko nenavadne, a na videz brezhibne zamisli: obleče se v telesnega stražarja in tako v podobi vojaškega častnika začne dvoriti lastni ženi ter jo skuša osramotiti in ujeti v nezvestobi. Začne se velika okrevalna operacija, vendar se stvari ne izidejo tako, kot predvidevajo igralec in gledalci …

Režija: György Vass

Igralci: Csaba Debreczeny, Zsuzsa Járó, Erzsébet Kútvölgyi, Attila Dolmány, Dóra Kakasy, Bazil Péter Koleszár

Tri visoke ženske

3 ženske v 1 življenjskem obdobju ali 1 ženska v 3 življenjskih obdobjih? Igrajmo! Z našimi življenji! Igrajmo jo, da vnaprej izvemo svojo usodo! Kdaj je najbolje, da ga prebolimo, da smo sredi tega ali da imamo vse še pred seboj? Odgovore na ta vprašanja iščejo igralci s Pulitzerjem nagrajene predstave in morda vsi. Toda ali bomo dobili odgovor …

Režija: Csaba Jantyik

Igralci: Barbara Hegyi, Enikő Nagy, Virág Marjai

Dva sama

Natakarica in kuharica. Frankie in Johnny. In čeprav z nekom ne moreš hoditi samo zato, ker obstaja taka pesem, v restavraciji drug drugega skrbita. Polsrčno, a vztrajno spogledovanje na delovnem mestu se na koncu sprevrže v film in večerjo ter nazadnje v strastno noč, s tem pa se začne iskrivo smešno in neusmiljeno iskreno vlečenje vrvi, ki traja vse do jutra. V tej noči se previdna razdalja sreča z ljubečim hitenjem, umirjeni argumenti srečajo brezumno zasledovanje usode, brazgotine srečajo ranljivost. Odpreti ali zapreti? Polna tisočerih dvomov. Nagniti se ali ne? Ali ga bo drugi ujel? Ali pa je le še ena rana? Včasih se obzidajo, včasih pa drug drugemu predrzno podirajo zidove.

Režija: Dániel Dicső

Igralca: Mónika Ullmann in Zalán Makranczi

Gospod in gospa.

Gospod in gospa obljublja prozno predstavo, v kateri poskušamo ustvariti odnos med petimi moškimi in ženskimi liki v različnih življenjskih situacijah. Gledalcem želimo predstaviti ogromno humorja in dramatičnih trenutkov. Produkcija prinaša tudi številne nove izzive za Kato Janza in P. Szilveszterja Szabója. Kdo so ti moški in ženske, ki jih upodabljajo? Sta morda vedno ista oseba, le okoliščine se spreminjajo? Če se spreminjajo, zakaj se spreminjajo? V ozadju se skriva nenavadna skrivnost. Skupna predstavitev Doline umetnosti in Art-Színtérja.

Režija: Szilárd Somogyi

Igralca: Kata Janza in P. Szilveszter Szabó

Pravljice o zimskih čričkih

V žepu po žajblju dišečega nahrbtnika je vstopil v sobo, kjer v velikem dolgčasu preživlja zimo. Skoči iz žepa nahrbtnika, skoči na tipke pisalnega stroja in podira črko za črko. Vsaka natipkana črka mu obudi lep poletni spomin, ga spomni na prijatelje, ki jih je pustil na otoku, in ni več žalosten, dnevi minejo veselo. Prefinjeno čustvena, lepa zgodba govori o tem, kako je mogoče žalost spremeniti v veselje. Po motivih pravljice Istvána Csukása.

Režija: Armand Kautzky

Igrajo: Balázs Jerger, Mihály Ozsgyáni, Lilla Pánics, Lilla Litauszky, Dániel Zsichla, Márkó Gábor