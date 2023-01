9 brezplačnih programov in lokacij v Budimpešti, ki popestrijo vsakdanje življenje

Za vas smo zbrali, katere kraje v Budimpešti morate obiskati, če želite telovaditi ali se za kratek čas odklopiti v okviru brezplačnih programov.

Brezplačni koncerti v Budimpeštanskem Jazz klubu

Poleg izjemno uspešnih brezplačnih vikend jam sessionov Budimpeštanski jazz klub v torek, sredo in četrtek zvečer pozdravlja svoje občinstvo, željno kakovostne glasbe. Poleg spontanih sestav, ki jih ustvarjajo znani in popularni glasbeniki, bodo teleglasbo vso noč vrteli tudi mladi z Univerze za glasbo Ferenca Liszta. Zato si velja čim večkrat ogledati program, da boste lahko poleg okusnih prigrizkov uživali tudi v kakovostni glasbi iz prve roke in brezplačno.

1136 Budimpešta, Hollán Ernő u. 7. | Spletna stran | Facebook

Brezplačni večeri kviza v baru Cooltour

4-6-članske ekipe so se lahko prijavile na aktualni brezplačni večer kviza v Cooltour Baru, kjer ne bo manjkalo možgančkov in bliskovitih vprašanj. Poleg najboljšega znanja boste potrebovali le telefon, na katerem boste lahko spremljali vprašanja. Če želite preizkusiti svoje sposobnosti, se na dogodek obvezno prijavite na tej povezavi, saj bo najhitrejša in najspretnejša ekipa nagrajena.

Brezplačni programi pri Scrutonu

Obsežen brezplačen program vas čaka tako v javnih prostorih središča mesta Scruton kot Veres Pálné utca. Naj gre za dogodek v angleškem ali madžarskem jeziku, koncert dua, literarni ali filozofski diskurz, fotografsko razstavo, okroglo mizo o umetnosti ali zdravju, v njihovi ponudbi najdemo vse. Če vam je kateri izmed njih všeč, ne odlašajte, prijavite se lahko s pomočjo obrazcev na dogodkih.

1053 Budimpešta, Veres Pálné utca 12. | 1054 Budimpešta, Zoltán utca 10. | Spletna stran | Facebook

Brezplačno drsališče v Kőbányi

Na ledu brezplačnega drsališča v Kőbányi lahko uživate skoraj ves mesec, do 29. januarja. 650 kvadratnih metrov veliko drsališče z ledenim hodnikom, ki se nahaja v neposredni bližini cerkve Szent László in urada župana Kőbánya, je na voljo športno željnim med 9. in 20. uro. In to ne bi smelo omejevati drsenja, če nimate svojih drsalk, saj si jih lahko izposodite na kraju samem.

Brezplačni koncerti v Jedermannu

Jedermann v središču mesta ne smete pozabiti, če želite dobro večerjo ob glasbi ali lahki pijači. V Jedermannu, ki služi kot dom za koncerte ob predstavitvi albumov, manjših formacijah in kvintetih, si morate vnaprej rezervirati mizo in, če le lahko, lahko s simboličnim zneskom celo podprete bend na odru.

1092 Budimpešta, Ráday u. 58. | Facebook

Brezplačni programi Pótkulcs Budapest

Pótkulcs, pisana lisa Csengery utca s posebnim vzdušjem, nas ne pusti brez brezplačnih programov. Po vzoru dosedanjih prireditev lahko skoraj zagotovo računamo na glasbeno ponudbo, ki zadovoljuje vse potrebe, eklektične glasbene izbore, filmske klube, pa tudi plesno dvorano. In če se slučajno oglasite v torek pri Pótkulcsu, vas bodo sprejeli s pivom, vinom, ljubeznijo in tradicionalnim torkovim ljudskim programom.

1067 Budimpešta, Csengery utca 65/b | Facebook

Ogled muzeja je brezplačen

Ne samo ob naših državnih praznikih, ampak tudi na določen dan v mesecu je možen brezplačen ogled stalnih razstav muzejev. V našem spodnjem članku smo za vas zbrali pogoje in ob katerih dneh bi morali obiskati te ustanove.

Brezplačni programi v Eötvös10

Deset prstov je premalo, da bi prešteli, koliko vrst in vrst brezplačnih programov nam pripravlja ekipa Eötvös10. V potop so vključili likovno razstavo, različne koncerte, predstavitev knjige in celo predstavo, ki osvetljuje odnos med mačkami in naravoslovjem. Če lahko, ne zamudite brezplačnega kluba družabnih iger ali drugih programov, za katere je potrebna le simbolična vstopnina.

1067 Budimpešta, Eötvös utca 10. | Spletna stran | Facebook

Brezplačni koncerti in zabave v Szimpla Kert

Zahvaljujoč Szimpla Kert na Kazinczy utca seveda ne bo ostalo brez brezplačnih programov, koncertov in zabav. Dom obrtniških in gramofonskih sejmov, bolšjih sejmov in starodobnih bolšjih sejmov, Szimpla vas ne sprejme le z odprtimi vrati in neponovljivim, eklektičnim vzdušjem, ampak tudi z brezplačnimi koncerti in zabavami, če se želite sprostiti.

1075 Budimpešta, ulica Kazinczy 14. | Facebook