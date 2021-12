Sezonski meni in zimska panorama, dragulj na Grajskem vrtnem bazarju

Grajski vrtni bazar (Várkert Bazár), pravi biser Budimpešte je pravi kraj za obisk in uživanje v čarobni panorami Pešte, sezonskih in neokrnjenih okusih ter fenomenalnih pijačah.

Najnovejši mestni bistro na strehi, Monkey Bistro, ki je debitiral poleti, se je z nastopom hladnega vremena preselil v notranjost. Seveda pa niti tako ne bodo pozabljeni čarobni sončni zahodi: okusna hrana in osvežilni koktajli ali vroče, dušo pogrevajoče pijače pričakujejo obiskovalce na lahkem gastronomskem potovanju.

Gostje, ki bodo vstopili v Monkey Bistro, bodo našli tudi eklektičen džungelski ambient v zemeljskih barvah, prenovljen meni pijač in prenovljen jedilnik. Poleg tega je Tamás, šef restavracije Monkey Bistro, pripravil posebne kombinacije okusov za hladno vreme. Na jedilniku se v hladnem pojavljajo tudi veliki sezonski klasiki, gos, buče in suhe slive, in čeprav so te sestavine priljubljene tudi posamezno, skupaj pokažejo svoje nove plati v resnično presenetljivi bistro jedi.

Na neizčrpnem seznamu poskusite juho iz gosjih jeter z divjimi gobami in dimljenimi gosjimi jetri, rožnate gosje prsi z rižoto z ričetom in omako iz portovca ali pašteto iz foie gras z višnjevim coulisom in figami. Prav tako bi bilo škoda izpustiti mousse iz kozjega sira s čatnijem iz sliv z klinčki in popečenimi pekanskimi orehi, če pa ste razpoloženi za nekaj sladkega, vas bo navdušil slan karamelni cheesecake z medeno-karamelno-karamelnimi drobtinami.

Čudovit razgled dopolnjuje impresivna ponudba bara Monkey Bistro, kjer lahko izbirate med več kot 40 različnimi vini, večinoma madžarskimi, in 12 vrstami gina-tonika. Če pa v mrazu iščete nekaj bolj blagodejnega, izberite vroče limonade in punče.