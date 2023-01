5 odličnih kegljišč v Budimpešti, kjer se lahko zabavate tudi v sivih zimskih dneh

Pomembno je, da vsaj enkrat na teden izpustite utrujeno paro, ki jo povzroča vsakdanjik, bowling pa je lahko odlična zabava za to, ki lahko popestri tudi siv zimski dan. V Budimpešti najdemo nešteto visokokakovostnih igrišč, kjer se lahko sami ali v večji družbi prepustimo tej prijetni zabavi.

Restaurant Pearl Harbor Bowling & Bar

V restavraciji, zasnovani s čistimi, inovativnimi rešitvami notranjega oblikovanja, poleg strežbe kakovostne hrane velik poudarek dajejo tudi zabavi, tako da lahko svoje sposobnosti preizkusite na stezi Brunswick Bowling, številka ena na Madžarskem. V restavraciji Pearl Harbor Restaurant Bowling & Bar lahko ure in ure igrate na kateri koli od osmih stez z udobnimi mizami in sodobnim sistemom točkovanja. Od ponedeljka do srede ljubitelje gostinskega športa čakajo popusti in še tri mize za biljard tekmovalne kakovosti. Na enem igrišču lahko igra največ 8 oseb, na licu mesta si lahko izposodite čevlje. Impresivno lokacijo lahko najamete za družinske in poslovne dogodke, njihov sezonsko prenovljen meni pa je pred kratkim vključeval lokalno pripravljen svež suši, ki bi ga bilo škoda zamuditi

1032 Budimpešta, Bécsi út 136. | Spletna stran

MAMA Bowling

Najelegantnejše kegljišče v Budimpešti pričakuje tiste, ki jih zanima, v resnično ekskluzivnem okolju na nivoju salona Cinema MOM. 10-stezni MOM Bowling sprejema vse željne igre in zabave vse dni v tednu, tudi pred ali po kinu. Na desetih stezah se lahko vrtite ob delavnikih od 15. do 23. ure, ob vikendih pa se lahko vržete v dirkanje od 12. ure. Igrišče je možno najeti preko spleta po urah, na enem igrišču pa lahko igra največ 8 oseb. Igrišče je možno uporabljati le v copatih za balinanje, ki si jih lahko izposodite na kraju samem za čas igre. Če vam bo lokacija všeč, lahko ogromne prostore MOM Bowlinga najamete celo za zasebne dogodke.

1123 Budimpešta, Alkotás utca 53. | Spletna stran

AnyTime Bar & Entertainment

Na edinstven način vas v središču mesta med zidovi štirinadstropnega AnyTime Bar & Entertainment pričakuje šest biljardnih miz, pikado, shuffleboards in štiri kegljišča. Izkušnjo bowlinga lahko uživate v zelo ekskluzivnem okolju, saj sta dve od štirih stez ustvarjeni v ograjenem delu, na najnižjem nivoju, kjer nihče in nič ne more motiti vaše igre. K vzdušju veliko pripomore tudi barska ponudba pijač z izborom malih in velikih piv ter cenovno ugodnih alkoholnih pijač. Uporaba čevljev za balinanje ni obvezna, lahko pa si jih izposodite na licu mesta, igrišče pa rezervirate na spletni strani lokala.

1068 Budimpešta, Király utca 56. | Spletna stran

Strike Bowling Club

Bowling klub in restavracija Strike je svoja vrata odprl leta 1997 in ta občutek življenja, značilnega za 90. leta, očitno prežema celoten lokal. V objektu je skupno osem avtomatskih kegljišč, izbirate pa lahko med dvema igrama iz pestre ponudbe restavracije. Še več, pomislili so celo na družine, zato so za otroke ustvarili ločeno stezo, manjši pa se lahko kotalijo z lažjimi žogami. Igrišče lahko rezervirate na spletni strani kluba.

1117 Budimpešta, Budafoki út 111-113. | Spletna stran

Sugár Bowling & Pub

Sugár Bowling & Pub v prvem nadstropju enega najbolj znanih nakupovalnih središč v Budimpešti že leta uživa velik uspeh. Poleg bowlinga bodo tiste, ki se želijo po napornem dnevu sprostiti v prijetnem okolju, pričakale tudi mize za biljard. V lokalnem pubu so na voljo okusni prigrizki. Še več, zdaj vsak dan ponujajo dvojno ponudbo za tiste, ki bi radi prišli v dvoje na malo igre. Stezo lahko rezervirate na spletni strani Sugár Bowling & Pub.