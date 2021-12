7 čarobnih programov, ki ga ponuja podeželje, in, ki vas bodo zagotovo spravili v praznično razpoloženje

Ob vonju božičnega peciva in utripanju pisanih lučk vas popeljemo v lokalna mesta in vasi, ki vam omogočajo, da boste zagotovo pridobili praznično vzdušje. Če želite obiskati nekaj najbolj čarobnih božičnih destinacij v državi, vam bo ta izbor služil kot kompas!

Kot postanek na namišljenem prazničnem vlakcu priporočamo obisk božične hiše v Gödöllő. Kot postanek na namišljenem prazničnem ekspresu priporočamo obisk božične hiše v Gödöllő. Trgovina, ki deluje že 22 let, je več kot le sejem božičnih trendov: je odličen kraj, kamor se lahko odpravite, če iščete nekaj novega. Tisti, ki se želite samo sprehoditi, bodite pozorni: izbira je tako izjemna, da je skoraj nemogoče oditi brez ene ali dveh posebnih malenkosti. Če vas misel na vrnitev domov z edinstvenimi in brezčasnimi zakladi ne spravi v praznično razpoloženje, vas zagotovo bo adventni vrvež pred božično hišo. Hiško lahko obiščete do 24. decembra.

2100 Gödöllő, Szabadság út 2.

V Pomázu bo od 27. novembra dalje štiri tedne potekal prijeten božični sejem s čudovitimi dogodki in rokodelskimi izdelki. Adventno praznovanje se zaključi s kuhanim vinom, rogovi in gastronomsko odličnostjo, odprto pa je tudi največje drsališče na tem območju. Čarobnost praznika bo pričaralo društvo Holdvirágok Egyesület s svojo betlehemsko predstavo, predstavo žongliranja z ognjem in pastoralno igro zbora Agape, Patrícia Pavuk in športno društvo Jégördög pa bodo na umetnem drsališču prikazali ples na ledu. Za piko na i bo mesto obiskovalce razveselilo z lastno adventno pesmijo, ki sta jo zložila Kossuth in Mihály Borbély, dobitnik nagrade Ferenca Liszta.

Na številnih lokacijah

Med 27. novembrom in 1. januarjem na zgodovinskem glavnem trgu v Kecskemétu doživite intimnost praznične sezone! Na zimskem festivalu obiskovalce pričakujejo umetniški in kulturni dogodki, vključno s prižiganjem adventnih sveč in ustvarjalnimi dejavnostmi, k prazničnemu vzdušju pa bo prispevalo tudi posebno veliko ogledno kolo. Med sprehodom se lahko ogrejete s kozarcem kuhanega vina in poslušate adventne pesmi. Če v Kecskemétu kupujete darila, boste to lahko storili tudi na obrtnem sejmu, kjer boste verjetno našli nekaj, s čimer boste presenetili svoje najdražje.

6000 Kecskemét, Főtér

Fotografija: Kata Gyenes

Narava je v vsakem letnem času drugačna, zato se v hladnejših zimskih dneh še vedno splača odpraviti na izlet v naravo, čeprav se zaradi nižjih temperatur zdi, da je to manj privlačna dejavnost. 4. decembra se lahko po sledeh Miklavža odpravite na enodnevni organizirani pohod iz doline potoka Csörgő do Galyatető, do katere se pride skozi eno od najvišje ležečih madžarskih vasi Mátraszentistván. Med 14-kilometrskim pohodom se bo ekipa ustavila v legendarni turistični koči Ágasvár za kratek počitek s kuhanim vinom, nato pa bo uživala v zgodnjem sončnem zahodu z nagrajenega razgledišča Galya. Višinska razlika med pohodom je 574 m. Pripeljite tudi vaše štirinožne prijatelje!

Zbirno mesto: 1138 Budimpešta, Váci út 193.

Fotografija: Turistični center Galyatető (Facebook)

Pécs izstopa med adventnimi sejmi v državi, saj več tednov trajajoči praznični dogodek v podeželskem mestu ni priporočljiv le zaradi raznolike ponudbe in priznanih izvajalcev. Zaradi Festivala svetlobe v Zsolnay je ime vasi postalo povezano s slikanjem svetlobe, ki je seveda sestavni del adventnega programa. Poleg tega so pomembni tudi običaji, kot sta pohod Betlehem in Marijina predstava. Božično praznovanje, ki bo trajalo od 26. novembra do 23. decembra, se bo zaključilo z otroškimi programi in koncerti, na katerih bodo nastopili Muzsikás, Benkó Dixiland Band, Rutkai Bori Banda in Kaláka. Aktualna pravila o covidu najdete na uradni spletni strani dogodka!

Na številnih lokacijah

18. in 19. decembra bo kraljevska palača v Gödöllő praznično oblečena. Dvodnevni program dogodkov bo spominjal na 70. leta 19. stoletja, ko se je kraljeva družina ob praznovanju božiča rada zadrževala med zidovi palače. V najbolj čarobnem obdobju leta si je pomembno in vredno vzeti čas za kakovostno preživljanje časa, ki ni le odlična sprostitev, ampak tudi pomaga upočasniti in se razpoložiti za praznike. Večina dogodkov, vključno s koncerti klasične glasbe, izobraževalnimi, gledališkimi in lutkovnimi predstavami, je brezplačnih. Poleg visokokakovostnih kulturnih programov bodo na voljo darila in okraski za božično drevo, božični rokodelski sejem, pečen kostanj, punč in komorna razstava z naslovom Garderoba kraljice Elizabete.

2100 Gödöllő, Palača Grassalkovich št. katastra 5852

Na zlato adventno nedeljo se je najbolje izogniti vrvežu nakupovalnih središč in namesto v natrpanih trgovinah uživati v lepoti narave. Ko zaupate svoja izletovanja ekipi Túrabarátok, boste zagotovo za nekaj ur pozabili na vse težke misli in se napolnili z energijo za naporne dni, ki so pred vami. Med krožnim pohodom skozi vas Dömös, ki je organiziran do soteske Rám, bo pohodniška skupina sledila potoku Malom do cilja in šla mimo starega rudniškega jaška Róza-táró, ki so ga nekoč izvrtali v goro za pridobivanje lignita. Pot vodi mimo prijateljske stavbe kapelice Szentfa-kápolna, nato se povzpne v sotesko in prečka potok. Več o preostalih dogodivščinah na pustolovski poti si lahko preberete na spletni strani organizatorjev.

Lokacija sestanka: Avtobusna postaja Dömös, pred cerkvijo

Fotografija: budapepper