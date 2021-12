Obnova znamenitega mostu z devetimi luknjami na Hortobágyu

Most devetih lukenj, simbol mesta Hortobágy, ki je že 188 let v preizkušnji časa, bo letos doživel prenovo, poroča dehir.hu .



Gradnjo najdaljšega kamnitega mostu na Madžarskem in v Evropi je mesto Debrecen odobrilo leta 1825. Most je zasnoval Ferenc Povolny, dokončali pa so ga leta 1832.

Ádám Jakab, župan mesta Hortobágy, je za spletno stran dehir.hu povedal, da je cilj prenove leta 2021 izboljšati estetiko mostu. Prenovili bodo oba opornika mostne konstrukcije in zunanji omet ter zapolnili vmesne in manjkajoče dele.

Če bodo vremenske razmere dopuščale, bo prenova dokončana letos. Do takrat lahko pričakujemo počasnejši promet v okolici.