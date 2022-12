6 čudovitih gradov na Madžarskem za posebna zimska potovanja

Tudi v minusu se splača odpraviti na krajša potovanja po vsej državi, saj pokrajina v tem času pokaže res poseben obraz. Naslednji gradovi, na primer, obljubljajo, da bodo odlične zimske destinacije, uvrstite jih na svoj seznam!

Grad Boldogkő

Grad Boldokkő, zgrajen na ogromni pečini, se dramatično dviga iz doline Hernád nad majhno vasico Boldogkőváralja. Zgodovina gradu, ki se dviga na vulkanski pečini gore Bodókő, je zapletena, natančen čas njegove izgradnje pravzaprav ni znan, verjetno pa ga je mogoče datirati v leta po tatarskem vpadu. Viteški grad, ki se nahaja približno uro vožnje od Miskolca, je zaradi prezidanega krila palače in čudovite panorame postal priljubljena izletniška destinacija.

Grad Cseszneki

Grad Czesznek, znan tudi kot prizorišče snemanja filma Somewhere in Europe, je ena od edinstvenih zgodovinskih vrednot Bakonya, ki stoji na pečini. Grad z dolgo in veličastno življenjsko dobo, zgrajen v gotskem slogu po tatarski invaziji, je bil prvotno namenjen zaščiti solne poti od Velike nižine do Győra, poznejši požar pa je njegovo usodo za vedno zapečatil. Psom prijazen grad, ki je bil delno obnovljen v okviru Nacionalnega grajskega programa, ponuja čudovit razgled na zasnežene Bakone in sam grad s parkirišča ob avtocesti 82.

Grad Rákóczi, Sárospatak

Grad Rákóczi v Sárospatku je eden redkih domačih predstavnikov pozne renesančne arhitekture, katerega gradnjo je začel Péter Perényi v tridesetih letih 15. stoletja s petnadstropnim Rdečim stolpom, ki združuje značilnosti pozne gotike in renesanse. V zvezi s tem je bil zgrajen Perényijev trakt gradu, njegovo triločno okno, okrašeno s portreti, pa je ena izmed mnogih dragocenih renesančnih rezbarij v gradu. Kasneje je grad pripadel Györgyju I. Rákócziju, potem ko se je poročil z Zsuzsanno Lorántffy, ki je podedovala posestvo. Grad je še danes v dobrem stanju in skupaj z bližnjo gotsko grajsko cerkvijo in neorenesančnim Komenskim kampusom obljublja, da vas bo zaposlil za ves dan.

Grad Csővári

Csővár, majhna vas na meji okrožja Pešta, skriva ruševine gradu srednjeveškega izvora. Kralj Béla jo je naročil nekje v 13. stoletju. Iz središča vasi lahko v približno eni uri hoje dosežete ruševine na vrhu 333 metrov visokega Grajskega hriba, od koder se odpre čudovit razgled na Cserhát lanke in mirno naselje Csővár. V bližini gradu ne boste našli počivališča, okolica je nekoliko zapuščena, zato se ob udorninah, breznih in grapah splača voziti previdno – morda mu prav ta nenavadna divjina daje svojevrsten čar.

Grad Salgó

Grad Salgó, ki stoji na 625 metrov visokem vrhu Medveškega pogorja, sega v XIII. Zgrajena je bila v 19. stoletju. Nekaj časa je bil v lasti Szécsényijev, kasneje je prišel v roke Čehov, preživel ni niti turškega uničenja, dokler ga na ukaz avstrijskih cesarskih čet niso razstrelili. Leta 1938 so jo preuredili kot razgledno točko, kasneje pa so jo večkrat obnovili. Z gradu se lahko po geološki poti odpravite do bližnje skale Boszorkány, kjer lahko uživate v 360-stopinjskem širokem razgledu.

Grad Füzéri

Zemplénsko pogorje je ena s srednjeveškimi utrdbami najbogatejših pokrajin pri nas, katerih strma pobočja se ponašajo s tremi daleč naokoli znanimi grajskimi razvalinami. Najbolj znan med njimi je pred nekaj leti lepo prenovljen grad Füzér, katerega pobeljeno obzidje se dviga 552 metrov nad neprimerljivo lepo pokrajino. Čeprav njen prvi pisni omemba sega v leto 1264, je po domnevah obstajal že pred tatarskim vpadom. Grad, ki so ga v 16. stoletju razširili v renesančnem slogu, v turških vojnah ni imel pomembne vloge, za njegovo uničenje so poskrbeli cesarji, ki so ga maščevalno požgali leta 1676, saj je bil Ferenc Nádasdy, lastnik gradu. , obrnil proti Lipótu I.