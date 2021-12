10 nepogrešljivih znamenitosti, ki ga ponuja čudežni Börzsöny pozimi

Börzsöny ponuja številne dejavnosti in zanimivosti, od pustolovščin na ozkotirnih progah do izjemnih zgodovinskih in naravnih zakladov, s katerimi lahko doživite nepozabno izkušnjo tudi v snežnih mesecih.



Prav tu se nahaja grad Nógrád, ki ni le najbolje ohranjena srednjeveška trdnjava, ki ga ponuja Börzsöny, temveč tudi najstarejši kamniti grad nepravilne oblike z notranjim stolpom v državi. Predhodnika gradu so najverjetneje zgradili Slovani, od tod tudi ime Novigrad ali Újvár, skrajšano na Nógrád.

Ruševine gradu Nógrád / Foto: Horváth Zsolt

Grad, ki se razprostira na obsežni planoti in je bil več stoletij v kraljevih rokah, je madžarski kralj IV. László podaril v zelo razpadajočem stanju škofiji Vác. Ruševine, ki danes pozdravljajo obiskovalce, kot so italijanska trdnjava, rondela ali ostanki trinadstropnega renesančnega stanovanjskega stolpa, izvirajo iz 15. stoletja in potrjujejo talent v Italiji rojenega arhitekta Jakoba Tragurina iz Tragurnija ter dober okus dobrega prijatelja kralja Matjaža, škofa Miklosa Báthory iz kraja Vác. Na srečo je grad, ki je bil opuščen konec 17. stoletja, v svojih ruševinah še vedno čudovit pogled in je za javnost odprt skozi celo leto!

Ljubiteljem zimskih športov se za dober spust ni treba odpraviti vse do Tater: Veliki smučarski in pohodniški center Nagy Hideg-hegy Sí- és Túraközpont ponuja 4 200 metrov smučarskih prog, štiri žičnice in 270 metrov višinske razlike za izkušene in tudi manj izkušene smučarje.

Nagy Hideg-hegy / Fotografija: Gyula Szabó

Vsekakor so vredne ogleda tudi znamenitosti Zebegény, Nagymarosa in Verőce, ki se nahajajo ob komolcu Donave: slikoviti Zebegény s spomenikom herojev v slogu art deco, secesijsko cerkvijo in sončničnimi hišami, gotska župnijska cerkev Nagymaros in panoramski pogled na Donavo s pogledom na grad Visegrád, medtem ko Verőce med naselji v regiji izstopa zaradi obalnih opornih zidov in ruševin romanskega stražarskega stolpa, ki so povezane z Miklósom Yblom.

Pohod v naravi za začetnike

Našim bralcem, ki si želijo lahkotnega pohoda, priporočamo 20 metrov visok razgledni stolp Várhegy, ki so ga odprli oktobra lani in je le pol ure hoje oddaljen od znamenite točke Királyrét. Ne glede na to, ali potujete z avtomobilom ali javnim prevozom do najnovejšega visokega vrha komolca Donave, se je vredno peljati z ozkotirno železnico pri Kismarosu.

Od mesta Királyrét do vrha Várhegy vodijo trije turistični znaki: rdeči, zeleni ali rumeni trikotnik; zadnji je namenjen tistim, ki se želijo na poldrugi kilometer in 90 metrov dolg vzpon odpraviti z otroškim vozičkom.

Z zgornje ravni razgledne ploščadi se lahko zazrete v vse smeri in se ustavite ob pogledu na hribovje in hrib Sas-hegy, hrib Só-hegy, hrib Kő-hegy, hrib Kopasz-hegy, hrib Nagy-Hideg-hegy, hrib Csóványos in Cserhát, ob jasnih dneh pa lahko opazite tudi vrhova Galya in Kékes.

Visoko je najboljše

Do vrha! 15-kilometrsko, 6-urno krožno potovanje se začne na parkirišču Cseresznyefa pri kraju Királyrét, od koder se po modrem križu v dolini potoka Nagy Vasfazék odpravimo proti vrhu Nagy-Hideg-hegy.

Na prvem razpotju sledite modremu križu, po drugem vas bo vodil že modri kvadrat: po strmi poti se boste najprej povzpeli do spodnje postaje žičnice in nato do turistične koče na planini Nagy-Hideg, 865 metrov nadmorske višine. Tu si lahko odpočijemo, pojemo kosilo in se po označeni cesti odpravimo do največjega turističnega križišča v gorah, Rakodó.

Po oznaki državne modre poti se odpravimo proti Csóványosu: najprej za sabo pustimo Éges-tető, nato razgledni vrh Hangyás-bérc in nazadnje kamne Szabó-kövek, ko se pred nami predstavi 938 m visok Csóványos. Povzpnimo se po 133-stopinjskem spiralnem stopnišču razglednega stolpa, da si bomo lahko privoščili neprekosljiv razgled.

Razgledna točka Csóványos / Fotografija: DRONE EYE photography

Nato sledimo rdečemu trikotniku do Rakodó, od tam pa modremu križu in nato rdečemu znaku do Magas Tax, od koder je nedaleč stran parkirišče Cseresznyefa.

Med hribovjem

Učna pot Gyadai med hribovjem Börzsöny in Cserhát s 13 postajami je raznolika in razburljiva pot, idealna za mlade in starejše, polna doživetij in zanimivih pogledov v neokrnjenem gozdnem okolju.

Izhodišče učne poti je center za obiskovalce Katalinpuszta: od tu nekaj časa sledimo zeleni oznaki T ob potoku Lósi in po prečkanju dveh mostov pridemo na prostran travnik. Na jasi zavijemo levo, se po pravljičnem poplavnem gozdu sprehodimo po pilotih, ki bodo poskrbeli, da bodo naši čevlji ostali suhi, nato pridemo na drug travnik, nato nazaj v dolino potoka Lósi, kjer že čaka nihajni most nad sotesko Naszály, po katerem bomo dosegli do Gyadai-rét.

Sledi vrhunec pohoda: 15-metrski viseči most nad globoko sotesko. Po mostu nimamo druge izbire, kot da sledimo državni modri poti, in po eni uri smo bili spet na izhodiščni točki našega pohoda.

Börzsöny petkrat

Ste pozimi razpoloženi za Börzsöny? Če ste, potem vas bomo usmerili k vašim najljubšim restavracijam, nastanitvam, spomenikom in družinskim dejavnostim!

V osrčju mesta Kismaros, na bregu potoka Morgó ob progi gozdne ozkotirne železnice Királyréti, se nahaja prijetna restavracija Örök Morgó, kjer vam ponujajo raznovrstne jedi na lesenih ploščah. Gostilna, ki se nahaja sredi naravnega rezervata, ponuja širok izbor sveže pečenih jedi, ribjih jedi, enolončnic, divjačinskih jedi, vegetarijanskih jedi in pic z veliko dodatki, vendar so prava vaba zgoraj omenjene jedi, na lesenih ploščah: na voljo so za dve in štiri osebe, zaradi obilice hrane pa bodo zadovoljni tudi največji jedci. Za ljubitelje mesa priporočamo najljubšo jed skavtov (pečena krača, piščančja stegna in pečena rebra s klobaso, krompirjem, rižem in ocvirki), za ljubitelje rib pa jed Morgó-patak (pečen krap, zobatec na žaru, jazbečev som in kalamari z že omenjenimi prilogami).

Priljubljeno poročno prizorišče komolca Donave ni namenjeno le poročenim parom, temveč je idealna izbira tudi za družine in pohodniške pare, saj se skriva v čudovitem okolju doline potoka Lósi in obljublja sprostitev v bližini narave, kakovostno gostoljubje in kmalu tudi savne seanse. Na 14 hektarov velikem posestvu je bilo v petih penzionih zgrajenih dvajset sob, najbolj priljubljena znamenitost pa je kapelica na vrhu hriba za kmetijo, ki se ponaša z značilnostmi organske arhitekture značilne za Imreta Makovecza. Völgy Major redno gosti dogodke, kot so vikendi s pečenjem prašičev od 26. do 28. novembra in od 10. do 12. decembra, na katerih za nepozabno doživetje poskrbijo slavnostni mojster, folklorna skupina, ples, trije obroki na dan in neomejena količina žganja.

Cerkev Svetega Štefana, Nagybörzsöny

Nekdanje rudarsko naselje na zahodnem robu mesta Börzsöny se ponaša z dvema cerkvama iz obdobja Arpadovih: rudarsko cerkvijo, ki jo je zgradila nemška skupnost, in romansko molilnico, poimenovano po kralju svetem Štefanu. Slednjo zaradi njenih popolnih proporcev, vitkega stolpa in izklesanih kamnitih glav na zunanji strani svetišča pod glavnim parapetom pogosto imenujejo biser komolca Donave, ki predstavljajo pogane, premagane med tatarskim vdorom, ki je sovpadal z gradnjo cerkve. Ladja in svetišče cerkve svetega Štefana, ki se dviga na vrhu hriba v smeri vzhod-zahod, sta bila zgrajena v začetku 13. stoletja, stolp z dvema oknoma pa v drugi polovici stoletja. Njeno visoko kamnito ogrodje je iz leta 1600, notranjost je preprosta in oprema skromna – kot bi pričakovali od srednjeveške vaške cerkve.

Fotografija: DRONE EYE photography

Podoživite svoje spomine iz otroštva na izletu v safari park Nógrád v parku divjih živali Nógrád, le 50 kilometrov od Budimpešte, kjer si lahko štirinožne prebivalce 110 hektarjev velike družinske kmetije ogledate tako, da ti niso zaprti v kletkah, temveč z varnega sedeža traktorja ali visoke preže. Na stotine divjih živali, vključno s srnami, damjaki, mufloni in divjimi prašiči, preživlja večere tukaj v popolnem sožitju, čez dan pa vsaka počne svoje v skladu s svojo naravo. Poleg divjadi boste na kmetiji srečali tudi različne domače živali, od mačk in psov do konjev in ovac, oslov in goveda.

Te ozkotirne železnice, so simboli pokrajine Börzsöny, potekajo na treh odsekih: gozdna ozkotirna železnica Királyréti, ozkotirna železnica Szob-Nagybörzsöny in muzejska gozdna ozkotirna železnica Kemence, včasih so služile za prevoz lesa in delavcev, zdaj pa se uporabljajo za prevoz pohodnikov, ki iščejo svež zrak in naravno osvežitev med terminali. Ozkotirna železnica Királyréti, tretja najbolj prometna ozkotirna železnica v državi, in gozdna ozkotirna železnica Kemence sta bili konec letošnjega poletja obnovljeni z roko v roki, medtem ko se proga iz Szoba vije po eni najbolj spektakularnih gorskih prog na Madžarskem, po ozkih strugah in skozi goste gozdove, z zanimivim obratom in trojno zanko za premagovanje strmih strmin.

Fotografija: Ozkotirna gozdna železnica Királyrét (Facebook)