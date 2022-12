Malina-pistacijev parfait, hladilna sladica za poletna druženja

Hladilna sladica se je v kuharskih knjigah prvič pojavila konec 19. stoletja in če so takrat tako imenovali hladno, pikantno predjed, danes mislimo na sladko različico, narejeno s podobno tehniko. Velika prednost parfaita je, da ga lahko pripravimo hitro in enostavno ter ga lahko odišavimo s številnimi sestavinami.

Sestavine

100 g bele čokolade

3,5 dl + pol dcl stepene smetane (najmanj 30%)

polovica vanilijevega stroka

300 g malin

50 g sladkorja

pol skodelice vode

30 g pistacij (praženih, nesoljenih)

Priprava

200 g malin zavremo s sladkorjem, postrganimi semeni polovice vanilijevega stroka in vodo. Od izvira, cca. Kuhamo 4-5 minut, nato odstavimo z ognja in precedimo skozi cedilo. Če vas malinova semena ne motijo, lahko ta korak preskočite. Nato odstavimo, da se ohladi.

Belo čokolado prelijemo s pol dl smetane, nato pa ju skupaj stopimo na pari. Nato to odstavimo, da se ohladi. Pistacije grobo nasekljajte in majhen del odložite za okras.

3,5 dl stepene smetane stepemo v srednje trd penast, malinov pire vmešamo v ohlajeno belo čokolado, nato previdno vmešamo stepeno smetano. Če želite doseči učinek marmorja, kreme ne mešajte povsem homogeno.

1-1,5-litrski podolgovat pekač obložimo s plastično folijo, pri čemer pazimo, da ne izostane majhen del, nato dodamo najprej polovico kreme. To potresemo s pistacijami in preostalimi semeni malin (5-6 semen pustimo na strani za okras). Nato nanjo zgladimo drugo polovico kreme in jo malo potapkamo, da izginejo zračni mehurčki. Nato vse skupaj pokrijemo s folijo in postavimo v zamrzovalnik za vsaj 4 ure, najbolje pa je, da pustimo stati čez noč.

Ko zmrzne, ga vzamemo iz modela, odstranimo folijo in postrežemo s koščki pistacije in malinovimi semeni, ki smo jih odložili.

Namig: če želite, lahko parfe obarvate s koščki čokolade, koščki piškotov ali drugimi semeni, za bolj ekstremen okus pa preizkusite osnovni recept s slanimi pistacijami!

Hvala Melaniji Gál za recept!