6 nezgrešljivih zanimivosti in programov v barvitem Veresegyházu skozi vse leto

Marsikdo si niti ne predstavlja, koliko zanimivosti skriva Veresegyház, ki se nahaja le streljaj od Budimpešte. Zato smo za vas zbrali, kaj se splača početi med pobegom v tem delu aglomeracije Budimpešte.

Medvedji dom v Veresegyházi

Če ste bili v bližini, Veresegyházi Bear Home obljublja, da bo nepogrešljiv program in s svojimi nenehnimi izboljšavami služi za zabavo obiskovalcev od 0 do 99 let. Edini srednjeevropski medvedji dom za vas pripravlja nešteto super programov; kot so program Predator z volkovi, predstavitve ptic ujed, obrti ali druge zanimive predstave in vadbeni programi, z več sodobnimi igrišči. Novost zanje je mini železnica z rudarsko lokomotivo, ki se vije za medvedjim tekom. Poleg medvedov in volkov je zatočišče za medvede Veresegyháza, ki je bilo leta 2010 razvrščeno kot živalski vrt, dom številnim vrstam živali, vključno z rogovjem, in tukaj je mogoče videti največji trop levov v državi.

2112 Veresegyház, ulica Patak 39. | Spletna stran

Naravoslovna pot jezera Veresegyházi

Jezera Veresegyházi, sestavljena iz treh jezer, so Pamut-tó, Ivacsi-tó in Malom-tó, vsa so zelo priljubljena med ribiči, ki živijo v bližini, poleti pa je en del jezera tudi popoln kraj za plažo. . 4880 metrov dolgo naravoslovno pot, ki poteka ob njenih obalah, lahko raziskujete samostojno ali z vodnikom. Majhen krog lahko opravite v 2-2,5 urah, medtem ko veliki krog traja 4-4,5 ure. Malom jezero že od leta 1985 velja za naravni rezervat, zato je pomembno, da skrbimo za okolje, ko smo tam. Okoli jezera najdete tudi lesene klopi, kjer lahko v prijetnem okolju občudujete naravo.

2112 Veresegyház, Szabadság utca 34.

Mestni muzej Veresegyháza

V Mestnem muzeju Veresegyházi se vse vrti okoli likovne umetnosti. Ne glede na to, ali gre za keramiko, glino, predstave, dramo, lahko se preizkusite v kateri koli ustvarjalni dejavnosti. In če so vsi člani družine dovolj razvili svojo ustvarjalnost, potem se odpravite v sobo pobega v muzeju, ki obljublja ogromno dogodivščino tako za odrasle kot za otroke. Pomembno pa je, da je za sodelovanje v programih, ki jih organizira muzej, potrebna prijava!

2112 Veresegyház, Szentlélek tér 5.

Gledališče Veres 1 – Poletni festival Mézesvölgyi

Največji umetniški festival v okraju Pest, Mézesvölgy Summer v Veresegyházi, bo ponovno odprl svoja vrata med 23. junijem in 31. avgustom. Poletni festival Gledališča Veres 1 je v zadnjih 6 letih na svoje predstave privabil več kot 100.000 gledalcev, lani pa je bila večina od 20 poletnih večernih predstav razprodanih. Sedmo leto festivala se predstavlja s parado zvezd, med katerimi bo težko izbrati samo eno. Njihovi gostje bodo Bonnie Tyler, Centrál Színház, Playhouse, Pannon Várszínház, Pál Feke, László Dés in številni drugi. Prodaja vstopnic je že v polnem teku, več informacij najdete na spletni strani mezesvolgyinyar.hu ali pokličite 0670-371-7838.

2112 Veresegyház, Köves utca 14.

Termalno kopališče Veresegyházi

Na sedanjem območju term Veresegyházi čaka na tiste, ki se želijo sprostiti, ogromen zunanji bazen s 36-38 stopinjami Celzija. Termalna voda, ki privre na površje, prihaja iz globine 1414-1457 metrov in se ohladi nazaj v bazen. Pomembno je vedeti, da je v vodi dovoljeno preživeti največ 20 minut, to lahko ponavljate z manjšimi premori, za otroke do 14. leta pa je kopanje priporočljivo le po izrecnem priporočilu zdravnika, ki je primerno za lajša nešteto zdravstvenih težav. O tem se pred prihodom pozanimajte na spletni strani term.

2112 Veresegyház, Talokzók útja 1.

Restavracija Haldorádó

Restavracija Haldorádó se nahaja v posebnem okolju zelene obale jezera Ivanics, kjer zagotovo ne boste razočarani nad pestro ponudbo jedi. Kot že ime pove, je restavracija specializirana predvsem za ribje jedi, na jedilniku pa najdemo tudi jedi iz perutnine in svinjine, tako da si lahko vsak član družine izbere okus po svojem okusu. Prijeten pogled na jezero je samoumeven, uživajte v družbi božanske hrane in drug drugega!

2112 Veresegyház, Tölgy utca 2.