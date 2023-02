Vodnik po Szarvasu, enem najlepših mest v slikoviti regiji Holt-Körös

Vodili vas bomo v Szarvas, eno najlepših mest v pravljičnem kraljestvu Holt-Körös, kjer najdete številne zanimive znamenitosti.

Arboretum Szarvasi

Enega največjih arboretumov pri nas je poleg Körösa v 19. stoletju začel graditi József Bolza, alias grof Pepi. stoletja. Arboretum, ki je od takrat postal Szarvasova skrinjica draguljev, obsega 82 hektarjev in s 1600 drevesnimi in grmovnimi vrstami predstavlja eno najpomembnejših drevesnih zbirk v državi. V krajinskem vrtu lahko izbirate med številnimi krožnimi turami in vodenimi sprehodi za odkrivanje močvirskih cipres, starih borovcev, pestrega rastlinstva in živalstva kraja ter skrivnosti Vrta skrivnosti. V primeru slabega vremena nas čaka botanična razstava Čarobne kmetije, želve in kaktusi Steklene hiše, razstava slik Bolze Mariette in razburjenje sob pobega.

5540 Szarvas, I. zunanji okraj 9. | Spletna stran | Facebook

Mini Madžarska

V južni polovici Arboretuma Szarvasi se nahaja edini interaktivni maketni park pri nas, kjer v slikovitem okolju oživi zgodovina naše države. Skoraj sto osupljivo podrobnih modelov sestavljajo miniaturne replike zgodovinsko pomembnih stavb, ladij in vlakov na Madžarskem. Od najmanjših do največjih lahko park zagotovi nepozabno doživetje, kjer si lahko med drugim ogledate trg Hősök, katedralo v Szegedu, grad Déva, opatijo Tihany in grad Eger.

5540 Szarvas, I. zunanji okraj 9. | Spletna stran | Facebook

Živalski vrt Körösvölgy in center za obiskovalce

Center za obiskovalce Körösvölgy in njegov živalski park se skrivata v nekdanjem vrtu gradu Csáky, med stoletnimi drevesi Anninega gaja, kjer se lahko pobližje spoznate z nekoč in zdaj avtohtonimi živalskimi vrstami Karpatski bazen. V glavni stavbi lahko občudujete ribe 7.000-litrskega akvarija, na 2.100 metrov dolgi sprehajalni poti v parku pa srečate na stotine osebkov več kot 50 živalskih vrst. Ob prihodu lahko poleg živali odkrijemo tudi interaktivno sprehajalno pot kompleksa, vodno pot Jégmadár in razstavo, ki predstavlja naravne zaklade nacionalnega parka Körös-Maros.

5540 Szarvas, Annaliget 1.

Muzej Tessedik Sámuel

Muzej Tessedik Sámuel je bil ustvarjen z namenom čim širše predstavitve zgodovinske in kulturne dediščine kraja ter arheoloških in etnografskih vrednot okolice mesta. V stavbi, ustanovljeni leta 1791, je bil muzej zasnovan kot trg, to je, da je bilo ostalo razstavno gradivo razporejeno okoli vidnega predmeta v vsaki sobi. Trenutno nas čaka 9 razstavnih prostorov, skozi katere lahko spoznamo Tessedikovo delo, zgodovino runskega pisanja in mesta Szarvas, etnografsko zbirko veterinarja Imreja Domána, svet čarovnic, pa tudi 7-8.000- leto dni stari kipi plodnosti in prazgodovinski nakit.

5540 Szarvas, Vajda Péter u. 1.

Zgodovinska spominska cesta in podeželsko središče

Okoli leta 1880 je József Mihálfi definiral geometrično središče zgodovinske Madžarske, ki predstavlja tudi izvor Karpatskega bazena. Njena lokacija je vidna še danes, zaznamuje jo mlin na veter, zgrajen leta 1939 na bregovih Holt-Körösa. Pri cerkvi Tessedik Sámuel se začne 1,2 kilometra dolga spominska pot, ki skozi 17 postaj predstavlja najpomembnejše dogodke v zgodovini našega ljudstva.

5540 Szarvas, konec Malom utca – začetek Csuka utca

Eržebetin gaj

Gozdnati gozdiček Szarvas je bil dolgo časa močvirje, dokler niso leta 1894 začeli postajati park, danes pa je v gozdičku teniški center, športno igrišče in Ruzsicskay György Alkotóház. Živalski svet parka, poimenovanega po kraljici Elizabeti, lahko spoznate na 7 postaj dolgi naravoslovni poti, dolgi 1200 metrov, med potepanjem med jeseni, hrasti in močvirskimi cipresami. Krožna tura se začne in konča v Halászcsárdi, poleg katere poteka Alföld Blue Tour, tako da lahko raziskovanje gozdička kombinirate tudi z daljšim izletom.