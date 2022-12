Kako se motivirati za vadbo po službi? (x)

Dan je dolg, naporen, stresen in treba je tudi telovaditi… Zveni znano, kajne?! Povsem naravno je, da se je veliko težje pripraviti do vadbe ob koncu delovnega dne, a hkrati, če najdete potrebno motivacijo, ne bo nobene ovire, da začnete in se ukvarjate z vsakodnevno vadbo!

Tudi o tem, ali je bolj idealen jutranji ali popoldanski/večerni trening, so strokovna mnenja deljena, a marsikdo – če se ne želi odpovedati vadbi med tednom – zaradi delovnega urnika ne more izbrati, zato mora poiskati popolno pomoč. za trening po službi. Če tudi vi podpirate omenjeni tabor, upoštevajte naših 10 protibombnih nasvetov, ki vas bodo zlahka napolnili in povrnili motivacijo!

Načrtujte svoj dnevni red vnaprej! Pri tem seveda navedite tudi, kdaj okvirno bi šli v fitnes in katere vaje bi radi tam izvajali!

Pri tem seveda navedite tudi, kdaj okvirno bi šli v fitnes in katere vaje bi radi tam izvajali! Športno torbo vedno vzemite s seboj v službo! Verjemite mi, samo pogled na to čez dan vam bo dal super moč in okrepil vašo odločenost! Še več, v Life1 Fitnessu si morate pripraviti le najnujnejše stvari za dan, saj večina naših klubov ponuja stalni najem omaric!

Verjemite mi, samo pogled na to čez dan vam bo dal super moč in okrepil vašo odločenost! Še več, v Life1 Fitnessu si morate pripraviti le najnujnejše stvari za dan, saj večina naših klubov ponuja stalni najem omaric! Obkrožite se z motivirajočimi ljudmi! Če delaš in preživljaš čas z ljudmi, ki imajo podobne cilje, je veliko lažje motivirati drug drugega.

Če delaš in preživljaš čas z ljudmi, ki imajo podobne cilje, je veliko lažje motivirati drug drugega. Na svojo mizo položite lističe z motivacijskimi citati! Citati ti vedno dajo moč za nadaljevanje. Če vam različica note ni ljubša, nastavite motivacijsko sliko za ozadje – to vam bo pomagalo ohraniti svojo vztrajnost!

Citati ti vedno dajo moč za nadaljevanje. Če vam različica note ni ljubša, nastavite motivacijsko sliko za ozadje – to vam bo pomagalo ohraniti svojo vztrajnost! Ne zanemarjajte obrokov čez dan! Hranila v pravi količini in kakovosti dajejo dolgotrajen zagon. Vendar pazite, da pred dnevi treninga ne jeste preveč in zanemarite napihnjeno hrano!

Hranila v pravi količini in kakovosti dajejo dolgotrajen zagon. Vendar pazite, da pred dnevi treninga ne jeste preveč in zanemarite napihnjeno hrano! Pijte veliko tekočine, saj je pravilna hidracija bistvenega pomena, da ne boste polni energije in nemotivirani!

saj je pravilna hidracija bistvenega pomena, da ne boste polni energije in nemotivirani! Spremenite svoje oblike vadbe! Preizkusite različne treninge, individualne in skupinske ure, tako da vam zagotovo trening čez nekaj časa ne bo dolgčas in se boste v fitnes odpravili veliko boljše volje!

Preizkusite različne treninge, individualne in skupinske ure, tako da vam zagotovo trening čez nekaj časa ne bo dolgčas in se boste v fitnes odpravili veliko boljše volje! Postavite si nove cilje! Za določen dan določite večje število ponovitev ali novo vajo, da se običajni trening spremeni v pravi izziv!

Za določen dan določite večje število ponovitev ali novo vajo, da se običajni trening spremeni v pravi izziv! Ste prišli na trening, pa se še vedno počutite, kot da imate komaj energije za začetek? Zaužijte pripravke pred treningom, garantirano boste veliko hitrejši!

garantirano boste veliko hitrejši! Spremljajte svoj napredek! Ali ste vedeli, da je strokovna analiza telesa Tanita sestavni del zdravstvenega pregleda v klubih Life1 Fitness? To vam ne služi le za objektivno sliko o odstotku telesne maščobe, obliki vašega telesa in postopkih, ki so pravi za vas, ampak lahko z njim tudi enostavno spremljate svoj napredek. Verjemite, nič ni bolj motivirajočega, kot ko se ozrete na svojo staro in sedanjo formo in vidite, da je to res vredno početi!

10+1: Vadite v enem izmed klubov Life1 Fitness, kjer vas ne čaka le odlična in motivirajoča skupnost, temveč tudi ugodno članstvo v klubu, ki vam bo pomagalo pri vadbi po nezgrešljivih cenah – kadarkoli v dnevu!