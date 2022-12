Začela se je prodaja vstopnic za novo sezono v gledališču Margitsziget

Gledališče Margitsziget je ob prazniku začelo prodajo vstopnic za poletno sezono 2023. Gledališče ponuja bogat izbor žanrov, med katerimi lahko gledalci podarijo doživetje zvezdniških poletnih gledaliških večerov svojim najdražjim. Glasbene, operetne in baletne predstavitve, klasična glasba, opera, plesne produkcije, spektakularne predstave in številna druga presenečenja čakajo občinstvo na Margaretinem otoku.

Zahvaljujoč edinstvenim značilnostim igrišča vodstvo gledališča Margitsziget vedno sestavlja program enega najbogatejših gledališč na prostem na Madžarskem. Zahvaljujoč spektakularnim predstavam zadnjih let, udeležbi tujih in domačih zvezdniških izvajalcev ter hvaležnosti občinstva se vodstvo gledališča pripravlja na poletno sezono 2023. Odgovarjajoč na izzive današnjega časa, gledališče načrtuje in uprizarja posebne in posebne predstave.

Poleg edinstvene programske strukture gledališče Margitsziget v adventnem času ponuja tudi darilni bon s 33% popustom, ki je pravzaprav paket storitev VSE V ENEM.

Vstopnice in adventni darilni bon, ki vključuje 33-odstotni popust, lahko kupite na spletni strani margitszigetiszinhaz.hu in na blagajni gledališča Nagymező utca. Poleg tega je gledališče odprlo tudi prodajo vstopnic za svoje posebne predstave. Vstopnice je mogoče kupiti tudi s kartico SZÉP – iz katerega koli žepa – na spletu ali osebno na blagajni.

Koga lahko srečamo v gledališču Margitsziget poleti 2023?

Prihaja mednarodno priznani virtuozni violinist Daniel Lozakovich, ki bo na otvoritvenem koncertu stopil na oder z Nacionalnim filharmoničnim orkestrom. Divja zasedba Sukhishvili, ki združuje tradicionalne gruzijske in druge klasične plese, bo na odru poskrbela za velik šov, občudovali pa bomo lahko tudi karizmatične plesalce Slovenskega baleta Maribor v predstavi Romeo in Julija.

Eno največjih doživetij poletja se obeta glasbeno-plesni večer, sestavljen iz del Astorja Piazzolle, “kralja tanga”, ki ga bodo navdušujoče spektakularno naredili tekmovalni plesalci, znani iz televizijskih oddaj, ki dosegajo izjemne rezultate v mednarodna tekmovanja. S skupino Chico and the Gypsies lahko zapojemo „Bamboleo” in si zabrundamo največje uspešnice Franka Sinatre s pevci skupine Cotton Club Singers, nepozabno sprostitev pa obljublja večer Attile Dolhaia, Best of Dolhai. Tudi poleti se nam ni treba odpovedati spektakularnim gledališkim uprizoritvam, saj občinstvo čakajo številni muzikali, operete in operne predstave. Tako je tudi z divjo ganljivo predstavo, muzikalom Erzsébet Báthory.

Dodatni programi se nenehno nalagajo na spletno stran www.margitszigetiszinhaz.hu.

Poleg pestrega programa ponuja gledališče kompleksno gledališko izkušnjo s svojimi posebnostmi, naravnim in grajenim okoljem. Niz velikih produkcij dopolnjujejo razgledna ploščad spomenika, ki se dviga nad zelenimi krošnjami, in razstave v vodnem stolpu ter pisani družinski programi. S sestavljanjem raznolikega repertoarja poletno sezono 2023 nadgrajujemo na obisku mladih, odraslih, starejših in družin.