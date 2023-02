6 romantičnih zimskih programov na najlepših lokacijah v državi

Senzacionalni programi za pare vas čakajo marsikje po državi ves februar. Ob valentinovem in izven njega vas bomo vodili po najbolj romantičnih krajih zime. Pridi z nami!

Valentinovo na gradu Prónay (Alsópetény)

Če želite to valentinovo nekaj zares posebnega, ne boste razočarani v ekskluzivnem okolju gradu Prónay v Alsópetényju. Med 10. in 12. februarjem preživite romantičen vikend v čudovitem gradu, ki se nahaja manj kot uro vožnje od Budimpešte, kjer vas poleg odlične hrane in vrhunskih vin čakajo tudi razburljivi programi za preživljanje prostega časa. Če se želite na valentinovo, 14. februarja, odklopiti od sivega vsakdana, preživite grajsko večerjo ob svečah, z okusno štirihodno jedjo in sladicami izpod rok slaščičarskega mojstra. Za dame imajo posebno presenečenje.

2617 Alsópetény, Kossuth Lajos utca 34.

Valentinovo v najljubšem gradu kraljice Elizabete (Gödöllő)

februarja se lahko odtrgamo od sivega vsakdana in se posvetimo osebi, ki ima v naših srcih dostojno mesto. Ob tej priložnosti kraljevi grad Gödöllő podari parom posebno izkušnjo. Srčke lahko iščete v Grajskem parku ali pa se udeležite katerega od omejenih vodenih ogledov, kjer lahko spoznate življenja in usode zaljubljenk, ki živijo na gradu. Med 11. in 19. februarjem lahko izbirate med številnimi programi!

2100 Gödöllő, grad Grassalkovich

Festival snežnega cvetja v Arboretumu Alcúti

Festival snežnega cvetja v Arboretumu Alcsúti je vsako leto bolj priljubljen program. Ni naključje, saj se marsikdo med štirimi stenami rad sprehodi po svežem zraku in občuduje snežne rože, ki kot snežno bela preproga pokrivajo tla in razpirajo svoje cvetne liste. V arboretumu obiskovalce pričaka polje snežkov, ki se razprostira na dveh hektarih in pol in velja za edinstveno v državi. 4-5 tedenski festival snežnega cvetja se bo začel predvidoma konec februarja, arboretum pa bo obiskovalce sprejemal z odprtimi vrati vse dni v tednu.

8087 Alcsútdoboz, Kastélykert út 2.

Zimska pustolovščina na višegrajski bob stezi

Bob steza na strani Nagy-Villam je priljubljena tako med mladimi kot starimi, ki sprejema obiskovalce tako pozimi kot poleti. Na progi sta dve vrsti boba: alpski bob in poletni bob imata smuk v dolžini 700 metrov, čudovita panorama pa je le češnja na torti. Ob lepem vremenu je čudovit razgled na reko Donave. Bife ob progi poskrbi za okrepčilo, tisti, ki se zavežejo, pa lahko poskusijo lokalno specialiteto bob-dog. V zimskem času do konca februarja je bob steza odprta med 11. in 16. uro. Pred ali po vožnji z bobom se v hladnem vremenu splača zaviti do Nagyvillám Sípálya!

2025 Visegrad, Nagy-Villam

Veslanje po debelem potoku Hévíz

Pareči potok Hévíz čaka ljubitelje vodnih programov do 15. marca! Na izlete s kanuji se lahko prijavite z več skupinami, ne glede na to, ali se želite sami ali v skupini podati na nepozabno avanturo med pravljičnimi vrtnicami. Začetniki, otroci in starejši se lahko udeležijo tudi izletov, ki se začnejo pri južni plimski zapornici jezera, se začnejo z obveznim gliserjem in končajo v povprečju deset kilometrov kasneje v Fenékpustánu, znanem po najdbah iz rimskega obdobja. obdobje. Potok ima počasen tok in je globok le en meter, zato ni strahu, če bi padli vanj, vendar imejte s seboj suho preobleko.

Večerja ob svečah v Arboretumu Folly (Badacsonyörs)

Valentinovo lahko praznujete na dva datuma, 11. in 18. februarja, v čarobnem zasebnem vrtu balatskega visokogorja pozimi in poleti, Folly Arboretum. V sklopu romantičnega programa obe soboti večerjo ob svečah dopolnjuje poseben sprehod po svetlem vrtu. Pare vabimo tudi na lov na romantično pesem v teh vikendih, saj vas v restavraciji čaka darilo, če najdete in fotografirate pesniške vrstice, ki se skrivajo ob sprehajalnih poteh arboretuma. Med prijavljenimi fotografijami bomo izžrebali tudi steklenico vina.

8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25.