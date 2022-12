S kamnitega razgledišča, znanega kot biser Mátre, lahko uživamo v čudoviti panorami

Razgledna točka Kozmáry velja za priljubljeno pohodniško točko v Mátrafüredu, saj je lahko dostopna in ponuja pohodnikom čudovit razgled v kateremkoli letnem času.

Kamnita razgledna točka gorovja Mátra je bila zgrajena leta 1900 na 398 metrov visoki gori Dobogó-kő, z njenega vrha pa se odpira osupljiva 360-stopinjska panorama na Mátraaljo, Sár-hegy in Gyöngyös.

Z leti so razgledno točko, ki je postala glavni simbol Mátre, med obema vojnama in leta 2010 prenovili, da je varna za obiskovalce. Ime je dobil po direktorju letovišča Jánosu Kozmáryju, na to dejstvo spominja kamnita plošča na stavbi.

Če boste imeli srečo, boste v tem letnem času z vrha Kozmáry Lookout lahko uživali v termalno pokritih vrhovih.

Razgledišče lahko prosto obiščete skozi vse leto, kadar koli v dnevu.

Če ste to območje že dovolj obiskali, se splača nadaljevati, saj vas čez goro Dobogó v Sástu čaka še ena razgledna točka, da ne omenjamo drugih naravnih bogastev Mátre.