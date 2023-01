Pasaretovih 8 zakladov, da odkrijete, zakaj se splača pogledati II. okrožje

Budimpešta II. njegovo okrožje skriva neštete zaklade in nič drugače ni v primeru Pasaréta. Priporočamo vam, da odkrijete 8 zakladov, zaradi katerih bo ta del mesta zagotovo vreden obiska.

Hotel Budapest Körszálló

Morda nam ni treba nikomur predstavljati ikoničnega okroglega hotela Budimpešte, ki pričakuje tiste, ki želijo uživati v razgledu od zgoraj ter se sprostiti in sprostiti pred vrati Pasaréta. Nesporno je, da je hostel, zgrajen v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, svojevrsten unikat, saj s svojo okroglo osnovo in 15 nadstropji ponuja neprimerljivo panoramo iz skoraj vseh prostorov. Seveda pa se stolpnica na Budimskih gričih v zgodovino ni zapisala le s svojo zunanjostjo, ampak je svoj čas imela sporočilo tudi na drugi strani železne zavese. Več o zgodovini Körszálló smo pisali v tem članku.

Mini kipec tete Aranke in strica Béla

Prisrčna zgodba o teti Aranki in stricu Béli, katerih miniaturna replika, ulita v bronasti mini kip, od avgusta 2022 stoji na mestu nekdanje cvetličarne na trgu Pasaréti. Cvetličarna tete Aranke že od leta 1974 prinaša veselje v vsakdanjik tamkajšnjih ljudi, nič drugače pa ni bilo niti po njeni smrti, ko je posel prevzel njen mož inženir in projektant mostov, stric Béla. Vendar pa je februarja 2021 prišla žalostna novica, da cvetlični paviljon ne bo več odprt. Na pobudo domačinov je Mihály Kolodko izdelal mini kip zakoncev, ki prodajata rože, kot trajen spomin na to, da sta tukaj živečim prebivalcem polepšala in polepšala vsakdan.

Abáthy-skala

Če se želite odpraviti na pohod v Pasarét ali če vas tja vleče srce v upanju na čudovit razgled, lahko zlahka pridete do skale Apáthy z avtobusom številka 11, ki odpelje z Batthyány tér. 242 metrov visok dolomitni blok ponuja čudovito panoramo prestolnice, ki leži pred našimi nogami. Zavarovana kamnina seveda ne obljublja le lepega razgleda, ampak služi tudi kot domovanje zaščitenim rastlinskim vrstam in dragocenim žuželkam. In če ste uživali, ne pozabite osvojiti razgledne ploščadi Árpád in Kozje gore!

Eksperimentalni stanovanjski kompleks na ulici Napraforgó

Pred očmi vseh, ki se odpravijo proti ulici Napraforgó utca, ki je od Pasaréti tér oddaljena udoben sprehod, se odpre edinstvena četrt vil. V poskusnem stanovanjskem naselju, ki so ga novembra 1931 tudi slovesno predali namenu, se med seboj dotikajo hiše, zgrajene v stilu bauhausa, ki so še bolj posebne od posebnih. Različne družinske hiše in dvojčke v njihovem prvotnem sijaju lahko občudujete, če se sprehodite po ulici s številkami od 1 do 22.

Pravljični junaki ob Pasaréti út

Otroški dan v Pasarétu se je leta 2022 začel s presenečenjem, saj je bila do takrat dokončana najnovejša in najbolj pravljična stvaritev okrožja. Najbolj priljubljeni madžarski pravljični junaki so se preselili v sivo opečnato ograjo Pasaréti út. Ni vam treba čakati na naslednji dan otroka, če se želite prepustiti pravljičnemu razpoloženju in občutiti nostalgijo z Vukom, družino Mézga, Macskafoggom ali liki iz madžarskih ljudskih pravljic, ki so jih za platno preoblikovali Pannónia Filmstúdió in za ograjo Színes Város.

Spominska hiša Béle Bartóka

Stavba na ulici Csalán, v kateri je danes Spominska hiša Béle Bartóka, je bila zadnji dom enega najpomembnejših skladateljev 20. stoletja, Béle Bartóka. V Pasarétu, v zelenem pasu okrožja, so iz nekdanjih prostorov v spominski hiši nastali prostori muzeja in poznana koncertna dvorana, ki je dostojno prizorišče za kakovostne koncerte in izobraževalne razprave. Če bi se radi potopili v preteklost pokojnega skladatelja in seveda v glasbo, lahko to po krajšem premoru ponovite 18. februarja.

Frančiškanska cerkev v Pasarétu

Veličastna cerkev na trgu Pasaréti s svojo železobetonsko konstrukcijo in triladijsko stavbo velja za pomembno delo moderne madžarske arhitekture. Datirali so tudi prvi, drugi in nato tretji načrt stavbe, ki vključuje cerkev, samostan in zvonik. Izdelal jo je Gyula Rimanóczy, po njegovi odobritvi pa je bila oktobra 1934 posvečena. Frančiškanska cerkev je seveda vredna občudovanja ne le od zunaj, ampak tudi od znotraj, saj je veliko drobnih podrobnosti, ki čakajo, da jih odkrijete.

Che Che Burger

Če ste obiskali zaklade Pasaréta, je najbolje, da tega posebnega dela Budimpešte ne zapustite s praznim želodcem. V tovornjaku hrane Che Che Burger, ki se nahaja na parkirišču Körszálló, vas obdajajo hrustljave žemlje in posebne omake, s burgerji, ki pričarajo različne okuse, pa smo skoraj prepričani, da boste lahko potešili svojo lakoto. Izberite katero koli izmed njih in ne pozabite namakati hrustljavega krompirčka in čebulnih obročkov v dipe, da se boste po odlični izkušnji ulične hrane spet lahko prijeli za vrat.

