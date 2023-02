Pustni pobeg v Mohács: 7 razburljivih znamenitosti v očarljivem mestu ob Donavi

Najjužnejše madžarsko naselje ob Donavi ima poleg slikovite pokrajine toliko zakladov, da bi jih bilo greh spregledati.

Avtobusna tura

Če bi raziskovali Mohács, ne bi mogli priti v mesto ob boljšem času kot od 16. do 21. februarja. v dneh med Na najstarejšem zimskem karnevalu v državi se bo od hladnih mesecev poslovilo na stotine maškar in avtobusov, poleg parade pa za obiskovalce pripravljajo tudi nešteto programov. Vsi so namenjeni predstavitvi okusov in tradicije Mohača z degustacijami hrane, obiski delavnic, razstavami in različnimi predstavitvami.

Trg Szechenyi

V osrčju Mohácsa, na trgu Széchenyi, nas bodo pometle z nog arhitekturne mojstrovine, mestna hiša z orientalskim vzdušjem in impozantna spominska cerkev Zastave v bizantinskem slogu. A to še ni vse, saj ga lahko najdemo tukaj II. Kralja Ludvika, kot tudi kip Treh deklic in celo očarljiva mestna ulica za pešce se začne od tu. Le nekaj minut od glavnega trga lahko stopite v svet Busóudvarja, ki spominja na stoletja stare pustne običaje.

Vodni in tekalni mlin Szent Miklós

Od nekdanjih 24 mlinov potoka Csele stoji v dolini Csele le še en, Szent Miklósov vodni in tekalni mlin. V zgodovinskem vodnem mlinu nas popeljejo v svet preteklih stoletij na 30-40 minutnem vodenju, na katerem poleg zgodovine in delovanja mlinov spoznamo tudi večino orodja na razstavi, kot tudi preizkusiti tekalno nogo. Poleg tega si lahko ogledamo edinstveno razstavo vreč za moko, po predhodnem posvetu pa se naučimo trikov namakanja papirja.

7700 Mohács, med Mohács-Somberek

Muzej Kanizsa Dorottya

Leta 2023 bomo v stalnih razstavah muzeja, ki praznuje stoti rojstni dan, imeli priložnost spoznati zgodovino mohaške bitke in turško-madžarskega sobivanja, kulturo južnoslovanskih etničnih skupin, ki živijo v državi, Mohács in ljudske tradicije okraja Busó. Poleg tega si lahko v pritličnem delu razstavne galerije ogledamo najlepše pohištvo iz hrambe ljudskih oblačil, v galeriji pa si lahko ogledamo mohaško keramiko, v nadstropju pa predmete iz tekstilnih in usnjenih materialov ter fotografskih negativov in raznih dokumentov.

7700 Mohács, Kisfaludy utca 9.

Nacionalni spomenik Mohács

Spominski park, ki je nastal v spomin na bitko pri Mohaču, obdan s 14.000 tisami in nasadi lešnikov ter v sebi skriva množico simbolov, služi kot zadnje počivališče 1700 vojakov. Na sprehajalnih poteh med množičnimi grobovi se lahko sprehodimo po Mohaški kalvariji, nato pa se ob ogledu eksponatov v stavbi, ki je oblikovala Sveto krono, pred nami odvije celotna zgodovina bitke. Ko zapustimo razstavne prostore, ki naštevajo ostanke orožja in arheološke najdbe, se lahko na koncu sprostimo v kavarni in restavraciji na nivoju kupole stavbe.

7785 Šotorišče, obrobje

Park skulptur Nagyharsányi

Pol ure vožnje iz Mohácsa se nahaja nenavaden park, kjer lahko ure in ure pohajkujete med več kot sto apnenčastimi skulpturami. Nefigurativna dela posebne kiparske zbirke so nastala po šestdesetih letih 20. stoletja in se popolnoma oddaljila od idealizma socialističnega sistema upravljanja umetnosti. Te izjemne skulpture je mogoče videti iz vseh smeri, tudi iz ptičje perspektive, saj se ob robu strme skale, ki obdaja park, razteza panoramska promenada Kikerics, ki ponuja dih jemajoč razgled.

FogPifkáló

Po nizanju zimskega programa v Mohácsu bi bilo greh pozabiti na kulinarične užitke. V FogPifkálo, enem najboljših družinskih bistrojev z ulično hrano v mestu, nas popeljejo v nebeški svet obrtniških hamburgerjev. Poleg številnih gurmanskih hamburgerjev restavracija v središču mesta za lačne obiskovalce pripravi tudi različne glavne jedi, kot so zarebrnice BBQ, cezarjeva solata in zrezki.

7700 Mohács, Szabadság utca 18.