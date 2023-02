8+1 fantastično mesto v Budimpešti, ki vas pričakuje z nebeško valentinovo večerjo

Restavracije v Budimpešti so na valentinovo pripravljene s posebnim menijem, slastnimi prigrizki in vzdušjem, polnim ljubezni. Če želite romantičen zmenek 14. februarja, vam priporočamo naslednje restavracije.

Ritz-Carlton, Budimpešta

Če želite letos posebno valentinovo večerjo, ki vpliva na vse čute, vam priporočamo restavracijo Ottimo’s v The Ritz-Carlton v Budimpešti, ki mami s svojim mehurčkom, italijanskim življenjem in okusom. Ob valentinovem zaljubljence pričaka strasten meni s tremi hodi, vključno s svežimi ostrigami, foie grasom, pikantnimi račjimi prsmi in njihovo sladico, poimenovano po 7 grehih. Pijača dobrodošlice je seveda ljubezenski napitek, ki se bo z lahkoto pridružil slastnim jedem in neomejeni količini penečega prosecca. Mizo za večerjo ob živi glasbi lahko rezervirate po elektronski pošti na restaurantbudapest@ritzcarlton.com.

1051 Budimpešta, Erzsébet tér 9-10.

Parisian Passage Café & Brasserie

Namesto en dan lahko zaljubljenci praznujejo valentinovo cel teden v Párisi Passage Café & Brasserie, ki se nahaja v impresivni stavbi Párisi Udvar. V posebni ponudbi, ki je na voljo med 8. in 14. februarjem, lahko poskusite dobrote, ki jih je navdihnila ljubezen, med drugim sladico Srce do srca z okusom Schwarzwalda, polnjeno s češnjevim likerjem, Ljubezen je v zraku in koktajle Cvetlični vrt. Da ne boste zamudili hrane in pijače, ustvarjene v ekskluzivnem okolju, ter melodij glasbenega sommeliera, rezervirajte mizo na elektronski naslov info@parisipassage.hu.

1053 Budimpešta, Ferenciek tere 10.

Kuhinja FLAVA & več

Flava Kitchen & More sprejema zaljubljene pare v iskrivem središču mesta s posebno sestavo jedilnega lista, še slajšimi doživetji in čudovitim okoljem. Vse, kar morate storiti 14. februarja, je, da se potopite v očarljivo okolje Flave in naredite svoje večere nepozabne z gobjim ramenom, čičerikinim ragujem z jagnječjo nogo ter ostrigami in šampanjcem po naročilu. Užitek lahko poveča le sladica, brownie iz bele čokolade, poveličen z ličijevim sladoledom in rubinastim čokoladnim ganachejem, ki ga postrežejo v dvoje, na krožniku. Mizo za večerjo, ki ji ne manjka akustičnih melodij, si lahko rezervirate na spletni strani Flava.

1051 Budimpešta, Oktober 6. utca 26.

Restavracija Corso InterContinental Budapest

Ob valentinovem InterContinental Budapest Corso Étterme privablja obedovalce na Donavskem korzu pod večerne luči mesta z mehkimi, živimi klavirskimi melodijami, ki trajajo celo noč, in slastnim menijem. V šesthodnem meniju, poveličanem z vinsko karto, se bodo za naklonjenost med drugim potegovali profiteroli iz foie grasa, jastogova kremna juha, postrežena z rakčevo pogačo, žafranova rižota in brancinov par, a tudi pistacijeva sladica, okopana v ribezovi omaki. parov enega za drugim. Mizo za to posebno večerjo lahko rezervirate tako, da pokličete +36 1/327-6392 ali po elektronski pošti na corso.restaurant@ihg.com.

1052 Budimpešta, Apáczai Csere János utca 12-14.

Japanika

Japanika, suši bar na Szent István tér, za svoje goste pripravi privlačno valentinovo večerjo s štirimi hodi. Ne glede na to, ali gre za romantičen zmenek ali praznovanje valentinovega s prijatelji, ne bodo manjkale jastogova kremna juha, juha iz japonskih češenj, okrašena z vrtnimi listi, pa tudi karpačo iz fileja in grižljaji kraljevega raka. Ob priložnosti večera lahko izbirate ne le med suši izborom Kupid in Kupid, ampak tudi med dvema terminoma večerje, ki potekata ob 18.30 in 21.00. Mizo za večerjo, okronano z DJ-jem v živo, lahko rezervirate tako, da pokličete +36 1/613-1508 ali pošljete e-pošto na hello@japanika.hu.

1051 Budimpešta, Szent István tér 7.

Bistro Macesz

Macesz Bistro, ki streže odlične jedi judovsko-madžarske kuhinje, vas ob valentinovem vabi v središče mesta. Restavracija, ki velja za eno najbolj vznemirljivih kulinaričnih točk v judovski četrti, tudi ta dan ne bo razočarala, saj si bodo rajske jedi sledile v romantični večerni vrsti. Lososovemu gravlaxu sledi gyoza iz račjih jeter z mangovo salso, kot glavno jed pa lahko poskusite na oglju pečene piščančje prsi ali madžarski zrezek Tarka, postrežen z mehkim pudingom iz rjavega riža. Na koncu romantične večerje pride na mizo Csipke, sladkarija iz čokolade, šipka in galganta. Za popolno kulinarično doživetje vam ob jedeh toplo priporočamo degustacijo skrbno izbrane vinske karte.

1072 Budimpešta, Dob utca 26.

Kavarna in restavracija Vogue Boat

Ob valentinovem vas Vogue Boat Café & Restaurant, ki se nenehno ziba v objemu Újlipotvárosa in Margitszigeta, vabi na intimen, romantičen večer. 14. februarja vas bo na krovu ladje čakala posebna večerja s tremi hodi z ekskluzivno panoramo, za vzdušje v ozadju pa bo poskrbel Steve Sam. Etyek Kúria poskrbi za začetne napitke, vi pa lahko izbirate nepozabne trenutke večera pa bo prinesel losos, ovit v kremo rdeče pese, ali telečja krača, postrežena s krompirjevo kremo. Mizo lahko rezervirate na reservation@restaurantvogue.hu ali pokličete na +36 30 942 5027.

1137 Budimpešta, pomol Carla Lutza XIII/19. raster

Tereza

Če se tudi vi strinjate, da ni valentinovega brez ljubezni in malo takoa, vas nič ne sme zadržati, da ne praznujete valentinovega pri Terezi na Nagymező utca. Ker valentinovo v Mehiki praznujejo tudi kot dan ljubezni in prijateljstva, vam nič ne sme preprečiti, da ta dan preživite s komerkoli želite. Ob tej priložnosti vas Tereza pričakuje s posebnim valentinovim menijem, v katerega se boste zaljubili, in nesramno količino z ljubeznijo narejenih margarit. Da bo Kupidova puščica zagotovo zadela tudi vas, lahko rezervirate mizo na tereza.hu.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 3.

+1 Mlin in raca, Tata

Malom és Kacsa, ki se nahaja na obali jezera Öreg v Tati, pozdravlja svoje goste, ki želijo priti ven in na ne samo en, ampak dva romantična dogodka letos. 12. februarja bosta v okviru poročnega dneva odprtih vrat dala vpogled v načrtovanje velikega dneva z roko v roki s partnerjema iz Tate in Budimpešte. Ob tem pa se odpravite tudi v Tato, če ste že rekli da, ali pa želite le proslaviti svojo ljubezen na valentinovo, saj lahko 14. februarja v Malom és okusite poseben rajski meni, ki ga je navdihnila ljubezen. Bistro Kacsa.

2890 Tata, Tópart u. 19.