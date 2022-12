8 čudovitih zimskih mest za zmenke po vsej državi za kvaliteten čas

Nimate idej, kaj početi v pogosto depresivni, zgodnji temni zimski sezoni? Nato berite naprej in črpajte navdih iz naslednjega seznama, kjer boste našli številne romantične lokacije za zmenke po vsej državi.

Četrt Zsolnay, Pécs

Kulturna četrt Zsolnay, ki je priznana tudi kot madžarski muzej, je nezgrešljiva atrakcija v Pécsu, ki ima sredozemsko vzdušje. Ob sprehodu med čudovitimi parki, spomeniki in kipi je, kot da sploh nismo na Madžarskem. Vendar se zgradbe ne pokažejo le navzven, temveč skrivajo čudeže tudi v svoji notranjosti: barvite razstave, planetarij, laboratorij – interaktivni čarobni prostor, imenovan Palača čudežev v Pécsu, VR vesolje in ulica rokodelskih trgovin. ponujajo celodnevne aktivnosti za obiskovalce.

Višegradska bob steza

Bob steza na strani Nagy-Villam je priljubljena tako med mladimi kot starimi, ki sprejema obiskovalce tako pozimi kot poleti. Na progi sta dve vrsti boba: alpski bob in poletni bob imata smuk v dolžini 700 metrov, čudovita panorama pa je le češnja na torti. Ob lepem vremenu je čudovit razgled na reko Donave. Bife ob progi poskrbi za okrepčilo, tisti, ki se zavežejo, pa lahko poskusijo lokalno specialiteto bob-dog.

Mlinsko jezero, Tapolca

Za glavni trg v Tapolci s sredozemskim vzdušjem se splača pustiti za sabo obale Blatnega jezera, seveda pa vam ni treba iti daleč, saj lahko iz Szigligeta ali Badacsonytomaja pridete do očarljivega Malomskega jezera v le 15 minutah vožnje. Bližina Malomskega jezera je že v srednjem veku veljala za središče mesta, mlin na obali pa je prav tako iz 13. in 14. stoletja. stoletju bi lahko zgradili. Nekoč so parcele hiš segale vse do jezerske obale, danes pa pohodnike na srečo pričakajo obalna promenada in gostinski lokali s terasami.

Veslanje po debelem potoku Hévíz

Pareči potok Hévíz čaka ljubitelje vodnih programov do 15. marca! Na izlete s kanuji se lahko prijavite z več skupinami, ne glede na to, ali se želite sami ali v skupini podati na nepozabno avanturo med pravljičnimi vrtnicami. Začetniki, otroci in starejši se lahko udeležijo tudi izletov, ki se začnejo pri južni plimski zapornici jezera, se začnejo z obveznim gliserjem in končajo v povprečju deset kilometrov kasneje v Fenékpustánu, znanem po najdbah iz rimskega obdobja. obdobje. Potok ima počasen tok in je globok le en meter, zato ni strahu, če bi padli vanj, vendar imejte s seboj suho preobleko. Ne glede na to, kateremu turističnemu podjetju bomo dali glas, je posebno naravno okolje in dobro vzdušje zagotovljeno.

Otroška železnica, Budimpešta

Če se želite pozimi povzpeti na zasnežena pobočja Budimskega gorovja, ne pozabite, da lahko čudovito zimsko pokrajino in panoramo Budimpešte opazujete tudi z otroške železnice. Če želite, da bo ta zimska vožnja z vlakom res posebna, lahko do 8. januarja potujete tudi z lahkim avtomobilom, oblečenim v niz luči. To je mogoče vsak dan iz Hűvösvölgyja ob 9.10, 11.10, 13.10 in 15.10, iz Széchenyihegyja ob 10.03, 12.03, 14.03 in na vlakih, ki se začnejo ob 16.03, boste imeli priložnost.

Grad Bory, Székesfehérvár

Grad Bory, ki ga imenujemo simbol večne ljubezni, je bil zgrajen po načrtih arhitekta in kiparja Jenő Boryja iz Székesfehérvárja in njegove žene slikarke. Rečeno je, da jo je mož zgradil sam. Dela so se začela leta 1923, zadnji posegi pa so bili narejeni leta 1964, po možakovi smrti leta 1959. Grad je kompleksna umetnina in najlepša znamenitost v Székesfehérvárju, ki je poklon življenju in umetniškim sanjam para. Zato so moževe skulpture postavili na vrt, slike njegove žene Ilone Komócsin pa si med drugimi umetniki lahko ogledate v ateljeju.

Kopel v gradu Gyula

Največ obiskovalcev v Gyulo nedvomno pritegnejo terme, katerih predhodnice segajo v turške čase, ko je turška popotnica Evlia Cselebi v svojih zapiskih omenila skupno 11 kopališč v Gyuli. Vendar je bilo treba čakati kar nekaj stoletij, da je leta 1958 iz globin prvič izbruhnila danes znana termalna voda Gyula, ki je že pol leta pozneje, maja, napolnila bazen. Zaradi hitrega razvoja zdravilišča je bila Gyula v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja prvo mesto v državi, kjer so vsi otroci prejeli tečaj plavanja. V zadnjih 50 letih se hitrost razvoja ni upočasnila in danes obiskovalce poleg terapevtskih termalnih bazenov in tretmajev pričakujejo tudi savne, parne kabine, wellness in družinsko doživetje.

Kip ljubezni, Vál

V vasi Vál, ki se nahaja manj kot 40 minut vožnje od Budimpešte, obkrožena z vinogradi, na vrhu hriba najdete monumentalni 16 metrov dolg in 10 metrov visok kip ljubezni. Umetnino je za ameriški festival Burning Man ustvaril Alexander Milov, dokler je leta 2017 ni kupil zakonski par in je skulptura končala na posestvu kleti Haraszthy. Zelo priljubljen spektakel simbolizira konflikt med moškimi in ženskami