12 prijetnih toplic pri nas, ki vas pričakujejo odprtih rok tudi v zimski sezoni

Pomembno je, da pozimi ne pozabimo na sprostitev, saj smo zaradi zgodnje teme in hladnega vremena lahko bolj utrujeni. Čas je torej, da se odpravite na pot in odkrijete čudovita zdravilišča naše dežele, ki so odprta tudi pozimi. Preden greste, se na spletnih straneh obvezno pozanimajte o točnem odpiralnem času!

Zdravilišče Rudas

Wellness, svet savn, parna kopel, termalni bazen, turška kopel – to je le nekaj od številnih možnosti, v katerih lahko uživate na najvišji možni ravni v Rudasu. Panoramski bazen na strehi se splača preizkusiti kot del večernega kopanja: pogled na osvetljeno Budimpešto je tukaj zagotovo nepozabno doživetje.

1013 Budimpešta, Döbrentei tér 9. | Spletna stran

Zdravilišče Sveti Lukács

V termalnem delu zdravilišča Szent Lukács trije terapevtski bazeni različnih temperatur čakajo na goste, ki čakajo na zdravljenje in sprostitev. Poleg tega je pozimi odprt tudi zunanji doživljajski bazen, ki je morda najbolj znan bazen zdravilišča. Mehurčaste postelje, prhe za vrat, masaže za hrbet in whirlpool v bazenu dopolnjujejo izkušnjo kopanja. Da ne omenjamo različnih možnosti savnanja, ki izkušnjo dopolnijo.

1023 Budimpešta, Frankel Leó út 25-29. |Spletna stran

Kopel Széchenyi

Eden največjih evropskih zdraviliških kompleksov je postal priljubljena destinacija turistov, ki pridejo v mesto po naključju, saj je zdravstveni in wellness oddelek odprt vse leto. Vendar pa ne le vsak turist, ki obišče Budimpešto, ampak tudi vsak domačin bi moral vsaj enkrat videti to posebno mesto. Pomembno pa je omeniti, da zaradi tehničnih razlogov ne obratujejo vulkanska savna, osmerokotni bazen v parnem delu in potopni bazen savne II.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 9-11. | Spletna stran

Termalno kopališče Göd

Göd se nahaja le 24 km od Budimpešte, na levem bregu Donave. Termalna plaža v naselju je odprta vse leto, zato obiskovalcem obljublja prijetno sprostitev in možnost kopanja tudi pozimi. Topla voda v bazenu je 34-36oC, v bazenu pa 26-28 stopinj. Spa je ob ponedeljkih zaprt.

2132 Göd, Összekötő út (povezavna cesta) | Spletna stran

Hévíz jezerski kopel

Jezero Hévíz, veliko 4,44 ha, je največja biološko aktivna, naravna zdravilna voda na svetu, ki je primerna za kopanje skozi vse leto. Topla voda privre na površje iz 38 metrov globoke kraške jame, zaradi razmeroma hitrega toka vode pa se voda v jezeru menja vsakih 72 ur. Poleg revmatskih obolenj je zdravilna voda dobra tudi za hrbtenične, sklepne, kožne in ginekološke bolezni ter pospešuje proces rehabilitacije gibalnega sistema.

8380 Hévíz, Dr. Schulhoff Vilmos stny. | Spletna stran

Terme in kopelišče Kehida

Terme in kopališče Kehida se nahaja v majhni vasici Kehidakustány, le dobrih 20 kilometrov od Keszthelyja. Objekt svoje goste pričaka z 2.400 m2 vodnih površin, 13 bazeni, notranjimi in zunanjimi tobogani, spa bazeni 34-36 °C, vodnimi bazeni in otroškimi bazeni vse leto.

8784 Kehidakustány, Kossuth u. 62. | Spletna stran

Terme Leányfalu

Zdravilni učinek priljubljenega termalnega kopališča Leányfalu, zgrajenega v osupljivem okolju na bregovih Donave, je posledica zdravilne vode, ki izvira iz globin zemlje. Sprostitvi in pozitivnim učinkom kopanja se nam ni treba odpovedati niti v zimskih mesecih, saj so ogrevane garderobe, vodni bloki in ogrevan pločnik, tako da se lahko približate dvema bazenoma s toplo vodo.

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 142. | Spletna stran

Toplice Zalakaros

96 stopinjska termalna voda zdravilišča Zalakaros izvira iz globine 2500 metrov. Kompleks vključuje notranji spa, medicinski center in spa hotel. Da bi se gostje resnično prepustili spa izkušnji, so na voljo tudi posebne storitve, kot so savnanje, masaže, aquafitness in solarij.

8749 Zalakaros, Termál út 4. | Spletna stran

Toplice Igali

Spa ima 13 različnih bazenov in štiri savne ter dodatne storitve, kot sta masaža in kozmetični salon. Spa Igali le 40 kilometrov od Blatnega jezera pričakuje svoje goste med drugim s podvodno masažo, tretmajem s pluto in terapevtsko masažo.

7275 Igal, Rákóczi tér 30. | Facebook

Toplice in kopališče Cegléd

Bazeni term Cegléd se napajajo s 54°C termalno vodo, ki izvira iz globine več kot 1000 metrov in je bila leta 2004 razglašena za zdravilno vodo. Vseh enajst bazenov, doživljajski in terapevtski bazeni, bazeni z valovi in bazeni čakajo ljubitelje vode v Medical and Beach Spa. Pomembno je vedeti, da se je spremenil delovni čas zdravilišča, tako da je ob ponedeljkih in torkih zaprto, ostale dni v tednu pa se lahko nemoteno prepustite wellness doživetjem.

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29. | Spletna stran

Toplice Nagykáta

Notranji del term in plaže Nagykátai pričakuje tiste, ki se želijo sprostiti vse leto. Na 1300 kvadratnih metrov velikem zdravilišču imamo otroški bazen, bazen s toplo vodo in bazen za doživetje plavanja. V zgornjem nadstropju so parna kabina, infrardeča savna, suha para, aroma kabina, bazenček in sobe za masaže, ki zagotavljajo sprostitev.

2760 Nagykáta, Jászberényi út 88. | Spletna stran

Slika: Nagykátai Gyógy- és Strandfürdő Facebook

Aqua Land, Ráckeve

Kompleks Aqua Land v Ráckeveju ponuja svojim gostom notranja in zunanja doživetja termalne in zdravilne vode na površini skoraj petih hektarjev. Popolno sprostitev skozi vse leto zagotavljajo bazen s termalno vodo 38 °C, štiri vrste savn, tepidarij, parna kabina, infrardeča kabina, solna kabina in bazen s hladno vodo.