6 odličnih mest v Budimpešti, če si želite dan posladkati z nebeškimi vaflji

Nešteto vrst prelivov, sladkih in slanih kombinacij okusov, nabranih na tradicionalnem in mehurčastem testu, vas čakajo v najrazličnejših lokalih z vaflji v Budimpešti.

Café Pastel

Poznamo nešteto razlogov, zakaj se splača obiskati XI. v specializirano kavarno in slaščičarno Sasadliget v okrožju Café Pastel. Da se jutro res dobro začne, se vsekakor splača ob kavi zaprositi za katerega od njihovih mehkih in sladkih vafljev, obogatenih s sadjem in čokolado.

1118 Budimpešta, Szedersor u. | Facebook

Habos Gofri

V osamljenem kotu trga Ferenciek se Habos Gofri skromno oglašuje kot animirani raj vafljev. Budimpešta, ki temelji na izvirnem, družinskem receptu, pečena lokalno in narejena z vsemi dobrimi stvarmi na zemlji, brez pretiravanja pa jo lahko naročite v neštetih različicah, je velika in majhna oboževalka. Ne po naključju.

1053 Budimpešta, Ferenciek tere 4. | Facebook

Linka

V Linki na Damjaničevi ulici tudi tisti, ki se prehranjujete vegansko, ne boste brez rajskih vafljev. Njihovi vaflji se spreminjajo glede na letni čas, njihov trenutni kavni vafelj je na primer narejen z “jogurtovo peno” iz zrn tonke, glazirano banano in arašidovim maslom.

1071 Budimpešta, Damjanich utca 26/b | Facebook

OHANA vaflji in sendviči

Ko vstopite v ulico Nagy Diófa, naj vas na prvi pogled ne zavede majhna trgovina OHANA. Poleg obilnih zajtrkov so veličastni vaflji iz mehurčkastega testa, preliti z najrazličnejšimi prelivi in ​​veliko dozo nasmehov, narejeni z veliko ljubeznijo znotraj njegovih sten, kot so majhni.

1072 Budimpešta, Nagy Diófa utca 19. | Facebook

Slaščičarna Sweetie in trgovina z vaflji

Ko obiščete Óbudo, vam ni treba iti daleč, če ste lačni mehkih, sveže pečenih vafljev. Ko obiščete Sweetie Cukrászda és Gofrizó, lahko izbirate med neštetimi vrstami sladkih in slanih vafljev, ki jih lahko uživate celo na kraju samem z vročo, penečo pijačo.

1035 Budimpešta, Vörösvári út 15. | Facebook

Waffini

Vaflji Waffini, odprti med Harisom, so med mnogimi posebnimi, saj je za začetek mehko in rahlo testo narejeno iz sestavin brez dodatkov. Našo osnovo za vaflje brez sladkorja in laktoze lahko obogatimo tudi s kakovostnimi prelivi, drobnim granuliranim sladkorjem, sadjem in kremami.

1052 Budimpešta, Haris köz 4. | Facebook