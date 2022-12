5 nezgrešljivih znamenitosti v Pápi, znanem kot dragulj Prekodonavja

Če ste malo zamaknjeni od božičnih priprav in naglice ob koncu leta, se odpravite na Pápo, ki velja za enega izmed draguljev Prekodonavja, kjer vas čakajo vznemirljive znamenitosti in programi za telesno in duševno pomladitev!

Grad Esterházy

Ena izmed najbolj priljubljenih znamenitosti mesta in simbolna zgradba je baročni grad Esterházy, ki se nahaja v središču mesta, za Veliko cerkvijo in je zaradi pred nekaj leti končane prenove močno spodbudil mestni turizem. Nekoč je bil tam sistem utrdb in potem ko je bil Ferenc Esterházy imenovan za gospoda Pápa, je dal leta 1743 na tem območju zgraditi monumentalni grad. Poleg stalne razstave enonadstropna rezidenca, ki spominja na gradove v Versaillesu, ponuja različne programe za zainteresirane, park, ki obkroža stavbo, ki ga papeži imenujejo le Grajski vrt, je odlična destinacija za prijeten sprehod.

8500 Pápa, Fő tér 1.

Muzej modre barve

Muzej modrega slikarja v Pápi ni samo edinstven na Madžarskem, ampak tudi izjemna industrijska zgodovinska vrednost na evropski ravni, zato se ga vsekakor splača obiskati med raziskovanjem mesta. Leta 2018 je modro slikarstvo dodano na seznam Unescove intelektualne kulturne dediščine, posamezne korake in skrivnosti kompleksnega in zapletenega procesa pa lahko spoznate v okviru razstave. V več kot 250 let stari trinadstropni stavbi, v kateri je muzej, lahko okusite tudi dela delujočih madžarskih delavnic in najvidnejših modroslikarskih mojstrov.

8500 Pápa, Március 15. tér 12.

Naravoslovna pot Tapolcafő izvir

Če vas hladnejše vreme ne odvrne od sprehodov v naravo, odkrijte enega manj znanih kotičkov sveta na Bakonskem na kratki, a toliko bolj impresivni naravoslovni poti. Pot, ki se začne pri cerkvi v Tapolcafőju, vodi skozi slikovit gozd, ob manjšem potočku, vrhunec pa je nedvomno s trstičjem obdano jezero Whirlpool, podobno tvorbo v Evropi najdemo le v Franciji. Komaj 600 metrov dolgo pot spremljajo informativne table, s katerih lahko izveste vse o lokalnem živalskem svetu, pa tudi o znamenitostih ob poti. Dobro urejena pot je lahko prehodna tudi z majhnimi otroki.

Pannonia Reformata – Skrivnosti Hori

Stalna razstava “skrivnosti Horija” v Muzeju Pannonia Reformata je zanimivost, ki velja tudi za svetovno zanimivost: staroegipčanska krsta in mumija ponujata vpogled v skrivnosti Horija in staroegipčanskega kulta smrti. Glavna zanimivost razstave je več kot 3000 let stara staroegipčanska krsta in v njej ležeča mumija, ki jo je leta 1884 v Pápo prinesel kairski veletrgovec Károly Markstein, nato pa je na srečo preživela pretrese 20. stoletja. Edinstveno razstavo si lahko ogledate z vodenim ogledom od torka do sobote, za katerega se lahko dogovorite za termin na spletni strani muzeja.

Medicinsko in termalno zdravilišče Pápa

Priljubljeno mestno zdravilišče ni le vznemirljiva destinacija zaradi zunanjih bazenov za doživetje, ampak je tudi dobra izbira, če želite napolniti svoje telo in duha z največjim udobjem ali se ogreti po zimskem ogledu mesta. V notranjem prostoru, ki obratuje tudi pozimi, lahko izbirate med termalnim bazenom z masažami, bazenom za sedenje, napolnjenim z 38-stopinjsko zdravilno vodo, ali bazenom, primernim za šport, za zabavo malčkov pa poskrbi otroški čofotalnik. tiste. Poleg kopalnih prostorov goste čaka pestra ponudba: med drugim lahko izbirate med različnimi masažami, nego telesa in savnanjem.

8500 Pápa, Várkert út 5.