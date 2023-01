11 nezgrešljivih znamenitosti na čudovitem podeželju Vértes in Gerecse, tudi pozimi

Vértes, ki spada v Transdonavsko osrednje gorovje, in Gerecse, ki velja za del Donavskega gorovja, ni mogoče reči, da sta v prejšnjem stoletju privabljala ljubitelje narave kot žarišča rudarstva, vendar se je situacija zdaj posrečeno obrnila: Vsako leto se vedno več ljudi odpravi na grajske razvaline, posebne geografske formacije in pohodniške poti, raziskovanje bogate pokrajine.

Enodnevni izlet v Tato

Če načrtujete podaljšan vikend v okolici, se vsekakor splača nameniti dan Tati, kjer se morate le sprehoditi ob obali Starega jezera in potovati v preteklost. Ob najstarejšem umetnem jezeru pri nas, ki je nastal pred osvajanjem, najdemo ohranjeni jugovzhodni trakt gradu Tata, ki ga je zgradil Sigismund Luksemburški, in baročni grad Esterházy iz 70. let 17. stoletja.

Predstavili smo vam nekaj delčkov impresivne mestne pokrajine Tata, pomešane z malo gastronomskega popotovanja, pomežiknili pa smo tudi njenim naravnim bogastvom.

Tisti, ki hrepenite po bolj samotni avanturi, morate vsekakor obiskati angleški park z vzdušjem divjega romana in jezero Derítő, ki ponuja skandinavsko okolje, nikakor pa ne zamudite Arboretuma Agostyáni, kjer raste okoli 300 vrst dreves. na 30 ha!

Kopališče ob jezeru Bokodi

Za tiste, ki se še niste naveličali vodnih atrakcij, jih na meji Oroszlányja čaka znamenita plavalna vasica ob jezeru Bokodi. Z naraščanjem reke Által je jezero, ki je nastalo v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, v desetletjih preraslo v pravi ribiški raj: ribiške hiše, zgrajene na kolih in dostopne prek pomolov, nekoliko pretirano spominjajo na plavajoče vasi jugovzhodne Azije. Objekti so v zasebni lasti, zato se, če ste na poti tja, izogibajte smetenju in ne motite miru

ribičev!

Grad Csókakő

Malo naprej, že v okrožju Fejér, stoji grad Csókakő, ki je bil pred nekaj leti precej popravljen in je bil zgrajen nekje po tatarski invaziji, da bi nadzorovali vojaško cesto v Fehérvár. Trdnjavo, sestavljeno iz treh delov, zgornjega in spodnjega gradu ter grajske kapele, ki je zagozdena med obema, si je mogoče ogledati brezplačno, plačati je le parkiranje.

Tardoške učne poti

Znano po rdečem marmorju in spominja na Székelyudvarhely zaradi svoje posebne strukture ulic, poleg Tardosa leži pravljično jezero Malomvölgyi, ki ga obkrožajo najvišji vrhovi Gerecseja. Tik ob jezeru je speljana 1,5-kilometrska naravoslovna pot Malom-völgy, po kateri lahko s prelepih panoramskih točk opazujete valovito pogorje Gerecse, svoje znanje o živalskem svetu pozimi speče doline pa preizkusite z igrivimi naloge.

Na krožni poti med krošnjami Tardos lahko odkrijemo značilnosti pokrajine s povsem drugačne perspektive: sprehajalna pot s premerom 44 metrov, dolžino 105 metrov, visoko 11 metrov, popolnoma brez ovir, je prava zanimivost, ki jo ne bi smel plezati!

Naravna pot Ranzinger, Tatabánya

Kő-hegy v Tatabányi se lahko pohvali s številnimi zanimivostmi: odprtino velikanske jame Szelim, ki jo je neandertalec nekoč imenoval dom, je mogoče videti na njeni strmi skalni steni, od tu pa navzdol gleda ena največjih evropskih skulptur ptic. Od spomenika Turul, postavljenega leta 1907 ob 1000. obletnici bitke pri Bánhidi, lahko v samo 15 kilometrih dosežete 30 metrov visoko razgledno točko Ranzinger Vince, ki je končna postaja naravoslovne poti Ranzinger, ki predstavlja rastlinstvo in živalstvo Gerecseja. – 20 minut hoje.

Objekt, ki je nastal leta 1980 iz nekdanjega rudniškega stolpa, je bil zgrajen v spomin na žrtve rudarske nesreče leta 1978 in se je prvotno imenoval Rudarsko razgledišče. Novo ime je prejel ob prenovi leta 2008 po rudarskem inženirju Vincu Ranzingerju.

Planinska naravoslovna pot Haraszt, Csákvár

Iz središča mesta Csákvár pridete do izhodišča planinske naravoslovne poti Haraszt, edinstvene pri nas, ki jo zaznamujejo submediteranske podnebne razmere, na parkirišče nasproti vodarna. Prvi del 3,5 kilometra dolge krožne ture s sedmimi postanki poteka med skalnimi razpokami ozke doline Kőlik, od koder nas žičnica popelje na dolomitsko travnato planoto Kerek-hegy. Od tam nadaljujemo po zeleni listnati poti, na poti pa srečamo rastline, kot sta orientalska svečnica, ki jo najdemo samo pri nas, in madžarska gurgolja. Zatem nam ostane le še dolina Balog in spet smo na izhodišču naše ture, Csákváru, ki slovi po svoji lončarski umetnosti.

Kamalduli Hermitage, Majk

Med letoma 1770 in 1782 je bil Majkpuszta dom menihov Kamaldu, ki so sprejeli zaobljubo molka: stavbni kompleks, ki je edinstven v Evropi in ga sestavljajo samostan, cerkev in 17 celičnih hiš, se v preteklih stoletjih skorajda ni spremenil in od lani lahko vsi občudujejo več kot 250 let star spomenik. Ob obnovi so prenovili terasasti okrasni vrt puščavnice, ki tvori sklenjeno celoto, predali pa so tudi sodoben sprejemni objekt. Sodobni interierji in interaktivne razstave ponujajo vpogled v svet menihov, ki živijo v izolaciji, medtem ko lahko družine z otroki uživajo v različnih igrah in ročnih delih v stari-novi samoti.

32840 Oroszlány, Majkpuszta 9. | Spletna stran

Mlin in raca, Tata

V Tati, na obali jezera Öreg, najdemo kompleks zgradb Malom és Kacsa, ki združuje sodobne in starodavne elemente. Restavracija je dobila ime po zgodovinskih vodnih mlinih, ki služijo kot dom restavracije, ki zagotavljajo zgodovinski okvir za sodobno, podeželsko kuhinjo chefa Tótha Tivadarja: sestavine malih pridelovalcev, klasični okusi in skrbna prezentacija so gastronomski čar. Malom és Kacsa, ki s svojo čudovito okolico in jezerom Öreg z otvoritveno panoramo ponuja nepozabno doživetje. Tedenska ponudba kosil, bistro meni z veganskimi jedmi in jedmi brez glutena, ločen otroški meni in nedeljski zajtrk po naročilu zagotavljajo brezhibne kulinarične užitke. Na veliko veselje tistih, ki hrepenijo po kulturi, restavracija ob sredah vsaka dva tedna gosti tudi gledališke predstave.

32890 Tata, Tópart utca 19.

Vinska regija Móri

Ožji 700 hektarjev veliki vinorodni okoliš Móri je najmanjši pri nas, hkrati pa zaradi odličnih belih vin eden najbolj priljubljenih. Značilen in živahen Ezerjó (ki je tudi hungaricum) izstopa med lepo kislimi, počasi starajočimi se vini peščeno-ilovnate regije, ki se nahaja na območju jarka Móri, ki ga najdemo tudi v Miklós Csabi Pincéje. Očarljivo vinsko posestvo obsega pet vinogradov, iz katerih Csabi in njegova družina s tradicionalnimi tehnikami pridelujejo mladostna bela vina srednjega telesa. Druga priljubljena vinska klet v okolici je Paulus Borház, kjer lahko poleg značilnih belih vin poskusite tudi rosé na osnovi modrega pinota in brut šampanjec z notami maline in ribeza.

Geološki park, Gánt

Na meji z Gántom je nenavaden prizor, marsovska pokrajina v velikosti stopala. V rudniku boksita Gánt, ki je deloval med letoma 1926 in 1987, lahko po odprtem kopu uživate v neštetih barvah od opečnato rdeče, rumene do škrlatne in škrlatne, informativne table na učni poti s 13 postajami pa govorijo o geoloških značilnostih najdišča. značilnosti in zgodovino rudarjenja. Ko boste uspešno raziskali vsak kvadratni meter nezemeljskega sveta, si ne pozabite ogledati razstave v Muzeju boksitnega rudarstva Jenő Balása in Geološkem centru za obiskovalce Geološkega parka, ki vas s fotografijami, figurami uvaja v skrivnosti rudarskega življenja v preteklosti. in orodja.

8082 Gánt, Banyatelep 1.

Prés-lak, Tarján

Prés-Lak, ki združuje elemente rustikalnega in modernega sloga, je nastal s prenovo stare tiskarne. Namestitev v Tarjánu, majhni vasici, skriti med griči Gerecse, čaka na pare, ki iščejo romantičen oddih, med drugim s sanjsko kuhinjo in mansardo, opremljeno z zakonsko posteljo in prostostoječo kadjo. Gostje Prés-Laka lahko znamenitosti območja raziskujejo tudi na dveh kolesih, zahvaljujoč kolesom za odrasle, ki si jih je mogoče izposoditi za dnevno ceno 1500 HUF, ter kolesarski stezi, zgrajeni vse do Etyeka in Velenjskega jezera.

2831 Tarján, Bicskei utca 4.