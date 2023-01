8 razburljivih literarnih večerov v Budimpešti za smiselno sprostitev

Čeprav je v Budimpešti na izbiro nešteto oblik kulturnega preživljanja prostega časa, priporočamo kopico odmevnih literarnih večerov, ki bodo v prihodnjih dneh in mesecih vredni vašega časa.

Zsolt Prieger in Bori Magyar: Jedi, napol zaspan glasbeno-literarni večer

januarja se bodo v Umetniško kulturnem centru K11 za en večer prepletale pesmi Miklósa Mészölyja, najljubše Zsolta Priegerja in njegove lastne skladbe. V literarnem delu, prepletenem z glasbo, oživijo prezenca, ljubezen, vibracije, jazz in spomin na Miklósa Mészölyja. Ob tej priložnosti se bo Zsoltu Priegerju kot soizvajalec pridružil pevec in izvajalec Bori Magyar. januar 2023

Ady v svetlobi in senci / voden ogled z igralci, literarnimi prizori in glasbenimi besedili

januarja se bo ob 11. in 14. uri začelo posebno, nenavadno vodenje ob 104. obletnici smrti Endreja Adyja. Na ta dan razstavo Budimpešta – Fény és ágyés – 1000-letna zgodovina prestolnice spremljajo igralci, pesmi, prizori in glasba ter enote razstave, ki so določale dele Adyjevega življenja in poezije. januar 2023

Shakespeare v sodobnem gledališču – pogovor s Pétrom Rudolfom

januarja ob 17. uri literarno željno občinstvo vabimo v Hišo dialoga. Na brezplačnem literarnem večeru so Péter Rudolf, direktor Vígszínháza, dr. Zsolt Almási, sekretar Madžarskega odbora Shakespeare in dr. Veronika Schandl, gledališka zgodovinarka, išče odgovor, kaj je tisto, kar gledališča vedno znova vrača k Shakespearu? Program je brezplačen, vendar je obvezna registracija. januar 2023

Okna, ki se odpirajo navznoter – glasbeno-literarni večer Jánosa Lackfija in Gergelyja Balle

februarja bo glasbeno-literarni večer Jánosa Lackfija in Gergelyja Balle osvojil občinstvo Kulturno-umetniškega centra K11. Zvečer bo za besedila poskrbel János Lackfi, za melodije Gergely Balla, poznan iz zasedbe Platon Karataev, medtem ko bosta glasba in besedila razmišljala o isti stvari: ali obstaja v življenju ravnovesje? februar 2023

XX – XX. pisci ob stoletju #1. George Petri

V četrtek, 16. februarja, bo v stavbi Lóvasút v Zugligetu otvoritveni dogodek XX. literarne serije. V literarni seriji XX. v središču pozornosti so vidni pisatelji in pesniki 20. stoletja, prvič pesnik Petri György Kossuth in József Attila, ki se je letos rodil pred 80 leti. Na dogodku bodo sodelovali András Forgách, László Garaczi, Simon Márton in Bori Péterfy.

februar 2023

Libikóka – glasbeno-literarni večer Krisztiána Grecsója in Róberta Hrutke

februarja lahko v okviru glasbeno literarnega večera osvojimo vstopnico v galerijo B32 na Béla Bartók út. V skupnem večeru Róberta Hrutke in Krisztiána Grecsója bodo v središču pretresljive, vznesene in lahkotne družinske zgodbe. Njihov nastop pričara vzdušje družinskih miz, za katerimi sedi več generacij, pesmi pa se prelivajo tudi v veselje ob druženju. februar 2023

Pingvin ovi – Branje poezije z Mártonom Simonom

Spomladi 2020 je Simon Márton začel s projektom “Pingvin ovi”, v katerem je v času največjih zaprtij začel s spletnimi branji v iskanju povezave z občinstvom. Na dogodku Pingvin ovi, ki bo 23. februarja v Virág Benedek Ház, lahko pričakujete enako: znane in neznane klasike, stare in nove komade, začinjene z zgodbami – tokrat z osebno prisotnostjo.

februar 2023

Notranji govor – Večer Ákosa Fodorja / Literarni salon #146.

marca, na 146. večeru Literarnega salona, se bodo velikega mojstra madžarskega haikuja Ákosa Fodorja spomnili njegovi bližnji prijatelji in znanci. Pesnik, ki je umrl leta 2015, je bil nazadnje v središču pozornosti literarnega salona pred 4 leti, zato bo ob tej priložnosti predstavljena od takrat izdana zvočna knjiga Inner Speech: Hangminta, v kateri so pesmi Ákosa Fodorja. interpretirala Enikő Szilágyi.

9. marec 2023