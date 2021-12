Lahko se pripravite, da bodo vaše počitnice v Budimpešti polne razburljivih programov in dogodkov

Priprave na praznike v prestolnici vam bodo popestrili številni kulturni dogodki. Pripravili smo izbor naših najljubših koncertov, otroških in plesnih predstav ter pripovedovanja zgodb z božično tematiko.

Praznična glasba

Veselimo se dobesedno in v domišljiji sijajnega decembra, polnega glasbe v Budimpešti. Prostovoljci priljubljenega sklada MikulásGyár bodo tudi letos začeli svojo akcijo zbiranja sredstev, v okviru katere bodo med 3. in 19. decembrom, ob petkih in vikendih, čakali na donacije (predvsem trajno hrano), te dejavnosti bodo spremljali mini koncerti z živo glasbo na trgu 56-osok tere, v Budimpešti. Med nastopajočimi bodo priljubljeni madžarski pop izvajalci in tudi skupine, ki predvajajo otroško glasbo, 5. decembra pa lahko finskemu Božičku Joulupukiju osebno izročite svoj seznam želja.

Decembra javnost v cerkvi Mátyás v glavnem mestu pričakuje prav posebno praznično vzdušje. V soboto, 4. decembra, bodo na klasičnem adventnem koncertu predstavljena dela najbolj znanih skladateljev, 18. in 28. decembra pa bo Komorni orkester madžarski Virtuosi izvedel božični koncert.

Adventni čas na Grajskem bazaru (Várkert Bazár) je sestavljen iz niza programov za ljubitelje kulture v zgodovinski stavbi na obrežju Donave. Ves december obiskovalce čakajo številni praznični dogodki, med drugim adventni koncert Modern Art Orchestra 5. decembra, praznično vzdušje pa bosta pričarala tudi božični koncert skupine Budapest Bár in nastop Vere Tóth in Budapest Jazz Orchestra konec tedna 18. decembra.

Grajski bazar (Várkert Bazár)

Zimska dežela pravljic

Čarobni zimski pravljični svet decembra zaživi v številnih delih mesta. V Muzeju zgodb na ulici Döbrentei (Mesemúzeum) na primer božični čudež pričakujejo s pripovedovanjem zgodb ob svečah 4. decembra, ko pod naslovom Zgodbe za advent poteka igriv čas za otroke ter njihove starše in stare starše.

Vikend pred prihodom Božička, 4. in 5. decembra, je bila v Müpi v Budimpešti uprizorjena nova, očarljiva zgodba Anne Szabó T. Szabó z naslovom Glasba do neba (Égigérő muzsika), v kateri lahko v dobrodušni glasbeni predstavi dobimo duhovit odgovor na naše vsakdanje skrbi.

Tudi Hiša Klauzál (Klauzál Ház), kulturno središče XXII. okrožja, bo z močjo pravljic privabila obiskovalce v gledališče, kjer si bodo lahko v sredo, 8. decembra, ogledali glasbeno pravljično predstavo Grinch – pošast, ki je ukradla božič v izvedbi umetniškega gledališča Pesti.

Klauzál Ház – Grincs – Pošast, ki je ukradla božič

decembra so v skupnostno hišo MagNet na glasbeni pripovedovalski večer z naslovom Zimske zgodbe vabljeni odrasli, na tem dogodku bomo s pomočjo pripovedovalke Gréte Vaskor in kantavtorice Eszter Tóth potovali v daljne, a znane pokrajine.

Z uspešnim pravljičnim muzikalom Potovanje v sanje (Álomutazó) 26. in 27. decembra v Gledališču RAM pokukajte v skrivnostni svet sanj. Zaradi velikega zanimanja bosta obe produkciji TulipánTaerie ta božič na voljo na spletu, tako da si bo lahko družina v toplini prazničnega doma skupaj ogledala tako Sanjskega popotnika kot Igračarja (A játékkészítő).

Potovanje v sanje – Álomutazó

Čudovite plesne predstave

Pričakovanje božiča in čarobnost zimskega kraljestva je mogoče prenesti tudi v ples, kar umetniki v naslednjih predstavah počnejo na izjemen način. Legendarni pravljični balet Luskalnik je nepogrešljiv del praznične sezone, leta 2021 pa bo očaral občinstvo v več različicah, vključno z Madžarskim nacionalnim baletom v Madžarski državni operi in v Narodnem gledališču plesa, s Sodobnim baletom Szeged.



Fotografija: Attila Nagy (Luskalnik)

Recirquelova nova zimska cirkuška pravljica Kristal, ki je bila premierno uprizorjena leta 2018, se letos vrača v Müpo Budimpešta, ki se bo od 11. decembra dalje spremenila v zamrznjeno pokrajino Holandije, kraljestva Snežne kraljice. Bleščeča ledena predstava zaživi ob sodelovanju občinstva, zato je doživetje nepozabno tako za mlade kot za starejše.

Fotografija: Bálint Hirling (Müpa: Recirquel – Kristal)

Čarobnost snežnih vil ob zori, skrivno srečanje snežakov in drsalni plesi izbiranja parov, so del adventne plesne predstave Madžarskega državnega folklornega ansambla z naslovom “Čakanje na čudoviti Betlehem“, ki bo na sporedu četrti adventni konec tedna, 18. in 19. decembra, v Müpi v Budimpešti.