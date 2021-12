6 nastanitev, kjer se lahko segrejete v leseni kadi v mrzlih zimskih nočeh

Bliža se zima in pri načrtovanju oddiha za konec tedna ima izredno pomembnost, da izberete nastanitev, v kateri se boste po dnevu v naravi lahko udobno sprostili. Zbrali smo kraje, v katerih se lahko ob koncu dneva sprostite z vročo kadjo in prijetno notranjostjo.



Ta čudovita koča se nahaja v osrčju otoka Szentendre, ima velik vrt in veliko leseno kad. Popolnoma opremljena, stilsko opremljena in neverjetno prijetna nastanitev se nahaja v bližini konice otoka Kisorossi, ki je znan kot otok miru.

Ob vznožju gorovja Mátra, v tihem in mirnem okolju, stoji popolnoma prenovljena nastanitev KicsiKék, ki zagotovo izpolnjuje vse potrebe, v senci velikih borovcev, ki obdajajo hišo, pa je na voljo tudi možnost kuhanja na odprtem ognju, peke slanine in kopanja v leseni kadi. V hišnim ljubljenčkom prijaznem prostoru lahko prenoči do šest oseb.

V Noszvaju, znanem po vinogradih, boste našli vintage hiško z vzdušjem starodavnega družinskega počitniškega doma, ki vas pozdravlja pozimi in poleti. Na vrtu, ki ga obkrožajo stebla oreha, lahko v poletni vročini uživate v kozarcu domačega hladnem rose vina, v hladnejših dneh pa se ogrejete v prijetni vroči kopeli.

Ena glavnih znamenitosti pravljičnega Őrséga, ki ga cenijo vsi, je kristalno čisto jezero Vadása, od katerega je le 100 metrov oddaljena najbolj slikovita nastanitev na tem območju, čolnarna Őrség. Počitnice ob jezeru v idiličnem okolju vas bodo zagotovo odvrnile od sivih delovnih dni in vas napolnile z energijo za hladno vreme, ki se hitro približuje.

Hiša za goste se nahaja na veliki kmetiji v bližini Pécsa, ob vznožju hriba Zengő, z oken pa se razprostira čudovit razgled na okoliško pokrajino. Na 30 hektarjev veliki kmetiji se ukvarjajo z rejo ovac, zato lahko obiskovalci uživajo v sproščujočem oddihu in spoznavanju vsakdanjega življenja na kmetiji.

Le uro vožnje iz Budimpešte, na robu gorovja Vértes, boste našli naš penzion, ki je odlična izbira za aktivne dopustnike, saj so v bližini številne pohodniške in kolesarske poti, pa tudi ribolov, wellness in gastronomska doživetja. Doživetje v koči se zaključi z zunanjo, ogrevano spa kopeljo za sedem oseb, ki jo je mogoče ogrevati.