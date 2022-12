Slivov cmok, slaščica številka ena zgodnje jeseni (recept)

Po poletni pripeki se s prihodom hladnejših septembrskih dni vračajo jesenske ljubljenke, poleg jabolk in hrušk pa lahko iz sliv pripravite tudi veliko različnih dobrot. Seveda ne gre izpustiti slivovih cmokov, ki niso le neustavljivo okusni, temveč tudi enostavni in hitri za pripravo.

Sestavine (za približno 20 cmokov)

Za testenine

670 g krompirja

150 g moke

70 g masla

2 rumenjaka

Za polnjenje

20 sliv

sladkor v prahu

cimet

Za serviranje

150 g drobtin

2-3 žlice olja

sladkor v prahu

cimet

Priprava

Krompir olupimo, narežemo na enake kocke, nato pa ga skuhamo v rahlo slani vodi do mehkega. Precedite in pustite, da se popolnoma ohladi.

Medtem ko se naš krompir ohlaja, pripravimo potrebne zaloge za zajemanje. Slive operemo in obrišemo. Z ostrim nožem jih prerežemo, a le toliko, da iz njih poženejo semena. Ko je končano, namesto semen dodajte izdatno količino cimetovega sladkorja v prahu.

Polnjene slive odložite do uporabe. Na olju zlato rjavo prepražimo drobtine, ko se lepo obarvajo dodamo maslo in vmešamo.

Ko se krompir popolnoma ohladi, se lahko lotimo dela cmokov. Krompir pretlačimo s stiskalnikom za krompir, dodamo moko, rumenjaka in mehko maslo. S hitrimi gibi zgnetemo v homogeno testo in pazimo, da mase ne preobremenimo, takoj ko se združi je pripravljeno. Če se vam končno testo zdi preveč lepljivo, dodajte še moko. Pomembno je, da ne dodamo preveč dodatne moke, ker lahko pokvari teksturo naših cmokov!

V velikem loncu segrejte vodo in dodajte velik ščepec soli. Testo na pomokani površini razvaljamo na približno pol prsta debelo in cca. Iz njega izrežemo kvadratke velikosti 7×7 cm. Na sredino vsakega kosa testa položite slivo in stisnite štiri vogale, da oblikujete cmoke.

Cmoke položimo v brbotajočo vodo, in ko narastejo do vrha vode, jih kuhamo še 4-5 minut. Pomembno je, da v vodo daste le 4-5 kosov hkrati!

Nato s filtrirno lopatko izvlečemo cmoke in jih takoj povaljamo v popečeni presti.

Končane slivove cmoke postrežemo z veliko količino cimetovega sladkorja v prahu.

Nasvet: Če imate odveč testa, iz njega naredite rezance! Testo razvaljamo na tanke palčke, jih narežemo in spečemo v 3-4 minutah. Zmehčane rezance povaljamo v preste in jih potresemo s cimetovim sladkorjem v prahu.

Hvala Melaniji Gál za recept!