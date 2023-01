Kaj je novega v Budimpešti: najboljši novi kraji leta 2022, ki jih je vredno poskusiti

Kot povzetek priljubljene serije člankov z naslovom Kaj je novega v Budimpešti smo pripravili izbor za leto 2022 – v katerem so po našem mnenju- najboljše nove restavracije v prestolnici preteklega leta. Toplo priporočamo vsem, da jih preizkusite letos in prihodnje!

Januar: Kavarna Golem

Gólem Café se je odprl v majhni ulici Csányi utca, ki povezuje Király utca in Klauzál tér v osrčju Erzsébetvárosa, malega koščka Izraela: blagovna znamka edinstvenega vzdušja enote, ki deluje kot del gledališča Golem in centra judovskih uprizoritvenih umetnosti, je vse bolj priljubljena babka, bolj pa je v ponudbi zastopan tudi rugelach iz Galicije, izbiramo pa lahko tudi med sendviči barhess in mezzeji s posebnimi prelivi. Na voljo je tudi tedenski meni za kosilo.

1077 Budimpešta, ulica Csányi 3.

Februar: Delavniki.

Delovni dnevi. pojavil v Neaplju pred nekaj leti in vnesel novo barvo v paleto domačih picopekov s svojim ne tako običajnim slogom canotto: testo za pico z visoko hidratacijo, ne pregosto, a z debelim, skoraj penastim robom , je v piceriji DP BBQ team na voljo v osmih različicah. Izbira sega od preproste, a odlične margerite do cotto pice s pistacijo in pestom pustolovskega okusa, ne moremo pa zgrešiti niti s tedensko kremno juho.

1223 Budimpešta, Jókai Mór utca 38.

Marec: Živjo Bing

Zvezda kitajske četrti Köbány – mednarodno znane kot kitajska četrt Budimpešta – je zdaj na voljo tudi v središču mesta! Hi Bing je postal priljubljen kot glavna lokacija za kitajske palačinke v prestolnici, v stari državi poznani kot jianbing, in letos je nadaljeval svojo pot osvajanja sveta le streljaj od Kálvin tér. Kaj so kitajske palačinke? Testo za palačinke iz pšenice in leče prelijemo s svežimi jajci in omako po skrivnem receptu, ki jo nato kombiniramo z različno zelenjavo, mesom in ostalimi sestavinami po našem izboru, kar doseže vrhunec v hrustljavi in sočni klasiki ulične prehrane.

1053 Budimpešta, Vámház körút 16.

April: Baalbek

Restavracija Baalbek, ki je leta 2015 prva osvojila srca prestolnice, dovzetne za okuse Bližnjega vzhoda, je ponovno oživela s čistim dizajnom in najbolj pristno libanonsko kuhinjo. Libanonski kuhar in njegova ekipa kulinaričnega stičišča, ki se je iz ulice Váci preselilo na sončni beograjski pristan, nadaljujejo baalbeško zgodbo s klasiko levantinske gastronomije, ki temelji na družinskih receptih in najnovejših tehnologijah, s poudarkom na zelenjavnih in sadnih sestavinah, pekočem in hladno mezze ter čudovito panoramo Donave.

1056 Budimpešta, Belgrád rakpart 22.

Maj: Mixát Udvar

Ekipa Mixát, ki je bila odprta spomladi, je stavbam pokojnega Csempésa in Darshana Udvarja vdahnila novo življenje, ki izžareva vzdušje Daljnega vzhoda. Ljubitelji vina in ljubitelji piva bodo v novem zabaviščnem prostoru Palace Quarter zagotovo našli, kar iščejo: naravna in točena vina lahko poskusite v krilu Vin, božanske pivske specialitete pa v oddelku Keg. Za glasbene užitke skrbi oder Mixát, skrit v globini stavbe, v boju proti apetitu pa nam pomagajo tanke pice lokala.

1088 Budimpešta, Krúdy Gyula utca 7.

Junij: Mala njiva

Po besedah zakoncev Kismezős se na majhen krožnik zna karkoli in to so pripravljeni dokazovati vsak dan! Gastrofilozofski poudarek lokala, odprtega na Broadwayu v Pešti, poleg Operetnega gledališča, je koncept delitve krožnikov: grižljaji, namazi, neapeljske pice novega vala, privlačni krožniki in steklenice vina čakajo na odkrivanje da jih deliš! Ne glede na to, ali se oglasite pred premiero ali po napornem osemurnem sprehodu, so dobro vzdušje, odlična družba in nepozabno okusno doživetje zagotovljeni!

1063 Budimpešta, Nagymező utca 19.

Julij: Buena – World Kitchen & Bar

Le streljaj od podzemne postaje Göncz Árpád v središču mesta, med nebo usmerjenimi stolpi poslovnega parka Agora Budapest, najdemo Bueno, ki poleg klasičnih ameriških jedi ponuja nebeške italijanske jedi in orientalske specialitete, kjer je slastna čaka vas linija hamburgerjev, pic na neapeljski način, hladnih in toplih mezzejev, da jih odkrijete. Bi raje popili koktajl? Na voljo je širok izbor kreativnih kreacij pijač in osvežilnih piv, v katerih lahko uživate celo na ogromni terasi!

1138 Budimpešta, Váci út 116-118.

Več o Buena – World Kitchen & Bar:

Razburljiva mednarodna restavracija se skriva v objemu poslovnih stavb na Váci út V objemu poslovnih stavb na Váci út se skriva vznemirljiva mednarodna restavracija

V restavraciji Buena World Kitchen & Bar, ki ponuja izbor mednarodnih jedi, lahko vsak najde okus po srcu.

Avgust: Arquitecto Pitpit

Uta, ki pripada sedežu Združenja madžarskih arhitektov, je pogosta gostja v izborih najlepših vrtov v Budimpešti, zdaj pa je tudi neizogibna gastronomska destinacija, zahvaljujoč novi Padrónovi enoti Arquitecto Pitpit, ki potuje v španskih tapasih. . Ime je navdihnila lokacija (arquitecto = arhitekt, pitpit = škrjanec), jedi in več pijač so navdihnile priljubljene španske restavracije lastnikov družin Beck in Farkas, porcije, rojene v duhu delitve je skrb, pa so na pol poti. med grižljaji tapasi in klasičnimi glavnimi jedmi.

1088 Budimpešta, Ötpacsirta utca 2.

September: Piratski imperij – Piratski imperij

Po čarobnem uspehu The Magic se najnovejša tematska restavracija v Budimpešti posveča vznemirljivemu, včasih mističnemu svetu strašljivih piratov. Piratski imperij je obvezen ogled za ljubitelje filmov Pirati s Karibov, saj oprema odlično spominja na videno v filmih, vzdušje pa dopolnjujejo piratske melodije v ozadju. Uživate lahko v božanskih pojedinah z različnimi domišljijskimi imeni v spektakularnem gusarskem pristanišču, v kabini gusarskega kapitana ali celo na krovu gusarske ladje, nepozabno doživetje je zagotovljeno povsod.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 41.

Oktober: TEATRO di fragola

TEATRO di fragola, večnamenski javni prostor Újlipótvárosa, je le streljaj stran od Marjetinega mostu in še bližje Donavi. Lokal z družinskim vzdušjem je bil ustvarjen v kleti osrednje hiše Palatinus in hkrati služi občinstvu, željnemu raznolikega kulturnega programa in kakovostnih jedi: poleg obilnih samopostrežnih zajtrkov in italijansko navdahnjene jedi po naročilu. jedilnik, filmske projekcije, gledališke predstave, koncerti, literarni večeri in vznemirljiv repertoar razstav zagotavljajo čutno doživetje.

1137 Budimpešta, Újpest rakpart 5.

November: kavarna Lara

Najnovejši brunch spot v zabaviščnem okrožju pričakuje ljubitelje specialty kave in lenih zajtrkov vsak dan od osme zjutraj do štirih popoldne v toplem okolju s prijazno postrežbo. Meni kavarne Lara na Akácfa utca vključuje vse klasike bruncha, od jajc Benedict do Croque Monsieurja in angleškega zajtrka do francoskega listnatega testa, postreženega s svežim sadjem, za sladko pa so na voljo tudi veganske torte, solate in različne kaše z okusi. ničnost.

1072 Budimpešta, Akácfa utca 12.

December: KAA Mixology

Zraven twentysixa, ki potuje na sredozemske zajtrke in kosila, se nahaja KAA Mixology, ki izžareva skrivnostno vzdušje, kjer se lahko v družbi vintage pohištva in obvezne barske hrane vse bolj spoznavamo na dnu kozarca. Izbor koktajlov lahko razdelimo na tri dele: prvič so značilne pijače KAA po navdihu New Yorka, Izraela, Singapurja in Kube, drugič klasični koktajli po receptih legendarnega Charlesa Schumanna in tretjič “tri želje” ” razdelek, ki zajema prilagojene alkoholne pesmi. Čarobna zabava je zagotovljena.

1061 Budimpešta, Király utca 26.