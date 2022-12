Božič? Ni nujno, da gre za odvečne kilograme! (x)

Verjetno lahko mirno trdimo, da je za marsikoga med nami praznično obdobje enakovredno “maratonsko jenje”, saj je od božičnega večera jedača in pijača obvezen program skoraj vseh sorodnikov in prijateljev cele tri dni. V takih primerih ni dovolj, da si naši želodci še niso opomogli od preizkušenj prejšnjega dne, že naslednji dan se začne rajanje od jutra do večera.

Seveda ne mislimo, da je edina rešitev za to zavračanje hrane, s čimer bi morda užalili gostitelje, a z malo zavedanja je utrujajoče kajakaštvo in nepotrebne odvečne kilograme mogoče odpraviti!

Life1 Fitness 7+1 točka “Božični namigi” vam bo pomagala, ne glede na to, kako velika je skušnjava!

Ustvarite postavi prijazen jedilnik doma! Čeprav v gosteh nimate nadzora nad kuhanjem, lahko doma poskrbite, da bodo vmesni obroki zdravi: na primer poleg rdečega mesa izberite ribje jedi, kot prilogo pa dajte čim več zelenjave. na krožniku čim bolj!

Ustvarite postavi prijazen jedilnik doma! Čeprav v gosteh nimate nadzora nad kuhanjem, lahko doma poskrbite, da bodo vmesni obroki zdravi: na primer poleg rdečega mesa izberite ribje jedi, kot prilogo pa dajte čim več zelenjave. na krožniku čim bolj!

Uporabite taktiko "pre-eating"! Morda se vam zdi nenavadno, a svojemu položaju boste veliko pripomogli, če v gostišče ne boste prispeli lačni, temveč boste svoje telo pred prihodom pripravili in malo pojedli. Izberite živila, ki vas nekoliko nasitijo, a kljub temu ostanejo lačni za pozneje! Na primer, piščanec, puran ali tofu so odlična rešitev, vendar je pogosto dovolj, da pred odhodom vanjo dodate lahko beljakovinsko ploščico ali beljakovinski napitek.

"Zajtrkuj kot kralj"! Zaradi obilnega, zgodnjega energijskega vnosa boste lačni šele kasneje, zato se boste kasneje lažje uprli velikim možganom in mišicam, pa tudi želodca ne boste preveč obremenili.

"Kozarec je napol poln, ne napol prazen…". Letos preizkusite taktiko »pol je dovolj« in videli boste, kako lažji se boste počutili na koncu obroka! Naj vas ne bo strah prepoloviti visokokalorične hrane, da boste lahko okusili veliko več in se boste počutili siti za manj!

Načrtuj vnaprej! Če že poznate kuharske navade gostincev, boste že vnaprej vedeli, kje bo jedilnik lahkotnejši in kje manj postavam prijazen. Če imata na primer 2 različna sorodnika raje bolj mastno in sladko hrano, ju ne obiskujte zaporedoma, med obema naj bo malo počitka! Če je kak gostinec, ki vnaprej oceni potrebe, mu vsekakor sporočite, da vas bo spravil z nog z malo solatke!

Ne dovolite, da bi kaj od potovalnih stvari končalo doma na mizi! Se je veliko težje upreti, ko so dobrote na vidiku? No, kajne?! Bolje je, če hrano in pecivo, ki ga prinesete domov iz gostišča, takoj postavite v hladilnik, tako da skušnjava po vmesnem prigrizku ne bo tako močna!

Nazaj v normalno stanje! Če ste šli skozi vse sorodnike in nihče ni ostal, se takoj vrnite k običajni predbožični rutini. Pomembno je, da drastične diete ne začnete takoj, saj vaše telo ne bo razumelo nenadne spremembe!

7+1. Malo telovadbe ne škodi! Vemo, da treningov v tem času ni lahko rešiti, a na srečo so klubi Life1 Fitness 24. in 26. decembra odprti z omejenim delovnim časom, med praznikoma pa z običajnim delovnim časom! Tudi obisk sorodnikov ne bi smel biti ovira, saj naši fitnes klubi pričakujejo željne vadbe na 5 različnih lokacijah v Budimpešti!

Vsem želimo prijetne, zavestne počitnice!