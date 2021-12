Sijajno slikanje s svetlobo na adventnem obrtnem sejmu v Pécsu

Jubilejni adventni Obrtniški sejem in Sejem pravljic bosta od 26. novembra do 23. decembra v središče Pécsa prinesli praznično vzdušje. Poleg božičnih koncertov, prijetnega »Kotička pravljic”, jaslic in spektakularne svetlobne poslikave so na voljo tudi številne nove atrakcije.

Na adventnem sejmu bo na voljo izbor izdelkov 15 gastronomskih in 33 obrtniških razstavljavcev, za katere je zagotovljena najvišja kakovost, saj so bili izbrani na za to posebnem natečaju. Merila so bila posebna ponudba, predhodne reference, visoka kakovost in podpora lokalnih ponudnikov.

Čudovita svetlobna poslikava

Zaradi Festivala svetlobe v Zsolnay je ime Pécsa postalo povezano s svetlobno poslikavo, ki je seveda sestavni del adventnega programa. Visual Studio LaLuz bo vsak dan med 16.30 in 20.00 na ladji Jamira pričaral praznično, animirano in tedensko spreminjajočo se svetlobno predstavo.

Stavba mestne hiše, ki še nikoli prej ni bila pobarvana s svetlobnimi barvami, predstavlja novo prizorišče. Vsak petek, soboto in nedeljo bo mestno hišo ekipa Fényszórók (Reflektorji) preoblekla v svetlobno obleko. Ob koncih tedna bodo na pročelju džamije na ogled tudi najlepša dela Adventnega natečaja za otroško svetlobno arhitekturno risbo.

Adventni programi v Pécsu

Vsak petek, soboto in nedeljo boste lahko uživali v programih na odru, in ti vam bodo pomagali da se znajdete v prazničnem vzdušju.

Tradicije igrajo tukaj izredno pomembno vlogo: vsak teden obiskovalce mestnega središča sprejme drugačna dramska adventna ljudska igra, bodisi sprehod z jaslicami, procesija Svete družine, petje božičnih pesmi ali procesija treh kraljev. Ob sobotah v duhu ekumenizma na trgu Széchenyi poteka osrednja slovesnost ob prižiganju adventnih sveč na adventnem vencu, na kateri sodelujejo predstavniki različnih veroizpovedi.

Ustvarjalna skupina Keret bo 19. decembra organizirala jaslični sprevod od trga Magtár do trga Széchenyi, udeleženci pa se jim bodo lahko pridružili s petjem in prepevanjem. Nato bo na trgu Széchenyi na sporedu Marijina igra z naslovom “Blagoslovljena si…”, ki bo predstavila dogodke nekaj mesecev pred Jezusovim rojstvom.

Praznični koncerti

Koncerti ponujajo večinoma folk, svetovno glasbo, gospel in a capella zvrsti. 11. decembra bo na božičnem koncertu nastopil Benkó Dixieland Band, 17. decembra pa bo na oder stopil priljubljeni otroški bend Bori Rutkai. Nova knjiga zgodb Bori Rutkai in zimski album njenega orkestra sta odličen uvod v božič; na koncertu bo Bori z barvitimi kvačkanimi lutkami oživila zimske zgodbe o babici škratki Mandulki. 23. decembra bo Kaláka zaključila spored s koncertom z naslovom “Ali lahko pridem z Betlehemom?”.

Narodno gledališče Pécs se kot novo prizorišče pridružuje programu adventnih balkonskih koncertov, v katerem sodelujeta Narodno gledališče Pécs in pevski zbor Narodnega gledališča Pécs.

V katedrali bodo adventni koncerti potekali celo šestkrat, v organizaciji škofije v Pécsu.

Barviti otroški programi

V Pravljičnem kotičku lahko otroci vsak konec tedna uživajo v branju božičnih zgodb z otroškim pisateljem Andrásom Dánielom, pisateljico Szaido Khaled-Abdo, gledališkimi umetnicami Adrienn Herczeg, Kingo Várnagy in Katalin Sólyom, pisateljem Józsefom Keresztesijem ter lutkovnimi igralci Lórántom Matto in Dánielom Czéhom.

in 6. decembra se bodo otroci lahko srečali z Miklavžem, adventna Petőfijeva karavana Kulturne agencije Petőfi pa se bo pripeljala tudi na trg Kossuth, kjer bodo nastopili György Ferenczi in Első Pesti Rackák ter Eszter Váczi in kvartet.

V skladu z veljavnimi pravili o koronavirusu je obisk adventnega sejma prost, za udeležbo na gledaliških programih pa je treba pridobiti potrdilo o imunosti.