7 razburljivih vodenih sprehodov za februar, na katerih lahko odkrivate zakulisje prestolnice

Ker si ljudje kljub pomladni zimi pogosto še vedno želimo med štirimi stenami, vam za februar predstavljamo nekaj razburljivih gradbenih sprehodov, če želite spoznati zakulisje gradbenih skrivnosti prestolnice.

Voden ogled in ogled razglednega stolpa v Budapest-Belvárosi Főplébánia- templom (Budimpeštanski -glavni župnijski cerkvi)

Vsako sredo z začetkom ob 14. uri lahko v okviru sprehoda po stavbah pogledamo v zakulisje cerkve Budapest-Belvárosi Főplébánia na trgu Marcius 15. Med 75 minutnim vodenim ogledom bo odstrta tančica s prvih kamnov mesta Pešta, freske “Ustoličene Madone”, pa tudi molilnic iz turškega časa. Ugotovimo lahko, kakšen odnos sta imela s cerkvijo kralj Matija in Ferenc Liszt, z razglednega stolpa pa lahko pogledamo delček obzorja Pešte, Budima in Donave.

Datumi pohoda: 1., 8., 15., 22. Februar.

Zgodovinski sprehod po avtobusnem parku v Groveu – potovanje skozi čas na štirih kolesih

Od 4. februarja se bo ob sobotah spet nadaljevala tradicija, ki vabi na avanturistično popotovanje skozi čas v gozdičke Ligeta. Tokrat lahko s skokom v avtobus spoznamo preteklost, zgodbe in institucije Mestnega parka ter skozi anekdote pokukamo v izjemna obdobja vedno živahnega življenja Mestnega parka. Tokrat bodo v ospredju stavbe: od hiše tisočletja, gradu Vajdahunyad in Hiše madžarske glasbe, od preteklosti do danes Etnografskega muzeja.

Datumi pohoda: 4., 11., 18., 25. Februar.

Skrivnosti Matijeve cerkve: zgodovina, religiozni historizem in krasilna umetnost

februarja bo simbolna zgradba Budimpešte, cerkev Mátyás, razkrila svoje skrivnosti med 120-minutnim ogledom zgradbe. Eden najstarejših cerkvenih spomenikov v Budimpešti je predstavljen na nenavaden način: zgodovina cerkve, spremembe v obliki stavbe, dela, ki krasijo notranjost cerkve, in simbolni sistem cerkve so v središču pozornosti tega dne. Toda ta program se splača obiskati tudi tistim, ki bi radi podrobneje spoznali dekorativno slikarstvo Bertalana Székelyja.

Datum pohoda: 4. februar.

Zgrajene skrivnosti – Zgradbe in skulpture Füvészkerta

februarja lahko z nove perspektive spoznamo najstarejši botanični vrt na Madžarskem Botanični vrt in njegove grajene skrivnosti. Ker zgradbe in skulpture vrta, ki se ponaša z več kot 8000 rastlinskimi vrstami, hranijo toliko zgodb. V nenavadnem 1,5-2 urni sprehodu lahko dobimo odgovore na nešteto vznemirljivih vprašanj, seveda pa se bodo za udeležence odprla vrata prostorov, ki so bili zaprti za širšo javnost.

Datum pohoda: 5. februar.

Čudoviti hoteli, stare zgodbe

februarja bodo stare zgodbe čudovitih hotelov oživele med 2,5-urnim ogledom stavbe Korzózz Velünk. Sprehod se začne pri nekdanji Hungária Fürdő, ki je danes znana kot hotel Continental. Skozi škandale in govorice se podamo vse do strešne terase hotela in se poslovimo od stavbe s čudovitim razgledom. Od tod nas pot vodi do hotela Nemzeti, da lahko sredi zgodb okusimo tudi torto po navdihu Jancsija Rigója, ki je ostal na hopu.

Datum sprehoda: 11. februar.

Kopanje in piknik – Wellness v termah Gellért

februarja od 16. ure ekipa Experience Balkan in KulTuristák Egyesület vabita zainteresirane v terme Gellért na skupni obisk toplic in piknik. Zdraviliški kompleks, ki ga bodo zaradi prenove kmalu zaprli, nam ob zdraviliškem sprehodu razkrije svojo prelepo notranjost, hkrati pa nam daje priložnost, da poskusimo in okusimo njegovo zdravo zdravilno vodo. Udeležba v kompleksnem wellness programu, ki ne manjka zanimivosti, je brezplačna, vstopnice za terme je potrebna individualna menjava.

Datum pohoda: 15. februar.

Okusi in hungarikumi

februarja ob 10. uri bo stari znanec Fővám tér Vásárcsarnok odprl svoja vrata vsem, ki želijo spoznati njegovo zgodovino in preteklost. Med 2,5-urnim sprehodom, na katerem ne manjka degustacije slastnih klobas, sirov in domačega peciva, nam bodo med drugim pokazali, kakšne skrite vrednote so preživele iz trgovin minulih časov. Na tem sprehodu je vredno raziskati vse kotičke, podzemne rove in prehode Tržnice!

Datum sprehoda: 18. februar.