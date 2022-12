Limetino limonin kolač, najbolj hladilna poletna sladica (recept)

Z začetkom poletja si vsi zaželimo lažjih in bolj osvežilnih tort in nihče se ne bo mogel upreti tej citrusni poslastici. Pripravite ga enostavno in hitro, zato je odlična izbira, če želite popestriti popoldanski piknik ali večerno zabavo z žarom!

Sestavine (za torto z 12 rezinami)

Za biskvit

3 jajca

60 g sladkorja

70 g moke

3 g pecilnega praška

ščepec soli

Za kremo

700 g naravnega jogurta

130 g sladkorja v prahu

Lupina + sok 1 limete

Lupina + sok 1 limone

200 g stepene smetane (vsaj 30%)

8 lističev želatine

Za okras

stepeno smetano

rezine limete

Priprava

Pečico segrejemo na 170 stopinj in pripravimo biskvit. Da bi to naredili, je prvi korak, da ločite jajca in izmerite druge sestavine. Beljake vlijemo v večjo skledo in jih s ščepcem soli z električno metlico stepamo do 2/3, nato pa še naprej stepamo s sladkorjem, ki mu v majhnih porcijah dodamo sladkor. V končno beljakovo peno z lopatko vmešamo rumenjake, nato pa še predhodno presejan pecilni prašek.

Pribl. Dno pekača premera 21 cm obložimo s peki papirjem in vanj enakomerno razporedimo biskvit. V predhodno ogreti pečici cca. Pečemo v 20 minutah. Ko je pripravljen, ga vzamemo iz pečice in pustimo, da se obrnjeno ohladi v obliki.

Ohlajen biskvit izrežemo iz modela, odlepimo peki papir in z ostrim nožem odrežemo zgornjo 1/3. Nastalo tanko plast testa z obročem manjšega premera preluknjamo in postavimo na stran. Spodnji del našega biskvita položimo nazaj v pekač in pripravimo kremo. (Če imate nastavljiv okrogel okvir za torto, torto sestavite vanj, dobili boste lepši končni rezultat.)

Za kremo zmešajte jogurt s sladkorjem v prahu ter lupinico in sokom citrusov do gladkega. Lističe želatine namočimo v hladno vodo za cca. 3 minute, v tem času stepamo hladno stepeno smetano v srednje trdo peno.

Ko se lističi želatine zmehčajo, jih ožamemo in raztopimo v 4-5 žlicah vode. Pazimo, da ne zavre! Stopljeno želatino vlijemo v še topel aromatiziran jogurt, dobro premešamo, nato pa vmešamo še stepeno smetano. Kremo pred nadevom poskusite, po želji jo lahko dodatno kisate/sladkate.

Na spodnji tortni krožnik vlijemo 2/3 kreme, nanjo položimo predhodno naluknjan tanek biskvit in ga pokrijemo s preostalo kremo. Torto čez noč postavimo v hladilnik.

Naslednji dan torto zarežemo z ostrim nožem, odstranimo model in jo po okusu okrasimo s stepeno smetano in rezinami limete.

Namig: Poleti se posladkamo z obilico svežega sadja, torto lahko po želji dodatno obogatimo z različnim jagodičevjem ali celo koščičastim sadjem.

Hvala Melaniji Gál za recept!