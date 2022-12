Bučna pita: Nezgrešljiva jesenska sladica (recept)

Na zahvalni dan v Ameriki je poleg nezgrešljivega para purana in pire krompirja obvezen del praznične mize tudi bučna pita. Glede na njegovo kremastost, prijetno pikantnost in harmonijo okusov je razumljivo, zakaj ga imajo tako radi. Mimogrede, buča je bogat vir vitamina C, fosforja in kalcija, kar je še kako koristno za naše telo, ki pogreša poletje v mračnem, hladnem jesenskem času. Če želite bolj poseben piškot, ki se tako po barvah kot okusih ujema z jesenjo, vsekakor poskusite to nebeško poslastico!

Sestavine (za cca. 23cm model)

Za testenine

200 g moke

100 g hladnega masla ali margarine

1 posneti mk. pecilni prašek

1 ščepec soli

60 g sladkorja v prahu

1 jajce

1 žlica. hladna voda

Za nadev

500 g pečene buče

2 jajci

100 g sladkorja + 70 g rjavega sladkorja

1 velik ščepec soli

1,5 mk. mleti cimet

0,5 mk. mleti klinčki

0,5 mk. mleti muškatni orešček

0,5 mk. mleti ingver

250 g stepene smetane

Priprava:

Kot prvi korak pripravite testo za pito. Za to zdrobite maslo z moko, nato dodajte ostale sestavine in zamesite homogeno testo. Zavijemo v plastično folijo in pustimo v hladilniku vsaj pol ure. Medtem ko se testo ohlaja, pripravimo nadev. Pečeno in ohlajeno bučo pretlačimo v pire s paličnim mešalnikom, dodamo ostale sestavine in zmiksamo do homogenosti. Postavite na stran, dokler ni pripravljen za uporabo. Pečico segrejte na 200 stopinj. Ohlajeno testo na tanko razvaljamo in položimo v namaščen model za pite, tako da testo napolni cel model. Odvečno količino odrežite z ostrim nožem in postavite na stran. Testo najprej spečemo na slepo, in sicer nanj položimo peki papir in ga nadevamo s suhim rižem ali fižolom, tako da je cca. izpolnite celoten obrazec. Za 8 minut potisnemo v ogreto pečico, nato pekač odstranimo in ponovno postavimo v pečico še za 2-3 minute. Nato zmanjšajte temperaturo pečice na 170 stopinj. Nadev pogladi v predhodno pečeno testo, nato pa cca. Pečemo do pripravljenosti v 40-45 minutah. Če med peko preveč porjavi, zmanjšamo temperaturo. Pita je pripravljena, ko sredica ob stresanju enakomerno vibrira. Pečeno pito pustimo, da se popolnoma ohladi. Splača se ga pripraviti en dan pred uživanjem, saj ga bomo tako veliko lepše narezali. Končano pito narežemo na rezine in pojemo z rahlo sladkano stepeno smetano.

Nasvet: Preostalo testo uporabite za dekoracijo! To naredite tako, da testo na tanko razvaljate in iz njega izrežete vzorce v poljubni obliki. Pečemo jih na 170 stopinjah in z njimi poljubno okrasimo končano pito.

Hvala Melaniji Gál za recept.

