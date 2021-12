V Budimpešto leta 2022 prihajajo zvezde klasične glasbe

Madžarska Filharmonija si vedno prizadeva, da v sezoni predstavi smetano klasične glasbe. In v letu 2022, prihaja pika na I! Februarja bo Lisztovo akademijo v novem letu razburkal ekscentrični zvezdnik, marca pa bodo v gledališču Erkel nastopili svetovno znani The King’s Singers.

Ameriški orgelski virtuoz, skladatelj in oblikovalec orgelj, Cameron Carpenter, ki krši tabuje klasične glasbe, je v orgelsko glasbo vnesel neverjetno svežino. Izjemen program izjemnega organista in najbolj izkušenega madžarskega dirigenta za dela 19. stoletja in zgodovinsko glasbo, nagrajenca Ferenca Liszta, György Vashegyi, z Nacionalnim filharmoničnim orkestrom.

Carpenter, ki ga je časopis The New Yorker označil za »super zvezdnika«, bo v prvi polovici koncerta igral solo, po odmoru pa bosta orkester in zbor Purcell, najpomembnejši ansambel za staro glasbo v naši državi, izvedla nekaj baročnih odtenkov romantične orgelske literature.

Fotografija: Marco Borggreve

Poleg tega bodo The King’s Singers gostovali na Madžarskem v organizaciji z Madžarsko filharmonijo. Marca bo skupina obiskala Budimpešto, Szeged, Veszprém, Pécs in Sopron.

S svojo 53-letno zgodovino in več tisoč koncerti imajo neponovljivo zvočno kulturo, zato so njihovi nastopi vedno zelo uspešni. The King’s Singers redno nastopajo na prestižnih odrih po vsem svetu.

Ansambel ima visoke glasbene standarde in se zavzema za izvajanje nove glasbe. Z angleškim šarmom in natančnim muziciranjem so s popularno glasbo, ki je zbori še nikoli niso peli, osvojili srca poslušalcev po vsem svetu.

Fotografija: Rebecca Reid

Nazadnje bo marca potekal družinski koncert. Na drugi predstavi sezone »Mesélő muzsika« (Glasba, ki pripoveduje) bodo nastopili Državni pevski zbor, dirigent Csaba Somos in Tamás Lakner, ter bodo pokazali, de je: Peti dobro!

Človeški glas je glasbilo, ki je dostopno vsem nam, in nič na nas ne vpliva tako globoko kot petje, prodorneje in močneje kot glasbila. Ko sami poslušamo ali ustvarjamo glasbo, se aktivirajo tudi druga področja možganov.

Na koncertu boste imeli priložnost zapeti z enim najboljših zborov v državi, kjer boste doživeli, da je veselje do petja resnično veselje duše.