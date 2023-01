10 senzacionalnih filmih o škandalov, posnetih po resničnih zgodbah

Za vas smo zbrali deset filmov, posnetih po resničnih zgodbah, ki obravnavajo škandale. Prevaranti željni denarja, brezobzirne korporacije, voditelji, ki zlorabljajo svojo moč – v teh filmih jih najdete veliko, tako kot v resničnem življenju.

Pot zmagovalca (Netflix)

Dr. Bennet Omalu dela kot forenzični patolog. Odlični specialist pride med obdukcijo upokojenega slavnega igralca ameriškega nogometa do nenavadnega odkritja. Opravljeni testi kažejo šokantne možganske spremembe pri športniku. Dr. Omalu zaključuje, da so številni trki med njegovo športno kariero poškodovali njegove možgane. Močni voditelji lige ameriškega nogometa to seveda zanikajo in zdravnik se mora močno boriti za svojo resnico. Po resnični zgodbi.

Erin Brockovich

Kozarec vsakega je kdaj poln. Erin Brockovich ni nič drugačna. Nekega jutra se zbudiš in čutiš, da moraš nekaj narediti, in to takoj. Preveč je neplačanih računov, preveč dolgov in posojil, vaše življenje je preveč brezupno. Zato začne iskati službo. In ker je precej trmast, trmast in dobro podkovan, si najde službo: postane administrativni pomočnik v kul odvetniški pisarni. Njegovi novi sodelavci se morajo navaditi na prisotnost skrivnostne tajnice, katere pretirano razvit čut za pravičnost je neznosnejši od njenih izzivalnih kril. Poleg tega Erin ne postavlja ključavnice na usta: govori o vsem in ima o vsem svoje mnenje. In ko med listinami nepremičninskega primera najde čudne zdravniške izvide, začne raziskovati. Ni mu mar, da je le neizobražen pisarniški delavec, primer razišče. In odkrije strašno skrivnost: znano industrijsko podjetje že leta zastruplja prebivalce majhnega mesta. Erin se pogumno odloči: karkoli je treba, najde odgovorne in čeznje potegne mokro rjuho.

Volk z Wall Streeta (Netflix)

Denarja ni nikoli dovolj, pravi Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), ki je svojo kariero začel kot pošten borzni posrednik, a so ga navdihnile tudi ameriške sanje. Do konca osemdesetih je postal lastnik ene največjih borznoposredniških družb in pri 26 letih zaslužil že milijon dolarjev na teden. Vendar se je izkazalo, da je pot do te točke vabljiv tobogan, tlakovan s korupcijo in nepoštenimi posli. Kajti večja ko je bila skušnjava, več je hotel, ne glede na nezakonite posle in agente FBI, ki so mu sledili.

Temačna voda

Robert Bilott je korporativni odvetnik, ki zelo učinkovito zagovarja velika podjetja. Nekega dne ga obrne kmet, ki ga je k njemu poslala ljubljena babica, da bi mu pomagal. Bilott kmalu odkrije, da kemično podjetje DuPont že leta zastruplja pitno vodo majhnega mesta, zaradi česar je umrlo na stotine živali, zastruplja pa tudi tamkajšnje prebivalce. Odvetnik začne na videz brezupen boj, da bi zaščitil male ljudi pred ogromno korporacijo. Vložek sodnega boja proti eni največjih kemičnih tovarn na svetu je razkriti dejstvo številnih skrivnostnih bolezni in smrti ter desetletja onesnaževanja pitne vode. Odvetnik tvega vse, kariero, družino in lastno varnost, da bi izvedel resnico.

Velika poteza

Ko so štirje zunanji ljudje opazili, česar velike banke, mediji in vlada niso želeli opaziti – globalni zlom gospodarstva – se jim je porodila ideja: velika poteza. Njihova drzna naložba jih popelje v temne kotinice sodobnega finančnega sveta, kjer se morajo spraševati o vseh in vsem.

One so bombe (Netflix)

Roger Ailes (John Lithgow), vodja enega najvplivnejših medijskih imperijev v ZDA, ustanovitelj kanala FOX News, ni selektiven pri orodjih, pa naj gre za sočno zgodbo ali poniževanje zaposlenih. Zdelo se je, da je moč zloglasnega mogotca v trenutku padla, ko ga je Gretchen Carlson (Nicole Kidman), nekdanja voditeljica kanala, tožila zaradi spolnega nadlegovanja. Ženske, ki so do zdaj molčale, med njimi tudi priljubljena novinarka Megyn Kelly (Charlize Theron), so tudi razkrile, da jo je direktor kanala večkrat žalil. Škandal je postajal vedno večji, kar je vodilo v propad Aliesa.

V žarišču – podrobnosti preiskave

Film temelji na resnični zgodbi in spremlja izjemno delo preiskovalnega osebja bostonskega časopisa med pripravo ene najpomembnejših in najbolj vznemirljivih serij člankov v njihovem življenju. Boston Globe dobi novega glavnega urednika (Liev Schreiber), ki svojemu osebju naroči, naj razišče primer, ki je bil dolgo pometen pod preprogo: obtožbe o nadlegovanju otrok zoper lokalnega duhovnika. Majhna ekipa (Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams) je neverjetna, do takrat pa na vso moč odkrivajo šokantna dejstva in vse bolj vneto sledijo niti. Kar najdejo, pretrese in spremeni ves svet.

Zamolčani dokumenti

Junija 1971 Združene države Amerike pretrese velik škandal: New York Times objavi podrobnosti strogo zaupnega poročila, ki razkriva, da je ameriška vlada zavajala javnost glede vietnamske vojne. Potem ko vlada zapre objavo gradiva in naloži sodni poziv časopisu, se vojaški analitik, ki je razkril dokumente, Daniel Ellsberg (Zach Woods), obrne na The Washington Post. Katherine Graham (Meryl Streep), ki kot lastnica časopisa še vedno velja za radovednico in se bori za prepoznavnost, se odloči tvegati in se zavzeti za svobodo tiska. Pogumna ženska in predani glavni urednik Ben Bradlee (Tom Hanks) gresta vse do vrhovnega sodišča, da bi “Pentagonovi dokumenti”, ki razkrivajo nesmisel vojne, lahko prišli v javnost.

The Insider

Eden najbolj burnih ameriških sodnih primerov v poznih 90-ih je bila tožba, v kateri je Mississippi in 49 drugih držav vložilo 246 milijard dolarjev vredno tožbo proti tobačni industriji. Ena najpomembnejših prič v obsežnem sojenju je bil Jeffrey Wigand, ki je pred tem zasedal pomemben položaj vodje raziskav in razvoja pri Brown & Williamson. Ko je vodstvo začelo s poskusi, namenjenimi pospeševanju zasvojenosti z nikotinom, je Wigand protestiral – in bil kmalu odpuščen z dela. Zato je veljal za priznanega znanstvenika in absolutnega insajderja in oseba, kot je on, se je v takem primeru redko pojavila pred javnostjo. Vendar me je v to skušal prepričati vsiljiv televizijski spot.

Zahodno krilo

V poslovni stavbi Watergate se prižgejo luči in pri dejanju so ujeti štirje vlomilci. Z usodno nočjo se začne vrsta razkritij, ki na koncu pripeljejo do izsiljenega odstopa predsednika ZDA. V političnem trilerju, ki ga producira resničnost, sta ključno vlogo odigrala washingtonska novinarja, Bob Woodward (Robert Redford) in Carl Bernstein (Dustin Hoffman), ki sta se lotila zgodbe in kljub dvomom, zanikanjem in grožnjam vztrajala, dokler nista ugotovila, resnica.